Где находится самая большая на планете ледяная пещера и что можно в ней увидеть

Австрия — страна горнолыжных курортов и альпийских пейзажей невероятной красоты. По-настоящему удивительным местом в Австрии можно считать пещеру Айсризенвельт, самую большую на планете ледяную пещеру. Периодом формирования пещеры учёные называют последний ледниковый период. Не так давно достопримечательность открыли для общего доступа, обустроив коммуникации для комфорта туристов: провели освещение, оборудовали дорожки, а также соорудили у входа гостевые домики.
Как и когда образовалась пещера невероятной красоты
Ледяная пещера Айсризенвельт, вид свеху / Фото: perito-burrito.com
Комплекс ледяных пещер Айсризенвельт расположен в городе Зальцбург на западе Австрии. Глобальную популярность сооружения обрели благодаря своим размерам. Длительный период объект оставался неисследованным, поэтому его реальные масштабы были обнаружены лишь в конце XIX века. После многочисленных экспедиций пещера Айсризенвельт превратилась в популярную туристическую достопримечательность.
Расположенная в Австрийских Альпах на высоте 1641 м в горах Хохкогель, эта поразительная пещера носит название Айсризенвельт (Eisriesenwelt). В дословном переводе с немецкого это слово означает «мир ледяных гигантов». Пещера простирается на 42 км вдоль, в то время как глубина насчитывает 407 м, а объём ледяного нароста на поверхностях — более 30 тыс. м3.
Красота самой большой ледяной пещеры / Фото: www.tourister.ru
Прошло не одно тысячелетие, за которые воды реки Зельц омывали известняковые породы, что стало причиной образования многочисленных туннелей и лабиринтов в горе Хохкогель. Ледяные стены пещеры образовались в результате того, что альпийская талая вода спускалась с гор и скапливалась в пещерах, со временем образовывая ледяную корку.
Общеизвестно, что ледяные слои пещеры Айсризенвельт являются динамическими. Движение льда пропускает воздух внутрь сооружения, за счёт чего, замёрзшая зимой вода, создает захватывающие дух орнаменты.
Как открыли ледяную пещеру Айсризенвельт
Ледяные туннели пещеры поражают своим великолепием / Фото: traveltheworld.com.ua
Древние охотники с незапамятных времен пользовались привилегиями ледяных пещер Айсризенвельт, но археологи не придавали этому объекту особого значения и важности.
В 1879 году зальцбургский натуралист Антон фон Клесгейм исследовал комплекс и продвинулся практически на 200 метров вглубь по различным ходам. С 1912 года экспедиции часто организовывала группа во главе со спелеологом Александром фон Мёрком.
К 50-м годам XX столетия пещеру исследовали практически полностью. В результате было обнаружено несколько нехоженых туннелей. Со временем пещера Айслизенвельт стала изюминкой коммуны Тененгебирге.
Почему туристу стоит посетить самую большую ледяную пещеру в мире
Ежегодно пещеру посещают миллионы туристов со всего мира / Фото: www.tourister.ru
В связи с популярностью Айсризенвельт среди гостей Австрии, туристическая сфера в этом районе достаточно развита. 60 лет назад к ледяной пещере была проведена первая канатная дорога, которую реконструировали и модернизировали в 2015 году. Сегодня она соответствует всем стандартам безопасности и ежегодно доставляет в пещеры около 2 500 туристов.
Туристический сезон в комплексе Айслизенвельт обуславливается погодными условиями, но обычно этот период выпадает на начало мая. Пик сезона приходится на июль-август, когда спрос настолько высок, что практически невозможно достать билет в кассе.
«Гигантский ледяной мир» Австрии / Фото: www.myputnik.com
Самый удобный способ добраться до горы — взять экскурсию с гидом. К сожалению, экскурсии в Айслизенвельт на русском языке не проводятся, хотя для удобства предусмотрено разделение гостей на языковые группы. На время экскурсий по ледяной пещере туристам выдаются фонарики для освещения пути, поскольку организаторы стараются сохранить первозданный вид комплекса.
Многие залы в пещере Айсризенвельт носят собственные названия. Так, один из них носит имя первооткрывателя пещеры — Александра фон Мёрка. Гиды проводят посетителей по всем открытым безопасным залам, лабиринтам и туннелям комплекса. Туристы могут находиться в пещерах Айсризенвельта в течение примерно одного часа от начала экскурсии.
Модернизованная канатная дорога в Зальцбурге / Фото: venagid.ru
Пещера Айслизенвельт является местом, в котором должен побывать каждый гость Австрии, а частности, Зальцбурга. Экскурсия в ледяные пещеры подарит неизгладимые эмоции и ощущения, ведь в здесь каждый сможет исполниться всей мощью и силой природы, а также проникнуться её первобытной атмосферой. Туристы также могут познакомиться со многими познавательными фактами о происхождении комплекса и истории его открытия.
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