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Почему советские дети-вундеркины оказались неуспешными во взрослой жизни


Почему советские дети-вундеркины оказались неуспешными во взрослой жизни


Как можно не восхищаться маленькой девочкой, которая ещё не умеет писать, зато вдохновенно читает стихи собственного сочинения, или же юным гроссмейстером, способным обыграть взрослых серьёзных шахматистов? Эти дети быстро привыкают к славе и всеобщему восторгу в свой адрес, а потом оказываются совершенно не готовы встретиться лицом к лицу с жизненными реалиями. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдёт о трагических судьбах самых известных в СССР вундеркиндов.

Паша Коноплев


Паша Коноплев. / Фото: www.pandda.me

Паша Коноплев. / Фото: www.pandda.me



Юный вундеркинд прославился в 1980-е годы, сумев удивить своими феноменальными способностями не только простых обывателей, но и учёных. В трёхлетнем возрасте Паша уже читал и решал в уме довольно сложные примеры, в пятилетнем – стал мастерски играть на пианино, а в 8 освоил практически всю школьную программу по физике.

Почему советские дети-вундеркины оказались неуспешными во взрослой жизни

Паша Коноплев. /



Паше было всего 15, когда он поступил в технический университет, а к 19 годам уже учился в аспирантуре и стал разработчиком программы для первого советского компьютера. Но молодой организм плохо справлялся с тяжелейшими нагрузками. Тем более, что Паша не умел отдыхать и не слишком хорошо умел выстраивать отношения со сверстниками. Уже в 1990-е у юного гения стали проявляться вспышки агрессии и психоэмоциональные срывы, он даже пытался покончить с собой, из-за чего попал в психиатрическую клинику. Кроме того, у молодого человека были проблемы с лишним весом, которые он пытался решить при помощи эндокринологов в стационаре. Но оторвавшийся тромб стал причиной смерти Паши Коноплева в 29 лет.

Надя Рушева


Надя Рушева. / Фото: www.culture.ru

Надя Рушева. / Фото: www.culture.ru



Рисунки пятилетней Нади Рушевой смогли удивить даже её собственного отца, художника Николая Константиновича Рушева. Самое интересное, что никто специально с девочкой не занимался, даже читать и писать она научилась уже в школе. Тогда же она стала ежедневно рисовать, уделяя любимому занятию не более получаса в день. Она никогда не придумывала сюжет и не представляла заранее, каким будет её творение. По словам самой Нади, рисунки словно проступали на бумаге, как водяные знаки, и она просто обводила их.
Рисунки Нади Рушевой. / Фото: www.infourok.ru

Рисунки Нади Рушевой. / Фото: www.infourok.ru



Она могла за вечер нарисовать 36 иллюстраций к пушкинской «Сказке о царе Салтане», просто слушая, как читает ей произведение отец. Или нарисовать балет «Анна Каренина», который будет поставлен только после смерти Нади Рушевой. К сожалению, жизнь отмерила юной художнице очень мало времени: в 17 лет девушка скончалась из-за кровоизлияния, вызванного разрывом врождённой аневризмы головного мозга. Надя Рушева оставила после себя около 12 тысяч рисунков, в том числе иллюстрации ко многим произведениям.

Саша Путря


Саша Путря. / Фото: www.newsland.com

Саша Путря. / Фото: www.newsland.com



Она начала рисовать в трёхлетнем возрасте благодаря своему отцу-художнику. Рисунки у неё получались яркими, красочными. Она щедро дарила их всем друзьям и знакомым семьи, создавая импровизированные открытки, подписывая их часто стихами собственного сочинения. Саша Путря не выпустила кисть из рук и после того, ка ей был поставлен диагноз острый лейкоз. Девочка рисовала по 8-10 часов в сутки, пытаясь с помощью творчества забыть о боли. Её борьба со страшным заболеванием продлилась 6 лет. В 11 жизнь маленькой художницы оборвалась.

Максим Трошин


Максим Трошин. / Фото: www.vetrovo.ru

Максим Трошин. / Фото: www.vetrovo.ru



Рождённый в православной семье Максим Трошин с двух лет страдал от тяжелейшей астмы. Избавиться от приступов удушья ему помогало только пение. Именно поэтому мальчик с раннего детства увлёкся музыкой. Он пел в хоре при церкви, был звонарём и иподиаконом, а в 9 лет стал писать музыку к собственным текстам и к стихам известных русских поэтов.
Максим Трошин. / Фото: www.yandex.net

Максим Трошин. / Фото: www.yandex.net



Юный музыкант много выступал вместе с артистами-народниками и самостоятельно, исполнял как собственные произведения, так и народные песни. В начале 1995 года юноша потерял отца, памяти которого он посвятил свою песню «Погребальный звон», ставшую последней в творчестве Максима. Тело Максима Трошина нашли в реке в Брянске летом 1995 года, за две недели до 17-летия.

Ника Турбина


Ника Турбина. / Фото: www.yandex.net

Ника Турбина. / Фото: www.yandex.net



Юную поэтессу, которая ещё в четырёхлетнем возрасте стала диктовать стихи своей маме, знали во всём мире. Её произведения были необыкновенно взрослыми и глубокомысленными, но при этом в них сквозил неприкрытый трагизм. Ей было всего 9 лет, когда в печать вышел первый сборник её произведений, переведённый впоследствии на 12 языков, а в 12 она получила главную награду Венецианского поэтического фестиваля – «Золотого льва».
Ника Турбина. / Фото: www.24smi.org

Ника Турбина. / Фото: www.24smi.org



Но Ника, наслаждаясь славой и вниманием, часто признавалась: стихи звучат в ней почти всё время, не дают спать. Но родные девочки лишь отмахнулись, когда им советовали показать юное дарование психологу. Ника Турбина выросла, публика утратила к ней интерес, а поэтесса так и не смогла с этим смириться.
Ника Турбина. / Фото: www.moiarussia.ru

Ника Турбина. / Фото: www.moiarussia.ru



Она пристрастилась к спиртному, стала вести богемный образ жизни, поступила во ВГИК, но оставила учёбу. Позже её зачислили в институт культуры, но ей пришлось перевестись на заочное отделение из-за постоянных срывов. В 27 лет Ника Турбина трагически погибла, сорвавшись с пятого этажа. Она любила сидеть на подоконнике, свесив ноги вниз…



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Почему советские дети-вундеркины оказались неуспешными во взрослой жизни

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Почему советские дети-вундеркины оказались неуспешными во взрослой жизниПодписаться на мой Instagram
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