Самые известные «проклятые» фильмы

Эти фильмы известны во всем мире не только из-за своей художественной ценности — картины также обросли домыслами и легендами о смертельных проклятиях, наложенных на съемочные группы.
«Полтергейст»
1982
Проклятие трилогии «Полтергейста» – самое известное в Голливуде. Говорят, что неприятности на съемочную команду навлекли настоящие человеческие скелеты, использовавшиеся во время съемок. Впрочем, «неприятности» — мягко сказано. Актрису Доминик Данн, которая играла старшую дочь в семье Фрилингов, после выхода первой части трилогии задушил бойфренд. Актер Джулиан Бек из второй части «Полтергейста» погиб сразу после завершения съёмок из-за рака. Следом во время операции на сердце скончался актер Уилл Сэмпсон. Четвертая смерть в актерском составе шокировала Голливуд больше всего: во время съемок третьего «Полтергейста» умерла 12-летняя Хезер О’Рурк, исполнительница младшей дочери Кэрол Энн во всех трех частях цикла. Девочка погибла от инфаркта, вызванного кишечной болезнью. Под действие «проклятия» попали не только актеры. Писатель Джеймс Кан, который адаптировал сценарий фильма под роман, стал жертвой стихии. Как рассказывал сам Кан, когда он написал строчку «Молния разорвала ночное небо», в его дом действительно попала молния, от удара которой сорвало кондиционер и ранило писателя. Несколько месяцев он провел в больнице. Финальным аккордом в череде трагических событий стало разрушение реального дома «семьи Фрилингов», где проходили съемки, во время землетрясения в Лос-Анджелесе в 1994 году.
«Ворон»
1994
Проклятие фильма мистики связывают с родовым проклятием семьи Ли. Мастер боевых искусств и актер Брюс Ли умер в 33 года после принятия таблетки от головной боли, которая стала причиной отека мозга. Обстоятельства смерти артиста до конца так и не выяснены: по одним данным, в таблетке содержалась несовместимая с жизнью доза аспирина и мепробамата, но существовали и версии того, что смерть была подстроена завистниками Брюса. Стечением обстоятельств можно назвать и гибель его сына на съемках «Ворона» 31 марта 1993 года. В финальном эпизоде героя Брэндона Ли должен был убить его враг Фанбой в исполнении Майкла Масси. По роковой случайности в пистолет, из которого Майкл стрелял в Брэндона, попала заглушка, которая при выстреле холостым патроном смертельно ранила актера в живот. До этого съемки «Ворона» сопровождались неудачами: персонал фильма травмировался, оборудование было разрушено ураганом. После смерти Ли-младшего суеверные члены группы говорили, что таким образом смерть искала Брэндона.
«Ребенок Розмари»
1968
Спустя год после выхода этого фильма ужасов в жизни режиссера Романа Полански произошла трагедия, которую не мог бы себе представить ни один искушенный голливудский сценарист. 26-летняя актриса и модель Шэрон Тейт, жена Романа Полански, была зарезана членами секты маньяка Чарльза Мэнсона на последнем месяце беременности. Мэнсон и семь членов его секты, участвовавшие и в других ритуальных убийствах, были осуждены пожизненно. Полански, который поначалу разговаривал с журналистами на тему убийства его беременной жены, позже все-таки на несколько лет покинул Америку. 11 лет спустя в арке дома «Дакота» в Нью-Йорке, где проходили съемки «Ребенка Розмари», безумный фанат The Beatles Марк Чепмен застрелил Джона Леннона.
«Изгоняющий дьявола»
1973
Популярный американский еженедельник Entertainment Weekly признал «Экзорциста» самым страшным фильмом за всю историю кино. Но ужас наводят не только сюжет и спецэффекты, но и трагедии, связанные командой фильма и даже его зрителями! Даже советская «Правда» со ссылкой на западный источник писала о влиянии картины на любителей напряженного кино: «Чикагский психиатр Луи Шлэн рассказывает, что после того, как в городе начали демонстрировать этот фильм, у него прибавилось пациентов. Двоих юношей, посмотревших картину, пришлось отправить в психиатрическую лечебницу. Четверо пациентов обнаружили дьявола в самих себе, двое — в своих детях. В Бостоне люди ежедневно звонят в католический центр с просьбой изгнать из них нечистую силу». За помощью экзорциста обращалась и сама киногруппа в процессе съемок: команде казалось, что из-за демонов на площадке постоянно происходят темные дела. Позже трагедия постигла семью актрисы Мерседес Мак-Кэмбридж, озвучившей демона Пазузу в теле главной героини. В 1987 год ее сын убил своих ребёнка и жену и покончил с собой.
«Сталкер»
1979
История драмы «Сталкер», снятой по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», полна неудач, с которыми сталкивалась съемочная группа. Все началось даже до начала работы: 31 января 1977 года город Исфары в Таджикистане, который режиссер Андрей Тарковский отобрал для съемок, был разрушен в результате землетрясения. Когда же была найдена новая натура и фильм был пущен в производство, команду подвела пленка: первые материалы оказались браком, съемки были приостановлены. В это трудно поверить, но после окончания съемок вновь возникла проблема с пленкой. На этот раз дубли были не просто испорчены — в лаборатории «Мосфильма» погиб почти весь материал! Никто уже не надеялся на восстановление проекта, но Тарковскому удалось добиться повторного финансирования картины. Режиссера подводил то бюджет, то недочеты сценария, то собственное здоровье — по ходу съемок Тарковский перенес инфаркт. Съемочный процесс был долгим и утомительным, техническая команда картины по настоянию режиссера сменилась трижды, но тяжелее всего оказалось пустить готовую картину в прокат: «Сталкера» показали в кино только спустя два года после окончания съемок. Позже «Сталкер» оброс легендами из-за нескольких смертей членов команды. В начале 1990-х в пожаре погибла монтажер картины Людмила Фейгинова. Актер Анатолий Солоницын, исполнитель главной роли Александр Кайдановский и сам Андрей Тарковский скончались в относительно молодом возрасте, а один из братьев-писателей, Аркадий Стругацкий, погиб в 66 лет от рака печени.
«Супермен»
Джордж Ривз и Кристофер Рив — самые известные жертвы так называемого «Проклятия Супермена», которое, по голливудскому поверью, настигает всех исполнителей супергероя в кино. Джордж Ривз, игравший Супермена с 1951 по 1958, погиб за неделю до своей свадьбы в 1959 году при загадочных обстоятельствах: актера нашли с огнестрельным ранением. Сменившего его актера Кристофера Рива, самого популярного Супермена кино, парализовало в 1995 году после падения с лошади. Карьера актеров Кирка Элина, первого Супермена на экране, и Дина Кейна, игравшего в экранизациях комиксов с 1993 по 1997 годы, шла ни шатко, ни валко, а актер Ли Куигли, сыгравший новорожденного Супермена в фильме 1978 года, умер в 14 лет от токсикомании. Надеемся, что последний на сегодня исполнитель роли Супермена Генри Кавилл на своем примере докажет, что это «проклятье» — не больше чем череда трагических совпадений, и никакой злой рок не преследует актеров киносерии.
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