Самые известные «проклятые» фильмы

Эти фильмы известны во всем мире не только из-за своей художественной ценности — картины также обросли домыслами и легендами о смертельных проклятиях, наложенных на съемочные группы.









«Полтергейст»

«Ворон»

«Ребенок Розмари»

«Изгоняющий дьявола»

«Сталкер»

«Супермен»