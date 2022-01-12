Вещи в доме, от которых нужно избавляться безо всяких угрызений совести

В наше время у потребителей есть огромный выбор всего, что душа пожелает. Поэтому мы так привыкли не отказывать себе в покупках. И часто итогом таких порывов в шопинге становятся горы разных вещей в шкафах и на полках.

Как только мы приносим что-то новенькое домой, мы запросто можем забыть об этом или подумать, что сможем использовать купленное «когда-нибудь потом». Не успеем и глазом моргнуть, как наш дом заполнен доверху тем, что просто пылится без дела.

Мы поддерживаем идею периодического расхламления и надеемся, что пункты этой статьи помогут вам эффективно расчистить домашнее пространство.



Тапочки

Однотипная одежда

Спортивная форма

Обувь, привезенная из отпуска

Ободки с аппликацией

Пластиковые приборы из доставки еды

Ножницы для зелени

Поздравительные открытки

Старые принадлежности для рукоделия

Неполные настольные игры

Мини-версии туалетных принадлежностей

Этот предмет домашнего гардероба мы часто получаем в подарок на Новый год, иногда они нам достаются бонусом при покупке обуви, либо же мы привозим одноразовые из отелей или прихватываем на спа-процедурах. В итоге на полке скапливается гора тапок друг на друге: какие-то уже потертые, потому что любимые; какие-то ни разу не надетые, потому что неудобные. А также важно помнить, что средний срок службы тапочек намного короче, чем у уличной обуви. Тапочки нужно менять примерно раз в год.Иногда мы просто забываем, что у нас уже есть условное платье в горошек или рубашка с геометрическим узором, и покупаем аналогичный предмет одежды.Одно дело, если в шкафу есть несколько однотипных базовых вещей — например, черные футболки или джинсы. Но почти одинаковые нетипичные вещи будут просто пылиться на вешалке.Спортивная форма изнашивается быстрее, чем повседневная одежда. Особенно это касается лифчика, который мы не привыкли менять так часто, как лосины или футболки. Хотя именно он плотнее всего соприкасается с телом, и важно, чтобы в нем было удобно, нигде не натирало и не давило. Поэтому спортивные лифчики, которые носятся постоянно, следует заменять каждые 6 месяцев.Когда мы находимся на отдыхе и у нас в прямом смысле морское настроение, просто невозможно удержаться от того, чтобы не купить сандалии с ракушками или пластиковыми цветочками. Они идеально подходят к развевающемуся летнему платью, и в них так удобно ходить по мягкому песку от отеля до пляжа. Только вот в городских реалиях мы их не носим, ведь настроение уже не то, и к городской одежде такая обувь не подходит, да и будет неуместна.Иногда у нас дома оказываются такие предметы, которые обычно мы и не купили бы. К таким находкам относятся ободки с помпонами или цветочной аппликацией. Они могут храниться в нашем комоде, потому что когда-то у ребенка был утренник и такие украшения были приобретением специально к этому случаю или они стали дополнением к подарку. Может быть, поначалу они даже кажутся нам красивыми, но в повседневной жизни совершенно неудобны, ведь обнаруживается, что за них цепляются волосы. Хотя бы раз в год стоит пересматривать свой шкафчик на предмет таких залежей.По привычке мы можем не выбрасывать их сразу же, а откладывать на всякий случай. Но пластиковые приборы не стоят того, чтобы занимать место в кухонном шкафчике, когда в доме есть обычные вилки и ложки. Избавиться от одноразовых наборов можно несколькими способами: выкинуть в мусор; отнести на работу и положить в свой стол на случай, если вдруг понадобятся дополнительные столовые приборы для обеда.Гаджеты, которые служат только одной цели, иногда выглядят круто, но в конечном счете занимают лишнее место, потому что мы нечасто ими пользуемся. Ножницы для зелени — один из таких примеров. Если они не использовались больше года, самое время отдать их на переработку или вовсе выбросить.Некоторые поздравительные открытки имеют сентиментальную ценность, ведь они содержат сердечное послание, написанное от руки. Большинство, однако, представляют собой обычные открытки, например «С днем рождения!», которые теряют свое значение через несколько минут после прочтения. Их стоит утилизировать.Если вы не заядлый ремесленник, то, скорее всего, являетесь счастливым обладателем бутылок высохшего клея, различных катушек с лентой и других предметов, которые уже бесполезны и вряд ли будут использованы.Не слишком интересно играть в настольные игры, в которых не хватает каких-то деталей, особенно если вообще редко в них играешь. Когда-то купленные для дружеского ужина или полученные в подарок, эти предметы досуга могут долгое время занимать место на полке.Часто, возвращаясь из поездки, мы привозим с собой набор крошечных бутылочек с туалетными принадлежностями из отеля или самолета. А после они просто загромождают шкафчик под раковиной. Если флаконы лежат там около года, то стоит проверить срок годности и при его истечении — отправить в мусор.