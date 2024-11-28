Как раз и навсегда избавиться от неприятного запаха на кухне

1. Первая причина: вытяжка

Новости СМИ2 Вытяжка также может являться источником неприятного запаха.\ Фото: d2rbyiw1vv51io.cloudfront.net.

2. Вторая причина: стиральная машинка

Стиральная машина также может источать зловоние. \ Фото: image.dizainall.com.

3. Третья причина: щели между мебелью

Зазоры между мебелью также могут быть одной из причин образования неприятного запаха. \ Фото: algaeappliance.com.

4. Четвёртая причина: продукты

Неправильное хранение продуктов - приводит к образованию бактерий и неприятных запахов. \ Фото: homebliss.in.

5. Пятая причина: старенький текстиль

Старый текстиль - ещё одна причина зловония. \ Фото: bing.com.

6. Шестая причина: сифон и труба под раковиной

Неприятный запах может доноситься из сливного отверстия кухонной раковины. \ Фото: rootermantx.com.

7. Седьмая причина: микроволновка

Микроволновка также может стать тем самым источником вони. \ Фото: thecompactkitchen.com.

8. Восьмая причина: посудомойка

Из посудомоечной машины также могут доноситься малоприятные запахи. \ Фото: cdn.thewirecutter.com.