В 21 влюбился в 9-летнюю девочку, а пока она росла, зарабатывал деньги, чтобы сделать ей предложение

История любви и жизни этой супружеской пары для многих была и остается загадкой. Художник Архип Куинджи, считавшийся одним из лучших мастеров в передаче игры света и тени, чье творчество пользовалось большой популярностью, и его прекрасно образованная супруга Вера, предпочитавшая жить в тени мужа, вели довольно скромный образ жизни.
Начало творческого пути бедного художника
Архип Куинджи
Будущий великий художник родился в 1842 году в Мариуполе, в бедной семье сапожника. Когда мальчику было всего три года, его родители умерли, и опеку над ним взяли такие же бедные родственники. С детства Архипу приходилось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Он пас гусей, работал помощником торговца хлебом, подрядчиком на строительстве церкви, но в любую свободную минуту он рисовал - на клочках бумаги, на заборах, на стенах домов.
Однажды по совету феодосийского купца юноша рискнул бросить работу и начать учиться живописи. Преодолев пешком путь до Феодосии, Архип постучался в дверь к известному художнику Ивану Айвазовскому. Однако его талант не был оценен мастером, который доверил ему всего лишь роспись забора. Но Архипу удалось получить несколько уроков живописи у родственника Айвазовского, мариниста Адольфа Фесслера.
Это вдохновило юношу, в поисках удачи и хороших наставников он отправился сначала в Одессу, затем в Петербург. Там он в качестве вольного слушателя начал посещать Академию художеств, а вечерами подрабатывать ретушером в местной мастерской. В свободное время продолжал писать картины. В Петербурге состоялось его знакомство с художниками Виктором Васнецовым и Ильей Репиным, которое впоследствии переросло в крепкую дружбу.
Знакомство с дочерью купца
Архип и Вера Куинджи
Однажды Архип Куинджи решил навестить своих родственников в Мариуполе, и чтобы заработать немного денег, подрядился написать портрет местного обрусевшего купца греческого происхождения Елевферия Шаповалова-Кетчерджи.
У купца была дочь Вера, которая училась в Керчи, в институте благородных девиц, а на каникулы приезжала погостить к родителям. Когда они впервые встретились, Вере было всего 9 лет, а Архипу - 21, но между ними возникли теплые чувства, которые со временем переросли во взаимную любовь.
Архип понимал, что богатый купец никогда не отдаст свою дочь замуж за выходца из бедной семьи, к тому же ничего не добившегося в жизни, и решил, пока Вера подрастет, стать известным художником и заработать побольше денег. И у него это получилось.
Статус известного художника и предложение Вере руки и сердца
Картина Куинджи Лунная ночь / Фото: kartin.papik.pro
В возрасте 28 лет Куинджи получил статус свободного художника и принял участие в первой художественной выставке передвижников. Его невероятные способности в изображении ночных пейзажей, в передаче игры света и тени стали настоящей сенсацией в мире живописи. На выставки Куинджи, которые проходили в затемненных залах с единственным источником слабого света, направленного на холст, начали выстраиваться длинные очереди.
Тогда же он познакомился с художником Иваном Крамским, который высоко оценил талант Куинджи и стал посетителем творческих вечеров, которые проходили у Крамского дома, где собирались известные художники.
Вскоре две картины Куинджи были приобретены известным коллекционером Павлом Третьяковым. Он заплатил художнику 1,5 тысячи рублей - большие по тем временам деньги. У художника появилась возможность бывать за границей и показывать там свои работы, которые к тому времени пользовались все большей популярностью.
В 1875 году, когда Куинджи было уже 33 года, а Вере - 21, он решил, что пришло время сделать ей предложение. Будучи в Париже, он купил фрак и цилиндр и отправился в Мариуполь. Вера была счастлива. К тому времени она получила прекрасное образование, и все эти годы ждала этого момента. А ее отцу уже было не стыдно породниться со знаменитым художником.
Свадебное путешествие на остров Валаам и скромная семейная жизнь
Картина Архипа Куинджи На острове Валааме / Фото: wikiart.org
После венчания в церкви молодожены отправились в Петербург, а оттуда на остров Валаам, в Карелию. Там они провели свой медовый месяц, а Куинджи, впечатленный природой острова, написал свою дну из самых известных картин «На острове Валааме», которую позже также приобрел Третьяков для своей коллекции.
Архип и Вера Куинджи поселились в Петербурге, на Васильевском острове. Несмотря на то что творчество художника пользовалось большой популярностью, а картины продавались за весьма неплохие деньги, они жили достаточно скромно, не имели ни прислуги, ни кухарки. Вера сама готовила незамысловатые блюда, поддерживала порядок в доме, выращивала комнатные растения, помогала супругу в ведении бухгалтерии, занималась его корреспонденцией, при этом предпочитала оставаться в тени мужа.
В доме у них стояла скромная мебель, приобретенная по случаю, единственной ценной вещью был рояль, на котором они играли вечерами, по очереди или дуэтом, иногда ходили в театр, посещали выставки. Такая простая жизнь устраивала их обоих.
До конца вместе
Архип Куинджи / Фото: armmuseum.ru
Они были счастливой парой и прожили вместе 35 лет. Детей у них не было, поэтому всю любовь и заботу они отдавали друг другу. Вера с пониманием относилась к тому, что большую часть своих средств от проданных картин супруг отдавал на благотворительность, помогал начинающим художникам и просто нуждающимся людям, проводил за свой счет выставки. Такая щедрость супруга ее нисколько не тяготила и во многих делах она была его первой помощницей.
Они вместе путешествовали по Крыму, по Кавказу, ездили к себе на родину в Мариуполь, несколько раз бывали за границей, посетили Всемирную художественную выставку в Париже, художественные галереи в Берлине, Мюнхене и Вене. В середине 1880-х годов Куинджи приобрел участок земли на южном берегу Крыма, и супруги часто проводили там летние месяцы.
Они дружили с Менделеевым и часто навещали ученого у него дома. В Музее и архиве Менделеева хранится мемориальная скатерть, вышитая подписями его гостей. Имя Куинджи появляется на ней дважды: одна подпись, практически в центре, принадлежит Архипу, другая, более скромная и расположенная ближе к низу - Вере.
Незадолго до смерти Архип Куинджи создал Общество художников для поддержки молодых дарований, которому завещал практически все свое состояние. Вера согласилась с его решением, и когда в 1910 году художника не стало, она помогала сортировать и систематизировать наследие художника, насчитывающее около 500 работ, которые также были завещаны Обществу, получившему его имя. Оно просуществовало до 1930-х годов.
Вера Куинджи пережила супруга на десять лет, став хранительницей пейзажного творчества прославленного художника, но точная дата ее ухода из жизни неизвестна. Также не сохранилось ее изображений, кроме одного карандашного рисунка, сделанного Куинджи вскоре после их свадьбы.
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