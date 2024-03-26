Простой рецепт из овсянки, который поможет молодым растениям нарастить сильную корневую систему

Подкормите рассаду овсянкой, и она начнёт толстеть на глазах! Простой и полезный рецепт, который поможет молодым растениям нарастить сильную корневую систему. Благодаря этому рассада легче перенесёт пересадку, быстрее подрастёт и начнёт давать урожай!

Обязательно опробуйте этот лёгкий рецепт.







Ингредиенты:



1 стакан овсянки;



500 мл воды;



1 ст. л.

Подкормка рассады овсянкой

сахара.В 500 мл воды насыпьте 1 стакан овсянки. Взбейте в блендере, пока не получится овсяное молоко. Добавьте в жидкость 1 ст. л. сахара. Перемешайте.Накройте крышкой. Поставьте в тёплое место на 3 суток.После этого овсяное молоко процедите. Разведите 1:5 с водой. Подкармливайте всю рассаду методом полива. Вносите подкормку 1 раз в 2 недели для лучшего эффекта.Это полностью органическая подкормка, которая даст силу молодым растениям. Разницу вы увидите очень скоро! Даже самая хилая рассада станет здоровой и мощной.