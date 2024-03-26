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Простой рецепт из овсянки, который поможет молодым растениям нарастить сильную корневую систему

Подкормите рассаду овсянкой, и она начнёт толстеть на глазах! Простой и полезный рецепт, который поможет молодым растениям нарастить сильную корневую систему. Благодаря этому рассада легче перенесёт пересадку, быстрее подрастёт и начнёт давать урожай!
Обязательно опробуйте этот лёгкий рецепт.



Ингредиенты:

1 стакан овсянки;

500 мл воды;

1 ст. л. сахара.

Маточный раствор

В 500 мл воды насыпьте 1 стакан овсянки. Взбейте в блендере, пока не получится овсяное молоко. Добавьте в жидкость 1 ст. л. сахара. Перемешайте.



Накройте крышкой. Поставьте в тёплое место на 3 суток.

Подкормка рассады овсянкой



После этого овсяное молоко процедите. Разведите 1:5 с водой. Подкармливайте всю рассаду методом полива. Вносите подкормку 1 раз в 2 недели для лучшего эффекта.



Это полностью органическая подкормка, которая даст силу молодым растениям. Разницу вы увидите очень скоро! Даже самая хилая рассада станет здоровой и мощной.
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Ссылка на первоисточник
Растенияподкормка

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