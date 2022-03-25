Лоскутное шитье в виде морских стеклышек (Seaglass Quilting)

Морские стеклышки — уникальное творение матушки-природы и рук человека. Попавшие в морские волны осколки стекла со временем превращаются в красивые, разноцветные, сверкающие стеклянные капли.







Многие из нас, отдыхая на море, любят собирать подобные стёклышки, ведь эти разноцветные осколки моря мало кого оставляют равнодушными. Вот и рукодельниц морские стеклышки вдохновляют на оригинальные творческие идеи. Так у зарубежных мастериц, увлеченных лоскутным шитьем, появился новый термин — Seaglass Quilting.





Они шьют покрывала, коврики, панно в виде морских стеклышек. Получается очень интересно и неизбито.

А Allie McCathren не только шьет, но и обучает желающих. Посмотрите, какие красивые и необычные у нее работы:















































И еще немного работ от других мастериц, найденных на просторах интернета.















Как сделать панно из стеклышек своими руками:

В начале работы нам предстоит трудоемкий процесс по подбору кусочков ткани, вырезанию морских стеклышек и сортировке по цветовой гамме. Затем выкладываем свой макет, проглаживаем и подбираем нитки по цвету. Делаем стежку на швейной машинке. И все готово!







































































