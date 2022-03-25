Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    О, пидорный хохол Сирию вспомнил... Можно подумать твои нацбаты лучше?10 страшных оруди...
  • Александр
    Казалось бы, что комсомол - это продолжение пионерии. Более высшая ступень.  Но на деле членство в пионерской организ...История и роль пи...
  • Олег Татьянин
    Движки поначалу может и снимали, но потом перестали. И сейчас, если постараться, на просторах интернета можно найти 0...7 малоизвестных ф...

Лоскутное шитье в виде морских стеклышек (Seaglass Quilting)

Лоскутное шитье в виде морских стеклышек (Seaglass Quilting)

Screen Shot 02-02-22 at 10.50 PM 003 (521x700, 648Kb)

Морские стеклышки — уникальное творение матушки-природы и рук человека. Попавшие в морские волны осколки стекла со временем превращаются в красивые, разноцветные, сверкающие стеклянные капли.


Screen Shot 02-02-22 at 10.43 PM (700x502, 703Kb)
 

 

Многие из нас, отдыхая на море, любят собирать подобные стёклышки, ведь эти разноцветные осколки моря мало кого оставляют равнодушными. Вот и рукодельниц морские стеклышки вдохновляют на оригинальные творческие идеи. Так у зарубежных мастериц, увлеченных лоскутным шитьем, появился новый термин — Seaglass Quilting.

Screen Shot 02-02-22 at 10.44 PM (700x421, 282Kb)
 

Они шьют покрывала, коврики, панно в виде морских стеклышек. Получается очень интересно и неизбито.
 
А Allie McCathren не только шьет, но и обучает желающих. Посмотрите, какие красивые и необычные у нее работы:

Screen Shot 02-02-22 at 10.44 PM 001 (700x298, 332Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.45 PM 002 (699x700, 822Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.45 PM 001 (699x700, 709Kb)

Screen Shot 02-02-22 at 10.45 PM (699x700, 724Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.44 PM 002 (691x699, 844Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.46 PM 002 (520x700, 567Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.46 PM 001 (520x700, 637Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.46 PM (700x523, 703Kb)

Screen Shot 02-02-22 at 10.45 PM 003 (521x700, 507Kb)

И еще немного работ от других мастериц, найденных на просторах интернета.

Screen Shot 02-02-22 at 10.48 PM (478x618, 729Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.47 PM 004 (559x700, 813Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.47 PM 003 (543x700, 647Kb)

Как сделать панно из стеклышек своими руками:
 
В начале работы нам предстоит трудоемкий процесс по подбору кусочков ткани, вырезанию морских стеклышек и сортировке по цветовой гамме.
 
Затем выкладываем свой макет, проглаживаем и подбираем нитки по цвету.
 
Делаем стежку на швейной машинке.
 
И все готово!


Screen Shot 02-02-22 at 10.47 PM 002 (543x700, 528Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.47 PM 001 (543x700, 678Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.47 PM (543x700, 716Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.46 PM 004 (700x380, 442Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.46 PM 003 (698x700, 830Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.49 PM (535x700, 556Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.49 PM 001 (700x533, 664Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.49 PM 002 (521x700, 644Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.50 PM (521x700, 519Kb)

Screen Shot 02-02-22 at 10.50 PM 001 (521x700, 667Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.50 PM 002 (521x700, 523Kb)


Screen Shot 02-02-22 at 10.50 PM 003 (521x700, 648Kb)

Screen Shot 02-02-22 at 10.50 PM 004 (521x700, 605Kb)

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх