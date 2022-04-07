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Выращивайте мини томаты на балконе

С такой простой, но эффективной системой помидоры можно выращивать вообще без труда прямо на балконе. Главное условие — подобрать правильные семена (самоопыляемые, карликовые виды томатов) и ждать урожая!

Выращивайте мини томаты на балконе

Из досок собрать стойку, к которой прикрутить обрезанные 5 л пластиковые бутылки.

Выращивайте мини томаты на балконе

В бутылках сделать отверстие в центре, куда высадить рассаду карликовых томатов. Бутылка должна быть заполнена плодородной землёй примерно наполовину.

Выращивайте мини томаты на балконе

Между большими пластиковыми бутылками прикрепите 1 л бутылку без верха, сбоку в которой сделаны несколько отверстий. Проденьте туда верёвки, один конец которой будет в 1 л бутылке, второй — в 5 л бутылке с землёй. Сделайте так со всеми бутылками, чтобы к каждому помидору поступала вода с помощью фитильного полива.

Выращивайте мини томаты на балконе

В 1 л бутылку налейте воду. Также пролейте первый и последний раз землю с томатами. Теперь просто ждите и наблюдайте за развитием растений!

Выращивайте мини томаты на балконе

Примерно через месяц-полтора, когда помидоры подрастут, досыпьте земли. Периодически доливайте воду в 1 л бутылку.

Выращивайте мини томаты на балконе

Карликовые самоопыляемые сорта томатов дают хоть и мелкие, но очень сладкие плоды, которые гроздями увешаны на растении!

Выращивайте мини томаты на балконе



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Томатывыращивание
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