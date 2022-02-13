Когда появилась традиция устанавливать надгробные памятники,и как они изменялись на протяжении веков

Познавательные факты из истории возникновения надгробных памятников разных народов мира.
Традиция устанавливать на могилах усопших надгробные памятники зародилась очень давно. Люди всегда свято верили, что если делать подношения к захоронениям старейшин рода, духи предков будут благосклонны к ним, и племя будет процветать. Поэтому из века в век надгробные памятники являются ещё и свидетельством непрерывного движения поколений.
Самые древние надгробные камни
Один из древних надгробий на холме Наргизтепе.
Многие думают, что первые монументы, гробницы и надгробия появились в эпоху раннего Возрождения. Однако традиция установления этих сооружений корнями глубоко уходит в каменный век, когда древние люди, столкнувшись с проблемами погребения умерших соплеменников, искали способы для сохранности тел от посягательств хищников. Стоит вспомнить самые первые известные погребения неандертальцев в хорватском городе Крапина, уже имеющие признаки надмогильных конструкций. А их исторический возраст достигает 130 тысяч лет.
Менгиры - первые надгробия наших предков. Возраст 5-6 тыс.лет.
Первым что появилось на могильных сооружениях так это массивные камни - менгиры, в высоту доходящие 20 метров, а по весу до 300 тонн.
Мегалитические сооружения
Мегалитическое сооружение. Великобритания.
Первые мегалиты на территории Западной Европы появились в 3-4 тысячелетиях до новой эры. Они имели вид неотесанных каменных глыб, сложенных в определенное архитектурное сооружение. Иногда эти мегалиты имели не только значение, связанное с погребением, а и становилось местом паломничества для различных обрядов.
Дольмены
Дольмен.
В то время как египтяне сооружали гигантские пирамиды, древние народы от Британии до Индии возводили из огромных каменных глыб не менее потрясающие сооружения - дольмены, в которых хоронили знатных членов общества. Эти надгробия считались обителью для душ жрецов и вождей.
Дольмен.
Дольмены, относящиеся к виду древних мегалитов, в Западной Европе собирались из необработанных камней, а в России - из отшлифованных и тщательно подогнанных друг к другу. В дольменах высекались отверстия, закрывающиеся специальными пробками.
Курганы
Скифский курган.
Наши предки сооружали земляные насыпи над могилами, называющиеся курганами, которые датируются 4 тысячелетием до нашей эры. И что интересно, эти сооружения найдены те только в восточной Европе, как ошибочно принято считать, а и на четырех континентах земного шара. Их нет только в Австралии и Антарктиде. «Маунды» - так называют их в Северной Америке, «каирны» - Западной Европе, а в Беларуси - «туры».
Египетские пирамиды
Египетские пирамиды над усыпальницами фараонов.
Гигантские египетские пирамиды над усыпальницами фараонов можно считать одними из самых ранних сооружений, подобных курганам. В те времена свято верили, будто душа умершего не может упокоиться и обречена скитаться целую вечность без надгробия.
Великая китайская стена
Великая китайская стена.( Строительство III век до нашей эры- 1644 год.
Великая китайская стена - самое большое и длинное кладбище в мире. По подсчетам историков, ее строительство стоило жизней более одного миллиона человек. Захороненные в утрамбованном грунте наполнителя стены эти безымянные строители "встали на вечную стражу рубежей Поднебесной". Их тела были погребены именно в вертикальном положении. При том на каждые 10 метров сооружения приходилось по 10-15 усопших.
Мемориальные памятники Античности
Античные надгробные памятники
В древние времена античности широко начали использовать мемориальные памятники в виде стел, которые проходили обработку каменетесным инструментом. Гораздо позже на стелах начали изображать барельефы усопших, а со временем стелы начали заменяться скульптурными композициями, роль которых была передать всю горечь утраты и скорби об умершем.
Надгробные античные стелы.
И конечно же социальный статус накладывал определенный отпечаток на внешний вид античных надгробий. Это хорошо просматривается на примере Античного Рима или Древней Греции, где погребальные надгробия правителей, полководцев и знати имели вид шедевров каменного искусства. Некоторые из них, сохранившиеся до нашего времени, стали символическими памятниками той далекой эпохи.
Надгробие афинского всадника.
История христианских памятников.Средневековье
Стечки — средневековые надгробия, датируемые чаще всего периодом с XII по XVI век. (Черногория, Босния, Сербия.)
Надгробная плита. ( примерно XIII век).
В средние века в Европу пришло Христианство, а вместе с ним и традиции погребения и почитания памяти. На Руси впервые надгробные кресты стали устанавливать во время правления княжны Ольги. Изготовленные из дерева их накрывали двумя досками, создававшими своего рода крышу, которая предохраняла деревянную конструкцию от осадков. Позже стали наносить на каменную стелу изображения распятия Христа с помощью резьбы и гравировки.
Христианские надгробные кресты католического и православного вероисповедания.
Христиане католического вероисповедания выбрали для себя классический вариант креста, состоящий из двух перекладин, тогда как православные кресты имели восьмиконечную форму.
Родовые склепы.
Гробницы для захоронения знатных и богатых со временем приобрели вид мавзолеев и усыпальниц. А еще позже стали сооружаться храмовые комплексы, в которые входили собор и часовня.
Эпоха Возрождения
Надгробие Иларии дель Карретто.
К началу XIV столетия на смену средневековью пришла эпоха Возрождения, вернувшая в Европу интерес к античной культуре. Примером тому являются триумфальные арки, вновь возводившиеся в стиле римского искусства. Их возводили в честь прославившихся государственных, религиозных и политических деятелей, а также в ознаменование память о военных доблестных победах.
Гробница Медичи во Флоренции. Работа Микеланджело, 16 век
Античная тематика практически полностью вытеснила из надгробных сооружений эпитафии и надписи, так как высокая художественность образов и украшений совершенно не требовала словесных пояснений.
Скорбящий ангел.
Стоит только вспомнить гениальных скульпторов, творивших в Высокую эпоху Возрождения, а именно Микеланджело Буонарроти, Филиппо Бренеллески и Андреа Палладио, на века вошедших в плеяду величайших мастеров ваяния скульптур на религиозные сюжеты.
Викторианская эпоха и традиции тех времен, перешедшие в наше время
Лондонское кладбище викторианской эпохи, расположенное в лесу.
Рубеж 18-19 столетия ознаменовался расцветом викторианской эпохи, заложившей основные традиции современной мемориальной культуры. В то время на окраинах крупных городов разбивались мемориальные парки и кладбища, на которых возводились множество великолепных надгробий из мрамора и гранита. Кладбища очень быстро получили свое распространение по всему миру и стали упорядоченной системой захоронения, применяемой и до сегодняшнего дня.
Старинное кладбище викторианской эпохи.
Кладбище.Сидней, Австралия
Надгробные памятники прошли через всю историю человечества от плохо отесанных камней – менгиров и до современных шаблонных надгробий. Однако, как и десятки тысяч лет тому назад, они остаются главным символом для увековечения памяти уходящих из жизни людей.
Надгробие писателя Петра Панча.
В наши дни надгробным памятником принято считать стелу, камень, крест, плиту, часовню или скульптуру, расположенную на могиле и несущую мемориальную информацию о погребенном человеке.
Если у мусульман принято устанавливать памятники из гранита белого и бежевого цвета, то на православных кладбищах широко распространены черные стелы. В странах Западной Европы и Америке традиционные надмогильные сооружения обычно просты и лаконичны: это совсем небольшой крест либо стела в окружении зеленого газона.
Кладбище в Америке.
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