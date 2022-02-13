Когда появилась традиция устанавливать надгробные памятники,и как они изменялись на протяжении веков

Познавательные факты из истории возникновения надгробных памятников разных народов мира.

Самые древние надгробные камни

Один из древних надгробий на холме Наргизтепе.

Менгиры - первые надгробия наших предков. Возраст 5-6 тыс.лет.

Мегалитические сооружения

Мегалитическое сооружение. Великобритания.

Дольмены

Дольмен.

Дольмен.

Курганы

Скифский курган.

Египетские пирамиды

Египетские пирамиды над усыпальницами фараонов.

Великая китайская стена

Великая китайская стена.( Строительство III век до нашей эры- 1644 год.

Мемориальные памятники Античности

Античные надгробные памятники

Надгробные античные стелы.

Надгробие афинского всадника.

История христианских памятников.Средневековье

Стечки — средневековые надгробия, датируемые чаще всего периодом с XII по XVI век. (Черногория, Босния, Сербия.)

Надгробная плита. ( примерно XIII век).

Христианские надгробные кресты католического и православного вероисповедания.

Родовые склепы.

Эпоха Возрождения

Надгробие Иларии дель Карретто.

Гробница Медичи во Флоренции. Работа Микеланджело, 16 век

Скорбящий ангел.

Викторианская эпоха и традиции тех времен, перешедшие в наше время

Лондонское кладбище викторианской эпохи, расположенное в лесу.

Старинное кладбище викторианской эпохи .

Кладбище.Сидней, Австралия

Надгробие писателя Петра Панча.

Кладбище в Америке.