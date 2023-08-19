Как появились на свет миниатюрные пистолеты-близнецы для жилетного кармана

Оружие с полным правом можно назвать своеобразным видом технического искусства. За всю историю было создано много интересных, изящных и смертоносных вещиц, которые потом заняли достойное место в частных коллекциях по всему миру. Хоть карманный пистолет Colt Model 1908 и нельзя назвать эксклюзивным или даже редким, он является ярким образцом стрелкового оружия своего времени и, безусловно, заслуживает особенного внимания.
Истоки
«Браунинг». / Фото: pinterest.nz
Имя Джона Мозеса Браунинга навсегда вписано в историю стрелкового оружия золотыми буквами. За свою жизнь он сделал много изобретений и фактически сформировал облик современного оружия. Он предложил свой собственный революционный подход к конструированию пистолетов, а одним из самых значимых событий стало создание автоматического самозарядного пистолета. Именно на основе этого изобретения сейчас строится большая часть стрелкового оружия.
«Браунинг». / Фото: blogspot.com
Патент на автоматический пистолет Джон Браунинг получил во время тесного сотрудничества с компанией FN Herstal, и одно время немалая часть её продукции состояла как раз из пистолетов изобретённой им системы. В 1897 году Браунинг заключил соглашение с бельгийской компанией FN Herstal и американским «Кольтом», согласно которому первая могла производить огнестрельное оружие на основе его изобретений и продавать его в большей части Европы, а «Кольт» получал американский рынок. И вот на этом фоне Браунинг в 1904 году предложил компании FN Herstal очередное новшество – карманный пистолет.
Оружие самообороны
FN Browning M 1906. / Фото: historypistols.ru
По мнению Браунинга, пистолет является лучшим средством самообороны. Пуля имеет отличную останавливающую силу, и при умелом использовании пистолет становится решающим аргументом в критической ситуации. Правда, у него имеется несколько существенных недостатков, к примеру, большой размер, немалый вес и существенная отдача от использования патронов обычного калибра. Для полицейского или охранника это не составляет проблемы, они в любом случае находятся на службе, а пистолет – это обязательная часть их экипировки. Другое дело – обычный человек, которому таскать с собой лишнюю тяжесть совсем не хочется.
Патроны для FN Browning M 1906. / Фото: guns.ru
После некоторых размышлений Браунинг решил создать новый пистолет, компактный и сравнительно лёгкий. Он смог бы стать более удобным в ношении, не оттягивая карман, не мешая и не требуя кобуры. Фактически он должен был свободно помещаться в карман жилетки. Правда, для него не существовало патронов небольшого калибра и при этом достаточно мощных. Поэтому для начала Браунинг заказал разработку новых зарядов размером 6,35x15 мм. Пробная партия из пяти сотен была готова в 1904 году.
FN Browning M 1906. / Фото: historypistols.ru
В том же году конструктор представил первый прототип карманного пистолета. Принимающая комиссия опробовала его, тщательно изучила конструкцию и забраковала, отправив на доработку. Пистолет имел несколько существенных недостатков, поскольку конструктору пришлось идти на целый ряд компромиссов, чтобы уменьшить его до подходящего размера. К тому же использованные решения плохо подходили для серийного производства, технически они были очень сложными, а готовое изделие оказалось бы крайне дорогим.
FN Browning M 1906. / Фото: historypistols.ru
В 1905 году протестировали куда более удачный новый образец и начали подготовку к серийному производству. Для пистолета никак не могли подобрать название, но впоследствии остановились на имени FN Browning M 1906, указав в нём год начала массового выпуска.
FN Browning M 1906. / Фото: historypistols.ru
По своей сути это был уменьшенный Browning FN 1903 с многочисленными модификациями конструкции. К примеру, вместо скрытого курка установили боёк с витой пружиной, а в ранних образцах начисто отсутствовал предохранитель. В Европе пистолет называли 6,35x15 Browning. Конструктору удалось добиться главного – сделать его по-настоящему карманным. Он имел общую длину, равную 114 миллиметрам и высоту 76 миллиметров, при этом пистолет без патронов весил всего 340 грамм. В Соединённых Штатах FN Browning M 1906 появился в 1908 году.
Американская версия
Colt Model 1908 Vest Pocket Hammerless. 25 ACP. / Фото: livejournal.com
Вернее, это был не совсем бельгийский пистолет, а его модификация. Компания FN Herstal не имела выхода на американский рынок, там главенствовал «Кольт». А его специалисты были очень далеки от того, чтобы представить собственный вариант пистолета для жилетного кармана. Браунинг передал американским специалистам свои разработки, и те сразу же включились в работу, чтобы создать собственный вариант.
Colt Model 1908 Vest Pocket Hammerless. 25 ACP. / Фото: topwar.ru
Вот только в конструкторском деле они оказались не так хороши. Специалисты долгое время пытались найти собственные решения, чтобы обойти несколько важных патентов, полученных Браунингом, но все усилия оказались тщетны. В итоге «Кольту» пришлось начать производство брата-близнеца пистолета для жилетного кармана, правда, с несколькими модификациями.
Colt Model 1908 Vest Pocket Hammerless. 25 ACP. / Фото: historypistols.ru
Помимо различия в накладках на рукоять, пистолет получил дополнительный предохранитель. В отличие от Бельгии, американская версия предназначалась для широкого потребителя, пистолет собирались продавать обычным людям, весьма далёким от профессионального обращения с оружием. После поворота предохранитель входил в паз на затворе и надёжно его фиксировал, что полностью исключало случайный выстрел. К тому же для пистолета изготовили новые патроны. 25 ACP, а сам он получил название Colt Model 1908 Vest Pocket Hammerless. 25 ACP.
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