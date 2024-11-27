Топ-10 продуктов, которые делают жизнь короче
Проблемы со здоровьем, усталость, апатия – причина может крыться в рационе, в том, что попадает на стол и в желудок. Во многом виноваты «новые» продукты. Выросла их калорийность, а вот польза наоборот – улетучилась.
1. Картофель фри и чипсы
Картофель фри
Это адская смесь жира и углеводов, которые к тому же окутаны консервантами и красителями, нужно ведь придать продукту высокие потребительские свойства!
2. Газировка
Газировка
Сладкие газированные напитки практически лишены натуральных ингредиентов, состоят из огромного количества сахара, разбавленного красителями, усилителями вкуса и ароматизаторами. Особенно пагубное воздействие на организм газировка оказывает в жару, к тому же она совершенно не уталяет жажду.
3. Снеки и шоколадные батончики
Орехи против батончиков
Между необработанными орехами кешью (грецким, кедровыми) и арахисом в кокосовом молоке (шоколадной глазури) отдать предпочтение нужно первому варианту. В батончиках не только много калорий, но и также много красителей, ароматизаторов и сахара.
4. Копчёности
Копчёности
Почти все любят колбасу. А сосиски вовсе стали заменять полноценный приём пищи. Такие продукты содержат много скрытых жиров, а в их составе около 80% генномодифицированной сои.
5. Майонез
Майонез
Много ГМО продуктов, красителей и всякого рода улучшителей. А ещё здесь очень много калорий. С майонезом любое блюдо кажется вкуснее, но оно становится вместе с тем вреднее.
6. Китайская лапша
Китайская лапша
Биг Боны, роллтоны, дошираки и всё подобное – это лишь жалкое подобие настоящей лапши, которую в азиатских странах готовят из натуральных продуктов и заправляют натуральными специями и травами. По химизации состава такие продукты занимают первые места, а потому полностью нарушают обменные процессы в организме.
7. Соль
Соль
Незаметный вредитель проник везде. Она способствует скоплению в организме не только воды, но и токсинов, которые не хотят выводиться. Частично стоит заменить соль специями и травами, но только натуральными.
8. Алкогольные напитки
Алкогольные напитки
Они очень калорийные, тормозят обменные процессы в организме, препятствуют нормальному усвоению витаминных и минеральных веществ, поступающих с едой.
9. Выпечка
Выпечка
Выпечка – калорийный, а также совершенно бесполезный, хотя вкусный продукт. Она не несёт организму ничего поленого, в ней совершенно нет ничего полезного.
10. Сладкости
Сладкости
Мармелад, различные леденцы, сладкие конфеты, зефир невероятно калорийны, а также вредны для зубов. Если сильно захотелось сладенького, лучше съесть ложечку меда либо небольшой кусочек горького шоколада.
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