Пожалуй, самые страшные качели, на которых рискованно не только качаться

Любители острых ощущений, которые хотят пощекотать себе нервы, могут отправиться на остров Оаху, Гаваий, местечко известное своим запредельно красивым видом, чуть не самым впечатляющим на всём островном государстве.









В 1942 году ВМС США построило на горе лестницу под названием Хайку, она была необходима для прокладки кабеля к военно-морской базе и установки средств связи.







Место, на котором построили качели можно увидеть c 11:01











В итоге всё это было прикрыто, но на данном месте до сих пор запрещено появляться. Незаконное посещение туристами этого места может грозить им тюремным заключением до 6 месяцев.











Но риск, как известно, привлекает людей, поэтому кто-то решил сделать это место ещё рискованнее, разместив на его вершине экстремальные качели, раскачивающиеся над пропастью







Мало того, что можно загреметь на 6 месяцев в тюрьму, так вдобавок ещё можно и с качельки навернуться.







У кого-нибудь есть желание прокатиться?







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