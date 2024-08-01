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Шер Ами - почтовый голубь, который спас жизни 200 человек


Герой войны Шер Ами – маленькая птичка, спасшая целый батальон.

Герой войны Шер Ами – маленькая птичка, спасшая целый батальон.

Обычная голубка спасла от гибели целый батальон солдат. Она смогла доставить донесение после того, как была ранена, потеряла лапку и глаз. За этот подвиг она получила боевые награды, а ее тело теперь вечно хранится в музее.

Британские связисты выпустили почтового голубя. | Фото: huffingtonpost.com.

Британские связисты выпустили почтового голубя. | Фото: huffingtonpost.com.

Голубка Шер Ами (Cher Ami), подготовленная британскими голубеводами, была приписана к Корпусу связи американской армии во Франции. В октябре 1918 года во время битвы в Аргонском лесу ей довелось спасти целый батальон.
Шер Ами – военный почтовый голубь. | Фото: ru.wikipedia.org.

Шер Ами – военный почтовый голубь. | Фото: ru.wikipedia.org.

3 октября 1918 года 500 человек майора Чарльза Уайтлиси (Charles White Whittlesey) оказались в ловушке в тылу врага. Немцы окружили их в лесу, отрезав о линий снабжения. Американцы заняли и обороняли холм, котда по ним открыла огонь союзная артиллерия. Со штабом не было связи и батальон нес тяжелые потери. За два дня боев осталось чуть более 190 человек.
Тяжелые бои американских пехотинцев в Аргонском лесу, Франция, 1918 год. | Фото: ru.wikipedia.org.

Тяжелые бои американских пехотинцев в Аргонском лесу, Франция, 1918 год. | Фото: ru.wikipedia.org.

Майор Уайтлиси отправил почтового голубя с донесением о необходимой помощи, но птицу сбили вражеские снайперы. Второго голубя также подстрелили. Осталась последняя птица – голубка Шер Ами. К ее левой лапке привязали контейнер с запиской с точными координатами батальона и просьбой о помощи.

Немцы видели, как Шер Ами поднялась в воздух, и открыли огонь. Голубка была подбита, но все же смогла продолжить полет. Она пролетела 40 километров до штаба дивизии за 25 минут, чем помогла спасти жизни 194 солдатам. В этой миссии птица была ранена, потеряла глаз и лапку.
Чучело Шер Ами в Смитсоновском музее, США. | Фото: atlasprirodirossii.ru.

Чучело Шер Ами в Смитсоновском музее, США. | Фото: atlasprirodirossii.ru.

Шер Ами стала героем 77-й стрелковой дивизии. Медики долго и упорно работали, чтобы спасти ее жизнь. Они не смогли спасти лапку, поэтому вырезали маленький деревянный протез. Когда голубка пришла в себя достаточно, чтобы путешествовать, геройскую птицу доставили на корабле в Соединенные Штаты. Генерал Першинг лично опекал Шер Ами, начиная с Франции.
Американский солдат и Шер Ами. | Фото: mysoutex.com и pinterest.com.

Американский солдат и Шер Ами. | Фото: mysoutex.com и pinterest.com.

Голубка была награждена французским Военным крестом и американской золотой медалью. После смерти в 1919 году из нее сделали чучело, которое теперь вечно хранится в Смитсоновском музее.
Памятник Шер Ами во Франции. | Фото: ru.wikipedia.org.

Памятник Шер Ами во Франции. | Фото: ru.wikipedia.org.

 

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