Секреты, которые избавят от беспорядка даже самую безнадежную кухню

Чтобы избавиться от беспорядка на кухне, достаточно перестать действовать «по привычке». Стоит всего раз организовать удобные системы хранения, и уже не захочется закидывать вещи в шкафы абы как. Только так получится избавиться от неразберихи и беспорядка на полках.



Хранение ножей в проветриваемой подставке

Использование дополнительных полок, чтобы задействовать все полезное пространство шкафчика

Размещение баночек со специями на пластиковых клипсах

Хранение рулонов фольги, бумаги для выпечки, пакетов в лотке для документов

Размещение мелких баночек в крутящейся подставке

Вертикальное хранение противней, досок и небольших форм

Использование специальной подставки для сковородок

Хранение кухонных приспособлений на крючках

Размещение крышек на внутренней стороне дверцы шкафа

Выбор и хранение продуктов не в круглых, а квадратных контейнерах

Перекладывание пакетированного чая в отдельный прозрачный лоток

Хранение контейнеров для еды в разборе, а не целиком

Хранение губок в специальном держателе, который позволяет им высохнуть быстрее

Сушка хозяйственных салфеток на специальном держателе

Чаще всего подставки под ножи представляют собой цельную конструкцию, которую сложно помыть. Особенно это касается деревянных настольных подставок, и в них могут существовать целые колонии микроорганизмов. Магнитные держатели удобные, но небезопасны, особенно когда в доме есть дети. Поэтому лучший вариант — это все-таки размещение ножей в ящике с приборами, чтобы опасный предмет не привлекал лишний раз детей и не лежал там, где может быть много микробов.Когда в шкафчиках много места, но нет дополнительных полок, использовать все это пространство проблематично. Либо тогда придется вытаскивать одну вещь из-под другой. Ну и смотрится в таком случае подобная «пирамида» не эстетично. Чтобы не было нагромождений, можно вместо встроенных полок использовать стойки на регулирующихся по высоте ножках.Чтобы рационально использовать шкафы, можно задействовать и вертикальные плоскости. Для этого на них можно прикрепить пластиковые держатели, которые клеятся, к примеру, на двусторонний скотч. Отыскать их можно в магазине сантехники.Пристроить эти длинные рулоны и коробки — постоянная проблема. И чтобы не ворошить эту груду каждый раз, можно разместить их вертикальном положении. В лотке для документов они будут в легкой доступности и не придется каждый раз рыться, пытаясь найти нужное.Практически у каждой хозяйки со временем на кухне накапливается множество мелких баночек со специями, соусами, маслами и они занимают много места. Отыскать среди них то, что нужно становится проблемой. Тут на помощь может прийти крутящаяся подставка, желательно в несколько уровней. На ней, во-первых, можно все легко найти, а во-вторых, вероятность уронить что-то гораздо меньше, чем с обычной загроможденной полки.Когда по привычке мы складываем предметы друг на друга, это не приводит ни к чему, кроме неудобства. Постоянно приходится вытаскивать один предмет из-под другого, что-то падает, что-то царапается. Чтобы раз и навсегда избавиться от этого мучения, стоит начать пользоваться вертикальными подставками.Аналогичное пункту выше правило действует и со сковородами. Чтобы не испортить их покрытие и не грохотать на весь дом, вытаскивая их из-под друг друга, стоит поместить их специальную подставку. Так их будет гораздо проще и хранить, и доставать, и возвращать на место. А еще под нее можно положить полотенце, чтобы было удобно сушить.Такие кухонные приспособления, как венчики, половники, лопатки, сложно хранить аккуратно в ящике для посуды. Поэтому, дабы избежать хаоса, лучше развешивать их в вертикальном положении. Например, на фартуке кухонного гарнитура.Хранение крышек обычно является еще одной проблемой наряду с хранением сковородок. Но и для них есть подставки, которые можно прикрепить к внутренней стороне шкафа, дверцы или еще какой-то вертикальной поверхности. Еще один вариант — установить штанги для полотенец или крючки на дверце, но в таком случае крышек вместится значительно меньше, поскольку они будут стоять рядом друг с другом.Чтобы избавить шкафы от беспорядка, который легко образуется из-за множества коробок и пакетов, лучше всего использовать большой комплект прозрачных квадратных контейнеров. Именно такая форма является наиболее удобной, поскольку позволяет легко доставать и переставлять баночки, подобно конструктору.«Родные» упаковки от чая занимают кучу места, особенно это неоправданно много, когда там осталось мало пакетиков. Чтобы не создавать чайных загромождений в шкафу, можно подобрать специальный лоток под пакетики. Лучше всего прозрачный.Неприятно каждый раз сталкиваться с кучей пластиковых контейнеров, которые то и дело вываливаются при открытии шкафа. Чтобы избавиться от такой проблемы, хранить их лучше в разобранном состоянии. Отдельно сложить крышки, отдельно — сами емкости. Так и места занято меньше, и пользоваться будет удобнее.Для того чтобы посуда после мытья была чистой, нужно хранить губку в подходящих условиях. Держатель красного цвета, показанный выше, негигиеничен. Он сделан из пластика, и когда туда целиком вставишь губку, она будет сохнуть очень долго. Влажность же, как известно, способствует росту числа микробов. А вот торой вариант — супер, так как он вентилируется со всех сторон. Ну и еще один его плюс — такой внешний вид не бросается в глаза, и кажется, будто он был в комплекте с мойкой.Для того чтобы не развешивать разноцветные тряпочки, губки для уборки, и они не бросались в глаза, можно использовать специальный органайзер. Разместить его можно куда вашей душе угодно: под раковину, в шкафчик над мойкой или еще куда-то.