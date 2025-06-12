15 правил безопасности в горах зимой от профессионалов

Зимой в горах лавины становятся главной опасностью. Стоит потревожить снежный покров, как масса весом в тысячи тонн приходит в движение и несется вниз, сметая все на своем пути. Эксперты гор знают множество тонкостей относительно лавин. Большую часть правил можно оформить в 15 простых пунктов, следование им делает прибывание в зимних горах безопаснее.

Правило №1 Ветер может перемещать огромные массы снега и в определенных случаях быть гораздо более опасным, чем снежный шторм. Поэтому если склон горы выглядит наветренным, то это может быть очень опасно, в то время как выветренные склоны вполне безопасны.Правило №2 Нависшие глыбы снега — самые очевидные индикаторы того, в каком направлении дует ветер. Сильный ветер только добавляет к ним снега, что вместе с и без того огромной массой снега и внезапным потеплением может заставить глыбы обрушиться и вызвать таким образом лавину.Правило №3 Большие покрытые снегом скалы, обрывы и отвесные скалы — как правило , наиболее тонкие участки снежного покрова в горах. Кататься по краю отвесной скалы никогда не будет хорошей идеей, особенно если склон предрасположен к лавинам. Правило №4 Так называемые «лавины из точки» — один из видов лавин, начало движения которого, как правило, положено одним конкретным источником — например, вашими лыжами, прокатившимися по определенному участку, — а затем лавина начинает набирать обороты по принципу снежного кома. Правило №5 Солнце обычно помогает связывать слои внутри снежного покрова, делая его более стабильным, но также может создавать такие опасные явления, как снежная доска, когда на поверхности снежной массы нарастает ледяная корка. Внимательно следите за склоном горы — снежный покров может иметь совершенно различную структуру в зависимости от того, сколько солнца он получает.Правило №6 Иней на снежной поверхности представляет из себя тонкие кристаллы, появляющиеся из верхнего слоя снега холодными ночами. Несмотря на свою красоту, это явление может заметно ослаблять снежные слои, вызывая их движение . Правило №7 На случай схода лавины найдите безопасные зоны, где члены вашей группы смогут легко видеть друг друга вроде горной вершины или участков с густой растительностью на склоне с небольшим углом. Это, в первую очередь, обезопасит группу, а во-вторых, если лавина все-таки сойдет, увеличит эффективность поиска пострадавших.Правило №8 Наиболее часто лавины сходят на склонах с углом уклона где-то между 35 и 45 градусами. Там, где уклон меньше 30 градусов , такого почти не происходит.Правило №9 «Снежные доски» образуются, когда в результате действия солнца, ветра на поверхности снежной массы нарастает ледяная корка. Под коркой происходит видоизменение снежной массы, превращающейся в крупу, по которой более массивный верхний слой может начать скольжение. Для начала движения подобным лавинам требуется зачастую самое минимальное воздействие.Правило №10 В горной местности может существовать ряд ловушек, которые могут значительно усугубить последствия попадания под лавину. К примеру, в углублениях типа русел рек или оврагов оседают различные осколки льда и горных пород, которые способны зарыть вас гораздо глубже. А горные источники могут существенно понизить температуру.Правило №11 Молодые невысокие рассредоточенные деревья с ветками, растущими только по направлению склона — самый очевидный признак лавиноопасного участка . Правило №12 Сошедшие лавины могут перекрыть дороги, создавая таким образом «кризисные участки», которые затрудняют спасательные работы. Правило №13 На выпуклом скате слои внутри снежного покрова, как правило, не так сильно сплочены. Сила притяжения стягивает снег вниз, а форма наклона упрощает эту задачу, делая участок более лавиноопасным.Правило №14 На вогнутом скате все наоборот — эта форма наклона делает снежный покров более устойчивым. Правило №15 Покидая местность, используйте уже сложившиеся маршруты, желательно те, что проходят сквозь деревья. Это обезопасит вас от возможных лавин, и не даст вам самим послужить триггером к одной из них.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: