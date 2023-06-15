«Убийство» священной реки Ганг

Священный Ганг начинается, как кристально чистая река с ледника Ганготри в Гималаях. Она занимает 3-е место в мире по водоносности после Амазонки и Конго.



Но чем дальше течет священный Ганг, тем грязнее он становится. Его «убивают» на всём пути человеческие отходы, а также промышленные стоки, превращающие реку в токсичный водоем.



Давайте проследуем за великой рекой от горного источника до мегаполиса Калькутты, где она впадает в Бенгальский залив.







Этой реке поклоняется почти миллиард индусов. Она является основным источником воды для 400 миллионов человек — больше, чем любая другая река в мире.



1. Это место слияния притоков Алакнанда и Бхагиратхи, отсюда и начинается Ганг. Притоки Ганга различаются по своему типу и происхождению на несколько видов. Сначала это реки и ручьи, которые формируются в Западных Гималаях в районе ледника Ганготри



Здесь, в Девпраяге очень чисто. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







2. Грех не искупаться. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







3. Здесь — полная гармония с природой. Вот индуистские священники сидят в пещере и молятся на берегах реки Ганг в Девпраяге. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







4. Ганг в индуистской мифологии — небесная река, которая спустилась на землю и стала рекой Ганг. С давних времён считается священной рекой для индуистов. Но двигаемся дальше. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







5. Вечерние молитвы на берегах реки Ганг в Харидваре. Город Харидвар в индийском штате Уттаракханд является одним из семи основных священных городов индуизма. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







6. Здесь река еще чистая, но уже видны признаки начала беды. Тысячи индусов каждый день погружаются в воды Ганга, полагая, что это освобождает жизнь от грехов. Сюда же окунаются и фигуры богов. Некоторые из богов здесь и остаются навсегда. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







7. Молодежь купается в реке Ганг в Канпуре. Это один из наиболее населённых городов Индии в штате Уттар Прадеш. Расположен на реке Ганг к югу от Лакхнау.



И что-то уже не так — видно, что вода совсем грязная и непрозрачная. В Индии люди пьют воду из реки, используют её для орошения сельскохозяйственных культур, моются и тут же стираются. Дети, купающиеся в Ганге, регулярно лечатся от болезней, передающихся через воду — дизентерия, холера и тяжелая диарея, которая является одной из ведущих причин детской смертности здесь. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







8. В промышленном городе Канпур вода становится темно-серой. Промышленные отходы и сточные воды выливаются в реку без стеснения. Вот, например, кожевенное производство. Куда девать черные технические стоки? Конечно в Ганг. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







9. Сырье кожевенного производства. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







10. В этих местах на его поверхности Ганга уже плавают облака пены. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







11. На одном участке река и вовсе становится красной. Это всё город Канпур. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







12. Река Ганг в городе Канпур. Да, совсем она уже не похожа на чистую реку с первых фотографий. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







13. Очередной промышленный грязный слив, текущий в Ганг. Козам лучше через него перешагивать. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







14. Еще один сброс нечистот. Сточные воды вытекают в реку Ганг в Канпуре. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







15. А мы уже в Мирзапуре — городе на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш. Канализация из жилого квартала течет прямо в священную реку. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







16. Неподалеку в реку втекает какая-то промышленная гадость с пеной. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







17. Куда вываливают бытовой мусор в Мирзапуре? Конечно же на берега Ганга. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







18. Варанаси (букв. «между двух рек) считается святым городом для буддистов и вообще наиболее святым местом в мире в индуизме (как центр Земли в индуистской космологии). Один из старейших городов мира и, возможно, старейший в Индии.



В мутную воду здесь окунаются с головой, полощут горло, пьют. Рядом стирают одежду. У женщин нет купальников, здесь принято купаться прямо в одежде. А в ста метрах выше течения проводят ритуальную кремацию и сбрасывают в воды Ганга пепел от погребальных костров. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







19. Неподалеку родственники умершего погружают его тело в реку. В этом месте Ганг уже совсем не похож на то, что когда-то спускалось с Гималаев. Это уже помойка. Хотя и священная. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):





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20. Погружение в священный Ганг идет до кремации. После кремации пепел попадает сюда же. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







21. Неподалеку моется мальчик. Это всё Варанаси. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







22. Это уже Калькутта. Так выглядят берега Ганга. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







23. В Калькутте рядом с рекой находится большой кирпичный завод, все сточные воды с которого тоже попадают в реку. Более двух третей сточных вод, образующихся в 118 городах вдоль бассейна реки Ганг, попадают в реку без очистки. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







24. А вот и водичка из реки Ганг в Калькутте. Не хотите?



«Ганг – это наша мать. У нас не будет будущего, если она умрет».

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