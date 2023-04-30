9 историй самых дорогих продаж девственности

Продажа девственности подразумевает вступление в интимные отношения, а значит приравнивается к проституции. И хотя в истории культуры разных народов есть вполне устоявшиеся традиции, которые так или иначе включают в себя торги, потерю невинности и оплату (например, ритуал мидзуаге в Японии), сегодня продажа права «первой ночи» кажется, мягко говоря, диковатой.



Конечно, у разных девушек складываются абсолютно разные жизненные обстоятельства, но все они попадают в ситуацию острой финансовой нужды. И решаются на довольно экстравагантную сделку. В обществе, где сексуальное поведение носит довольно свободный характер, некоторые обеспеченные люди совсем не против потратить несколько сотен тысяч рублей за возможность совершить дефлорацию. Суммы, разумеется, достигают заоблачных величин. Представляем 9 историй о самых дорогих невинностях мира.









9 место

Студентка Роузи Рид, 18 лет

8 место

7 место

18-летняя девушка из Красноярска

6 место

UniGirl

5 место

Кэти Кобблерсон, 24 года

4 место

Студентка Катарина Миглорини, 20 лет

3 место

Элизабет Рэйн, 27 лет

2 место

Модель Грасиэла Ятако, 18 лет

1 место

Натали Дилан, 22 года