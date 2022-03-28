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Закат СССР: 15 уникальных фотографий о том, как жили люди в 1980-х


Уникальная подборка фотографий, снятых в 1980-е годы.

Уникальная подборка фотографий, снятых в 1980-е годы.

СССР 1980-х у кого-то ассоциируется со временем застоя и дефицита, а для кого-то это время перестройки и гласности. Так или иначе, но это десятилетие стало последним в истории советской империи. И пока политики строили планы и готовили съезды компартии, жизнь простых людей шла своей чередой.

1. Танцы на площади


Молодежная субкультура, вдохновленная музыкой.

Молодежная субкультура, вдохновленная музыкой.

 

2. Развитие автомобильной промышленности в СССР


В 1980-х годах советская автомобильная промышленность достигла успехов в массовом производстве.

В 1980-х годах советская автомобильная промышленность достигла успехов в массовом производстве.

 

3. Обыденная жизнь в СССР


Привлечение к сельскохозяйственным работам военнослужащих. СССР, 1980-е годы.

Привлечение к сельскохозяйственным работам военнослужащих. СССР, 1980-е годы.

 

4. «Счастливое мгновение»


Профилактический приём рыбьего жира. СССР, 1980-е годы.

Профилактический приём рыбьего жира. СССР, 1980-е годы.

 

5. Немного больше, чем просто фотография


Спящий ребенок, который вызывает умиление.

Спящий ребенок, который вызывает умиление.

 

6. Долгожданный праздник


Красная площадь. СССР, Москва, 1988 год.

Красная площадь. СССР, Москва, 1988 год.

 

7. ГПЗ-1


Рабочие первого государственного подшипникового завода. СССР, Москва, 1980-е годы.

Рабочие первого государственного подшипникового завода. СССР, Москва, 1980-е годы.

 

8. Механическая обработка деталей на различном станочном оборудовании


Обработка мелких деталей. СССР, Москва, 1980-е годы.

Обработка мелких деталей. СССР, Москва, 1980-е годы.

 

9. Детская забава


В советское время дети проводили больше времени на улице, их развлечения и забавы были куда более разнообразными, чем в наше время.

В советское время дети проводили больше времени на улице, их развлечения и забавы были куда более разнообразными, чем в наше время.

 

10. Школьная столовая


Предприятие общественного питания. СССР, Москва, 1980-е годы.

Предприятие общественного питания. СССР, Москва, 1980-е годы.

 

11. Общественный транспорт


Час пик. СССР, Москва, 1980-е годы.

Час пик. СССР, Москва, 1980-е годы.

 

12. Семейный обед


Семейный обед. СССР, Москва, 1980-е годы.

Семейный обед. СССР, Москва, 1980-е годы.

 

13. Ветераны ВОВ


Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда. СССР, Москва, 1980-е годы.

Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда. СССР, Москва, 1980-е годы.

 

14. Легендарный напиток из бочки


Настоящий советский квас. СССР, Москва, 1980-е годы.

Настоящий советский квас. СССР, Москва, 1980-е годы.

 

15. Заслуженный отпуск


На побывку едет... СССР, Москва, 1980-е годы.

На побывку едет... СССР, Москва, 1980-е годы.

 

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Закат СССР: 15 уникальных фотографий о том, как жили люди в 1980-х

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Закат СССР: 15 уникальных фотографий о том, как жили люди в 1980-хПодписаться на мой Instagram
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