Размер имеет значение: ох уж эти женские прически 60-х

Мода постоянно меняется, и это особенно заметно по архивным фотографиям, которые рассказывают о том, как люди выглядели в прошлом. В этом смысле особенно примечательны 1960-е с их довольно непривычными для сегодняшних модных тенденций женскими прическами.









Популярный в то время слоган «Чем больше, тем лучше» отражался практически на всех сторонах человеческой жизни. Люди предпочитали покупать большие дома и большие машины, и, конечно, женские прически в этом плане не были исключением. Мы предлагаем вам взглянуть на эти снимки и представить, как бы выглядели ваши знакомые девушки, живи они в 1960-х.



































































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