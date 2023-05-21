Как использовать бытовые предметы в качестве домашних тренажеров

Каждый мужчина рано или поздно сталкивается с мыслью, что, дескать, пора уже всерьез приняться за улучшение своей физической формы и увеличение массы тела. Но при этом оформлять членство в тренажерный зал нет никакого желания? Нет проблем. Соорудить спортивные снаряды и тренажеры можно и дома, из предметов домашнего обихода.
Да, в своих тренировках вы можете использовать все что угодно – стулья, кастрюли, полотенца и многое другое – здесь ничего не может ограничить вашу фантазию. Но кроме снарядов из самых обычных предметов домашнего обихода, вам также понадобится правильный настрой, и с этим вряд ли будут проблемы – как говорится, дома и стены помогают.
Тяга с сумкой
Заполните сумку старой одеждой и ненужными вещами (когда вам надоест этот снаряд, вы сможете отнести его на свалку) пока она не станет достаточно тяжелой для вас. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч и держите сумку на опущенных вниз перед собой руках. Согните руки и поднесите сумку к груди. Вернитесь в исходное положение. Вы можете также распределить нагрузку между двух небольших сумок или пакетов, чтобы делать это упражнение с двух рук попеременно.
«Лесоруб» с чистящим средством
Стандартная позиция, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Обеими руками возьмитесь за ручку вашего снаряда – такого, как полная бутылка моющего средства, например. Поднимите руки над головой, и, напрягая мышцы пресса, опустите их вниз, к вашему правому бедру. Доведите замах через левое бедро к левому же плечу и завершите подход. Повторите в обратном направлении.
Жим консервных банок от плеча
Поставьте ноги вместе. Возьмите в каждую руку по консервной банке (полной) или схожие по форме и весу объекты. Положите свои снаряды на плечи, ладони обращены внутрь. Поочередно вытягивайте руки над головой. Подержите снаряд пару секунд над собой, а потом опустите в исходное положение.
Отжимания от стола
Для этой тренировки вам понадобится крепкий стол (убедитесь, что это не журнальный столик на колесиках). Встаньте на расстояние полуметра от него и упритесь руками в столешницу, поставив их друг к другу ближе, чем на ширину плеч. Опустите грудь к столешнице так близко, как только сможете и удерживайте свое тело прямым. Ваши локти должны оставаться прижатыми к корпусу. Выполните отжимание и вернитесь в исходное положение.
Подъем ног со стульями
Вам понадобится два стула – поставьте их по бокам, спинками к себе. Убедившись заранее, что спинки выдержат ваш вес, упритесь в них руками и поднимите свое тело над полом, согнув ноги в коленях. Распрямите ноги, подняв их как можно выше перед собой, и задержитесь на пару секунд. Вернитесь в исходное положение.
Приседания с кастрюлей
Кастрюля – прекрасный отягощающий снаряд для тех, кому обычные приседания кажутся уже слишком простыми. Возьмите емкость на 3-5 литров, поставьте ее перед собой на стул и, удерживая спину ровной, согните ноги и возьмитесь за ручки. На выдохе, распрямите ноги и на вытянутых руках поставьте кастрюлю на место. Для дополнительного отягощения, в кастрюлю можно класть различные предметы.
Растяжка с полотенцем
Если у вас еще остались силы и вы готовы продолжать воркаут с предметами обихода, вы обязаны посмотреть это видео. В нем показан тренинг длиною в 12 минут, в котором упражнения с полотенцем совмещены с силовыми тренировками.
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