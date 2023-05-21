Как использовать бытовые предметы в качестве домашних тренажеров

Каждый мужчина рано или поздно сталкивается с мыслью, что, дескать, пора уже всерьез приняться за улучшение своей физической формы и увеличение массы тела. Но при этом оформлять членство в тренажерный зал нет никакого желания? Нет проблем. Соорудить спортивные снаряды и тренажеры можно и дома, из предметов домашнего обихода.



Да, в своих тренировках вы можете использовать все что угодно – стулья, кастрюли, полотенца и многое другое – здесь ничего не может ограничить вашу фантазию. Но кроме снарядов из самых обычных предметов домашнего обихода, вам также понадобится правильный настрой, и с этим вряд ли будут проблемы – как говорится, дома и стены помогают.









Тяга с сумкой

«Лесоруб» с чистящим средством

Жим консервных банок от плеча

Отжимания от стола

Подъем ног со стульями

Приседания с кастрюлей