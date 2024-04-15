Крупнейшие ограбления века

Кражи и грабежи — черные пятна на истории современного человечества. Воровать грешно, однако некоторых до сих пор влечет сомнительная романтика бесчестных поступков. Как бы то ни было, грабителей частенько выставляют своеобразными «успешными» людьми — дескать, вот молодец, сумел обойти систему. Мы решили собрать несколько самых амбициозных и самых крупных ограблений этого века: смотрите, как приходят к успеху любители риска.









Эпопея Брютвайсера

Небо в алмазах

Немного Болливуда

Печаль почтальона

Легендарное ограбление Д.Б. Купера

Карнавал для воров

Ограбление по-бангладешски

Британский подарок