Как смертельная удавка на шее превратилась в модный статусный аксессуар







Французский писатель Оноре де Бальзак (1799 - 1850). / Лорд Джордж Байрон (1788- 1824).

Легенда об удавке, предшественнице галстука

Казнь через повешение. Картина Питера Мёленера. Первая половина XVII века.

Путь развития в древние времена

Каменные статуи возле усыпальницы императора Шихуань Ди.

Колонна Траяна в Риме. Фрагменты.

«Король-солнце» - законодатель галстучной моды в Европе

Военная форма хорватов. / Французский король Людовик XIV.

Герцогиня Луиза де Лавальер./ Галстук-бабочка был в моде и у женщин.

Революция во Франции. 1789./ Санкюлот. Художник Луи Леопольд Буальи.

Галстук - непременный аксессуар любого англичанина

Джонатан Свифт (1667 – 1745) - сатирик, публицист, философ, поэт./ Вальтер Скотт (1771 – 1832) - прозаик, поэт, историк.

Как шейные платки вошли в моду в России

Михаил Ломоносов. Художник Л.С. Миропольский. 1787 г. / А. Пушкин. Художник О. Кипренский, 1827г.

Портрет Семёна Николаевича Мосолова.1836. Автор: Василий Тропинин. / Художник Федот Сычков. Автопортрет.

Когда шейный платок стал галстуком

Немецкий художник Ахенбах Освальд (1827-1905). / Шотландский художник Патрик Джеймс Макинтош 1907-1998 года).

Современный галстук

Способы завязывания галстуков

Галстук в женском гардеробе

Портрет женщины в черном галстуке. Автор: Модильяни Амедео. / Галстук и современная женская мода.

P.S.День галстука

Гигантский красный галстук вокруг римской арены в Пуле. Хорватия.