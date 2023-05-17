Как быстро заузить джинсы

Найти джинсы, которые идеально сядут по фигуре — задача не из простых. Очень часто бывает так, что посадка хорошая, а вот ширина штанин не устраивает. Решить эту проблему очень просто, для этого даже не нужно обращаться в ателье.

Отметить подходящую ширину можно двумя способами. Для первого просто наденьте джинсы и заколите их по внутреннему шву до желаемой ширины.







Если же у вас имеются джинсы с идеальной шириной брючен, то гораздо проще будет использовать их в качестве эталона. Выверните на изнаночную сторону, наложите на них штанину идеальной ширины и отметьте линию нового шва.







Прострочите по намеченным линиям.







Отступите 1 см от линии шва и проложите линии. Срежьте излишки ткани.







Обработайте срезы швом зиг-заг или на оверлоке. После такой простой переделки штанины будут иметь идеальную ширину.





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