10 современных открытий, которые проливают свет на древние цивилизации

Карлики в Древнем Египте.
Многочисленные древние цивилизации, которых в нашем мире было достаточно, оказывается были весьма развитыми и передовыми по многим аспектам. Некоторые из них, такие, например, как египтяне, хорошо изучены, в то время как другие, например, гараманты, остаются для учёных загадкой., которые приоткрывают завесу тайны над древними цивилизациями.
1. Цивилизации Саньсиндуй, исчезнувшая из-за землетрясения
Саньсиндуй - древняя китайская цивилизация.
Саньсиндуй - древняя китайская цивилизация, которая процветала в китайской провинции Сычуань. Однако, на протяжении тысяч лет эта некогда передовая культура была полностью потеряна и забыта. Она была заново открыта только в 1929 году, когда крестьянин нашел нефритовые и каменные артефакты при ремонте сточной канавы. Двумя преобладающими теориями о таинственном исчезновении Саньсиндуй являются войны и наводнения. Тем не менее, Няньнянь Фань, геолог из Университета Цинхуа в Ченду, считает эти теории "не очень убедительными". В 2014 году он опубликовал данные исследования, в котором было подробно описано, как землетрясение могло привести к исчезновению цивилизации Саньсиндуй. Согласно исследования Фаня, сильное землетрясение почти 3000 лет назад "вызвало катастрофические оползни, которые перенаправили поток реки". Жители просто переселились после этого к новой реке в Цзиньшу.
2. Война и минойцы
Война и минойцы.
Вопреки распространенному мнению, минойцы, которые процветали на Крите во время бронзового века, не были миролюбивыми людьми. С тех пор как эта цивилизация была вновь открыта более века назад, минойцев расценивали как "общество, которое было лишено войны, где избегали жестокости и насилия". Тем не менее, новое исследование, проведенное археологом Барри Моллоем из Университета Шеффилда показало, что война играла важную роль в минойском обществе.
Моллой пришел к такому выводу после обнаружения многочисленных доказательств, демонстрирующих насилие в изображениях и и символической грамматике древнего Крита. Также Моллой утверждает, что одним из основных проявлений минойской мужской идентичности была личность воина. Кроме того, многие виды оружия, которые доминировали в Европе до средних веков, такие как копья и мечи, возможно, возникли именно в минойской цивилизации.
3. Минойцы были коренными европейцами
Минойцы были коренными европейцами.
В течение многих лет происхождение древней минойской цивилизации яростно обсуждалось учеными. Некоторые предполагали, что они произошли из Африки, в частности, Египта и Ливии. Другие считали, что они пришли с Ближнего Востока и Анатолии. В 2013 году этому спору был окончательно положен конец, когда профессор Джордж Стаматояннопулос из Университета штата Вашингтон опубликовал исследование, которое показало, что древние минойцы были коренными европейцами.
Стаматояннопулос проанализировал митохондриальную ДНК 37 древних минойцев, чьи останки были обнаружены в пещере на восточной части Крита. Его анализ показал, что минойская цивилизация была генетически далека от народов Северной Африки и Ближнего Востока. Что еще более важно, результаты показали, что "древняя минойская ДНК была наиболее близкой к населению западной и северной Европы".
4. Войны не были причиной краха цивилизации острова Пасхи
Тайна исчезновения острова Пасхи.
Одной из самых больших тайн древней цивилизации , которая процветала в Рапа - Нуи, Чили, начиная с 13 - го века, является причина ее исчезновения. Основной теорией среди большинства ученых считаются массовые распри среди жителей, вызванные сокращением ресурсов. Эта теория подтверждается тысячами треугольных объектов, известных как "mata'a", которые находят по всему острову.
Ученые считают , что эти объекты использовались в качестве оружия жителями. Тем не менее, новый анализ mata'a, проведенный антропологом Карлом Липо из Бингемтонского университета, показал, что это так называемое треугольное оружие "не использовалось в военных действиях".
5. Изменение климата и исчезновение хараппской цивилизации
Артефакты хараппской цивилизации.
Из всех первых великих городских цивилизаций в мире, хараппская цивилизация является наименее известной. Это довольно удивительно, учитывая тот факт, что данное никому не известное общество было больше по территории, более густонаселенным, более демократичным и более развитым, чем древние Египет и Месопотамия. На своем пике развития хараппская цивилизация охватывала территорию более 1 миллиона квадратных километров (земли, которые в настоящее время принадлежат Индии, Бангладешу, Непалу и Пакистану).
Около 4000 лет назад, эта великая цивилизация таинственным образом исчезла. Причина оставалась загадкой до недавнего времени . Геолог Океанографического института в Вудс-Холле Ливиу Джиосан воссоздал ландшафт рек и равнин, где процветала цивилизация хараппов. Он обнаружил, что древние изменения климата вызвало пересыхание рек, поддерживающих сельское хозяйство хараппской цивилизации. В итоге, крупные города были заброшены, а люди мигрировали на восток.
6. Женщины-пивовары цивилизации Вари
Женщины-пивовары
Вари, древняя цивилизация, которая предшествовала инкам, процветала на протяжении сотен лет в перуанских Андах, прежде чем их общество было забыто в веках. В 2005 году исследование, проведенное учеными из Университета Флориды и Музея естественной истории им. Филда показали, что пиво в империи Вари варили... женщины. Что еще более поразительно, исследователи обнаружили, что женщины-пивовары не были ни рабами, ни женщинами низкого статуса. Вместо этого они были элитными красивыми женщинами. Эта находка доказывает, "что женщины играли более важную роль в древних обществах Анд, чем это утверждали книги по истории".
7. Гараманты были высоко цивилизованными
Гараманты - одна из развитых цивилизаций древности.
Древняя цивилизация гарамантов процветала на территории современной Ливии. Большинство из того, что ученые знают об этом таинственном обществе, было почерпнуто от римских историков, которые описывали их как "кочевников-варваров и смутьянов на задворки Римской империи". Тем не менее, новое открытие показывает, что цивилизация гарамантов была на самом деле передовой и исторически более важной, чем считалось ранее. В 2011 году группа исследователей во главе с археологом Дэвидом Маттингли из Университета Лестера обнаружила более 100 укрепленных ферм, поселков, деревень с замкоподобными структурами в Ливии, которые датируются 1 - 500 годами н.э.
Вопреки тому, что писали римляне, эти структуры и поселения доказывают, что гараманты были весьма цивилизованными. Они занимались транссахарской торговлей и были пионерами строительства оазисов. Исследователи сделали это замечательное открытие после изучения аэрофотоснимков и спутниковых снимков.
8. Упадок цивилизации Наска
Упадок цивилизации Наска.
Наска является, пожалуй, одной из самых загадочных цивилизаций в истории человечества. Около 1500 лет назад это развитое общество в Перу загадочным образом кануло в небытие. Ученые предположили, что виновником этого оказалось течение Эль-Ниньо, которое изменило климат. Тем не менее, новое исследование показывает, что ключевую роль в гибели цивилизации Наска сыграла массовая вырубка лесов. Археолог Дэвид Бересфорд-Джонс из Кембриджского университета обнаружил, что древние наска вырубали деревья хуаранго, чтобы сажать кукурузу, хлопок и другие культуры.
Но хуаранго играли важную роль в полупустынном климате Наска. Эти деревья повышали влажность почвы, делали ее более плодородной и укрепляли русла рек. В итоге когда гигантское течение Эль-Ниньо изменило свое направление, деревьев хуаранго, которые могли бы хоть как-то предотвратить размывание русел рек, не было. В результате наводнения повреждены ирригационные системы и Наска стала местом, полностью непригодным для сельского хозяйства.
9. Карлики в Древнем Египте
Карлики в Древнем Египте.
В 2005 году исследование , опубликованное в Американском журнале медицинской генетики, показало, что древние египтяне очень уважали карликов еще в 4500 году до нашей эры. Исследователи пришли к такому выводу после изучения художественных источников и биологических останков карликов в древнем Египте. Они обнаружили, что подавляющее большинство изображений карликов на вазах, статуях, стенах гробниц и других формах искусства показывали их, как "личных слуг, надсмотрщиков, людей, которые заботились о животных, ювелиров, танцоров и артистов". Кроме того, исследователи обнаружили, что несколько карликов занимали важные посты и были достаточно почитаемы, чтобы быть похороненными в гробницах фараонов.
10. Жертвоприношения детей у карфагенян
Жертвоприношения детей у карфагенян.
На протяжении десятилетий ученые обсуждали практиковались ли в древнем Карфагене, который существовал с 800 г. до н.э. до 146 г. до н.э., жертвоприношения детей. По итогам совместного исследования, проведенного учеными из различных институтов по всему миру, выяснилось, что подавляющее количество археологических, литературных, документальных, исторических и эпиграфических данных указывает на то, что карфагенские родители жертвовали своих детей богам.
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