Шик, блеск, красота: 6 бюджетных лайфхаков для придания интерьеру особого шарма

Чтобы дом выглядел более презентабельно, можно немного усовершенствовать некоторые вещи.

1. Ручки и ножки на мебели

Замена ножек подарит новую жизнь дивану, кровати и другой мебели.

Можно поменять ручки на шкафах, комодах, тумбочках и другой мебели.

2. Витый шнур

Специальный жгут может пригодиться для декора штор и зеркал.

3. Подставка для торта

Подставка для торта может стать держателем для моющих средств.

4. Журнальный столик

Чтобы журнальный столик выглядел гламурно, его можно «озолотить».

5. Карниз

Карниз должен органично вписывать в интерьер.

6. Выключатели

Переключатели света помогут придать некий шарм интерьеру .