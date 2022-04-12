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Шик, блеск, красота: 6 бюджетных лайфхаков для придания интерьеру особого шарма


Чтобы дом выглядел более презентабельно, можно немного усовершенствовать некоторые вещи.

Чтобы дом выглядел более презентабельно, можно немного усовершенствовать некоторые вещи.

Вопреки расхожим стереотипам, для того, чтобы сделать свой дом более привлекательным, необязательно тратить на это кучу денег. Порой самые незначительные изменения оказывают существенное влияние на то, какое впечатление производит домашняя обстановка. В нашем обзоре несколько простых, а главное - недорогих решений, которые украсят интерьер и сделают его более презентабельным.

1. Ручки и ножки на мебели


Замена ножек подарит новую жизнь дивану, кровати и другой мебели.

Замена ножек подарит новую жизнь дивану, кровати и другой мебели.

 

Опорная фурнитура сразу выдает «возраст» мебели и портит обстановку. При этом не стоит прощаться с любимым диваном. Можно просто поменять ножки, и тогда интерьер тоже немного обновится.
Можно поменять ручки на шкафах, комодах, тумбочках и другой мебели.

Можно поменять ручки на шкафах, комодах, тумбочках и другой мебели.

 

А если правильно подобрать и заменить ручки на шкафах, комодах и тумбочках, мебель будет выглядеть более современно и стильно.

2. Витый шнур


Специальный жгут может пригодиться для декора штор и зеркал.

Специальный жгут может пригодиться для декора штор и зеркал.

 

Витый шнур поможет преобразить такие предметы интерьера, как шторы и зеркало. Эта выразительная деталь украсит комнату и сделает декор помещения ярким и оригинальным.

3. Подставка для торта


Подставка для торта может стать держателем для моющих средств.

Подставка для торта может стать держателем для моющих средств.

 

Чтобы кухня производила приятное впечатление, там должны быть не только аромат любимых блюд и чистота, но и красота. Для этого можно разместить моющие средства, губки и крем для рук на декоративной подставке для торта.

4. Журнальный столик


Чтобы журнальный столик выглядел гламурно, его можно «озолотить».

Чтобы журнальный столик выглядел гламурно, его можно «озолотить».

 

Часто ножки и края журнальных столиков выглядят «уставшими». Однако, можно легко и просто спрятать следы активного использования мебели и заодно украсить её. Для этого понадобятся золотистая краска и специальные декоративные элементы для уголков.

5. Карниз


Карниз должен органично вписывать в интерьер.

Карниз должен органично вписывать в интерьер.

 

Карниз - тоже важная деталь интерьера, которая должна быть не только функциональной, но и красивой. Стоит недорого, зато может стать ярким акцентом декора.

6. Выключатели


Переключатели света помогут придать некий шарм интерьеру.

Переключатели света помогут придать некий шарм интерьеру.

 

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Шик, блеск, красота: 6 бюджетных лайфхаков для придания интерьеру особого шарма

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Шик, блеск, красота: 6 бюджетных лайфхаков для придания интерьеру особого шармаПодписаться на мой Instagram
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