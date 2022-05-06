12 крошечных поселений мира

Более 3,9 млрд человек живут в городах по всему миру, и, как ожидает Организация Объединенных Наций, это число может вырасти еще на 2,5 млрд к 2050 году.



Однако, даже в это время на нашей Земле есть места, которых не коснулась быстрая жизнь города. Люди до сих пор живут там своей тихой и размеренной жизнью.



Если вы устали от суеты большого города, то вам обязательно стоит съездить пожить в одно из этих тихих местечек.



Уакачина, Перу / Huacachina, Peru

Тристан-да-Кунья, Британские заморские территории / Tristan de Cunha, British Overseas Territories

Монемвасия, Греция / Monemvasia, Greece

Шапа (Сапа), Вьетнам / Sa Pa, Vietnam

Урош плавающие острова, Перу / Uros floating islands, Peru

Долина ярости (Валлоне-ди-Фуроре), Италия / Vallone di Furore, Italy

Нагорье Бандиагара (земля догонов), Мали / Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons), Mali

Ундредал, Норверия / Undredal, Norway

Мичинес, Дания / Mykines, Denmark

Исерток, Гренландия / Isortoq, Greenland

Гомпа Фуктал, Индия / Phugtal Gompa, India

Вердонское ущелье (Гранд Каньон дю Вердон), Франция / Gorges du Verdon, France