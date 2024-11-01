Место палатки в мировом туризме

Появление первой палатки теряется в глубине веков, где-то в тех временах, когда какой-то безымянный путешественник решил натянуть между двух палок кусок полотна для защиты от ветра и дождя.







Тяжелые брезентовые палатки были обыденностью в походной жизни на протяжении многих лет, до тех пор, пока в 1960-х годах не произошел технологический прорыв, который навсегда изменил представление о палатках.

стоки

Первопроходцы купола

Эпоха мембраны

Силикон — друг путешественника

Геодезический купол