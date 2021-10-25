Писатель и солдат Аркадий Гайдар: Садист и каратель или жертва гражданской войны

Аркадий Гайдар с детьми.
Автор добрых, светлых, романтических произведений «Чука и Гека», «Тимура и его команды» испытывал муки совести, пытался покончить с собой, пьянствовал запойно и проходил лечение в психиатрических клиниках. Тайна окружает юные годы детского писателя. Кто же он: садист и каратель или жертва гражданской войны?
«Раньше я был уверен, что всё пустяки. Но, очевидно, я на самом деле болен. Иначе откуда эта легкая ранимость и часто безотчетная тревога? И это, очевидно, болезнь характера. Никак не могу понять и определить, в чем дело? И откуда у меня ощущение большой вины. Иногда оно уходит, становится спокойно, радостно, иногда незаметно подползает, и тогда горит у меня сердце и не смотрят людям в лицо глаза прямо»,- запись из дневника Аркадия Гайдара.
Аркадий Гайдар (Голиков) – писатель, чья личность вызывает массу вопросов. Его биография превратилась в миф. А точнее в несколько мифов. Загадочный Голиков имеет противников и заступников. У него армия поклонников и личные знаменитые «киллеры».
Аркадий Гайдар
Совершенно точно известно, что детство Аркадия Голикова прошло в Арзамасе. Там четырнадцатилетний мальчишка вступил в партию. Там у него появился первый пистолет (по одной из версий он его купил, по другой оружие подарил мальчику отец). Там он ходил в ночной патруль и стрелял по окнам храма. Любимой книгой Аркадия было собрание сочинений Гоголя. Эти факты известны из воспоминаний самого писателя. А затем он ушёл в Красную армию. На его детские годы выпали Первая мировая, революция и гражданская. С того момента, как он покинул дом, начинается взрослая жизнь подростка Аркадия Голикова. Биографы до сих пор не договорились о том, какой же она была.
Версия первая. Солёная
В августе 1918 года Голиков подаёт заявление в комитет партии коммунистов. Ему тесно в маленьком городе и в декабре он уходит в Красную армию, чтобы бороться «за светлое царство коммунизма». Мальчишка командовал ротой на петлюровском фронте, в 17 лет стал командиром отдельного полка по борьбе с бандитизмом. Сначала он кроваво подавил восстание тамбовских крестьян, а затем восемнадцатилетнего Голикова командировали в Хакасию. Вот об этом много написано. Особенно подробно этот период жизни, а точнее злодеяний молодого Голикова описал Владимир Солоухин в книге «Солёное озеро». В Хакасии по версии Солоухина Голиков-Гайдар проявил себя как садист. Его задачей было найти и уничтожить народного командира Соловьёва, который с крестьянскими солдатами засел в тайге. Для того, чтобы узнать, где прячется Соловьёв, Голиков пугал, пытал и убивал хакасов. Вот цитата из этого очерка:
«Утром он из бани по одному выпускал и каждого стрелял в затылок. Всех шестнадцать человек перестрелял. Своей рукой. А то еще, собрал население целого аила, ну, то есть целой деревни... Семьдесят шесть человек там было. Старухи и дети, все подряд. Выстроил их в одну шеренгу, поставил перед ними пулемет. "Не скажете, всех перекошу". Не сказали. Сел за пулемет и... всех... А то еще в Соленом озере, да в Божьем озере топил. В прорубь под лед запихивал… под лед сам лично пихал почти живых людей еще. Много, очень много, шибко много».
Владимир Солоухин
«Солёное озеро» Солоухина опубликовали в 1994 году. Писатель деревни ненавидел советскую власть. Героев своей книги он вывел в контрастных цветах. Крестьянский атаман Соловьёв – белый и в белом. Народный заступник, человек благородный, смелый и гордый. А вот фигуру Голикова Солоухин окрасил в кровавый – цвет революции, наделив его худшими качествами. Не человек, а зверь. Моральный урод. Маньяк. Садист. Опирался писатель на свидетельства местных жителей. В книге он приводит фамилии рассказчиков. Не мало журналистов и литераторов с мнением Солоухина согласны. В 90-е и 2000-е вышло множество статей на эту тему. Но есть и заступники. Вот как отреагировал критик Бенедикт Сарнов:
«Пожалуй, ни на кого из развенчиваемых ныне классиков советской литературы не вылили столько помоев, как на Аркадия Гайдара. <...> О Гайдаре пишут с какой-то прямо-таки патологической злобой и ненавистью. Владимир Солоухин сочинил на эту тему даже целую повесть: документальную, как он её называет».
Документы
В архивах подтверждения этим страшным обвинениям не найдено. Хотя в том, что в начале жизни Голиков видел смерть и убивал сам, сомневаться не приходится. Из донесений солдат на своего командира известно, что Аркадий Голиков расстреливал военнопленных по причине того, что их нечем было кормить или не было условий для содержания. Так же занимался мародёрством. Молодой командир отбирал у хакасов скот и съестные припасы.
«Драгоценное в Гайдаре то, что ему очевидно огромного самообладания стоило забыть ту кровь, которую он сам пролил. Гайдар этого достиг. То ли горло резали, то ли живьём топили, такого плана я слышал рассказы. Собственного расследования я не проводил, собственных улик у меня нет. Но, я допускаю, что это могло быть», - поделился мнением в телеинтервью доктор филологических наук Сергей Небольсин.
Книга Аркадия Гайдара
Подлинно известно, что на Голикова было заведено несколько дел. Причиной было превышение должностных обязанностей. Ни одно расследование не было доведено до конца. Из-за серьёзной травмы Аркадий Голиков был уволен из Красной армии и всю жизнь лечился от страшных мигреней. Сильнейшая боль сопровождалась приступами, он резал вены безопасной бритвой и его несколько раз вытаскивали из петли.
Версия вторая. Заступничество
Главным демифологизатором Гайдаровской биографии был Борис Камов. Самым преданным биографом Камов стал по велению сердца. Писатель вырос на книгах Гайдара и своим долгом посчитал изобличить Солоухина и доказать, что «Солёное озеро» - подлый вымысел. Борис Камов изучал архивы и увлечённо вникал в биографию Гайдара в течение 20-ти лет.
Борис Камов
«Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров» - написана языком пафосным. Камов строит её как опровержение. Он использует цитаты статей и повести Солоухина, спорит с авторами и приводит свои доказательства. Книга Камова убеждает, что все обвинения против Гайдара – ложь. «Гайдар стал жертвой грандиозного мошенничества». Правда, рассуждения Бориса Камова не всегда основаны только на документальных фактах. Писатель часто уходит в пространные рассуждения о всемирном заговоре. Камов утверждает, что компания против Гайдара не что иное, как оружие психологического поражения. Цель – лишить народ идеалов. Спонсор, конечно, - Запад.
«На россиянах были опробованы давно заготовленные технологии дезинформации, приемы организации массовой паники и массовой истерии. Этот "психологический пластид" поступил из заграничного арсенала. Он был заготовлен на случай Третьей мировой войны и впервые в таких обширных масштабах его опробовали на бывших советских гражданах», - из книги «Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров».
Книги Аркадия Гайдара
Другое мнение
Сам Камов избежать истерии в своих текстах не смог. Но его исследования документально опровергли многие мифы об Аркадии Гайдаре. На Камова ссылаются современные литературоведы. Дмитрий Быков, например, опирается на книги биографа. Писатель и журналист объясняет: срывы Гайдара, попытки резать руки, страшные головные боли и запои – посттравматический симптом. Возможно, именно от послевоенного синдрома Гайдар пытался спастись в своих добрых и светлых текстах. Создать идеальный мир и счастливое детство, которого у него не было.
Дмитрий Быков
«Для того, чтобы стать детским писателем, подозреваю я, нужно действительно с самого детства нести в себе огромный запас непонятости и одиночества. К детям обращаешься тогда, когда тебя предали и продали взрослые. Вот с Гайдаром случилась примерно такая история», - Дмитрий Быков.
Аркадий Гайдар
В 41-ом Аркадий Гайдар добился разрешения уйти на фронт в качестве военного корреспондента. Домой он не вернулся. Писатель погиб в 37 лет, сражаясь за Родину.
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