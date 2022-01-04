Безумный мед - продукт с непредсказуемым влиянием на организм

Безумный мед - лакомство, употребление которого может привести к неожиданным результатам.
Трудно переоценить полезность меда, этот продукт используется и как заменитель сахара, и обладает множеством полезных свойств. Кроме того, существует большое количество сортов этого лакомства, так что любое блюдо можно разнообразить, добавляя мед различной консистенции и вкуса. Правда, есть и такой сорт меда, который большинству людей на планете просто не по карману. Это безумный мед, получивший свое название за то, что его употребление приводит порой к самым неожиданным последствиям.
Безумный мед.
Безумный мед не найдешь в супермаркете, это лакомство собирают в Гималаях. Этот мед прозвали безумным за то, что его влияние на сознание и подсознание человека нельзя предугадать наперед. Пчелы собирают нектар с цветов рододендрона, и получившийся продукт обладает галлюциногенными свойствами. Таким образом, его употребление в пищу может иметь такие же последствия, как и употребление наркотических веществ.
Горные соты.
Малые дозы безумного меда замедляют сердцебиение, могут привести к потере сознания или даже ко временному параличу. В больших дозах возможно появление галлюцинаций. Первые сведения об употреблении безумного меда связывают с пребыванием греческих солдат на территории Турции в 401 г. до н.э. Известно, что употребление этого продукта вызвало у них дезориентацию в пространстве, они страдали от диареи и тошноты.
Пчелы собирают нектар с цветков рододендрона.
Производство меда.
Найти безумный мед можно только высоко в горах, там, где произрастает рододендрон. Чаще всего сборщики меда в Гималаях выполняют свою работу, рискуя жизнью. Кроме того, пчелы постоянно норовят искусать любого, кто посягает на их колонии.
Собиратели меда в Гималаях.
Собирать мед - опасная профессия.
Этот мед часто используют в лечебных целях. Он обладает тонизирующим эффектом, помогает бороться с гипертонией и даже может заменить знаменитый препарат Виагра.
Мужчины собирают мед в горах, рискуя жизнью.
Собиратели меда в Гималаях.
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