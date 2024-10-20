Как в 1990-х «большая пятерка» захватила мир моды: Эпоха супермоделей

В девяностые мир любовался этими супермоделями – была «троица», потом – «большая пятерка», в которую входила еще Татьяна Патитц, «большая шестерка» с Кейт Мосс. Несколько прекрасных женщин захватили тогда власть над мировой модой и сами диктовали условия фотографам, журналам, а в некотором смысле – и ведущим домам моды.
Больше, чем демонстрация одежды
Когда Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и другие представительницы этого поколения супермоделей еще только мечтали об участии в модных показах, от манекенщиц требовалось быть идеальным инструментом по продаже одежды, и уж никак не становиться личностью в мире моды. Были свои стандарты, направленные, разумеется, на повышение уровня продаж, и выходить за эти рамки не рекомендовалось, был риск потерять востребованность в профессии.
Фото для обложки Vogue, 1990 год. Источник: skygabriel.medium.com
Но, видимо, к девяностым модный климат изменился, а может, сыграли свою роль субъективные факторы – новые супермодели обладали сильнейшим обаянием, в том числе распространявшимся на владельцев домов воды. Одна за другой на небосклоне зажигались такие звезды, которые не только сами становились брендами, но и помогали другим это делать. Не мешали ни цвет кожи, ни слишком маленький рост, ни нетипично округлые формы, ни даже неуверенность в собственной привлекательности.
Кристи Терлингтон - в девяностые и сейчас
В конце восьмидесятых познакомились и подружились Кристи Терлингтон, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста – «Тринити» («троица»).бизнес в надежде заработать на главное свое увлечение – конный спорт. Но «что-то пошло не так» – случайно приглашенная на съемки, она оказалась исключительно востребованной на показах мод, появлялась на обложках модных журналов. Кристи много рекламировала косметику и парфюмерию, и, кстати, в период работы супермоделью получила степень бакалавра в области искусств.
Конкуренция и поддержка
Линда Евангелиста, канадка с итальянскими корнями, стала моделью после победы в местном конкурсе красоты «Мисс Ниагара». Спустя некоторое время это уже была звезда показов мод, получившая прозвище «Хамелеон» за любовь к смене образов и цвета волос, а еще прославившаяся своей фразой: «Меньше, чем за десять тысяч долларов, я не встану с кровати». Фраза, как считается, была несколько приукрашена и вообще вырвана из контекста, но факт остается фактом – один показ каждой из супермоделей того времени «стоил» 20 – 30 тысяч долларов, да и это был не предел.
Линда Евангелиста по-прежнему борется с осложнениями, вызванными рядом косметических процедур в прошлом
Мать Наоми Кэмпбелл была танцовщицей, и сама модель танцевала. Перед камерой она чувствовала себя уверенно, уже в детстве снималась в клипе. Но вот с развитием карьеры модели у Наоми дело пошло не сразу: для тех лет участие в показах чернокожих не то, чтобы не приветствовалось, но было необычно. Подруге помогали Кристи Терлингтон и Линда Евангелиста, заявлявшие в ответ на предложения работы: «не возьмете Наоми – не получите нас». «Черная пантера» прославилась не только своей яркой внешностью, но и скандалами, громкими романами (среди ее спутников были Майк Тайсон, Роберт де Ниро, Флавио Бриаторе и российский олигарх Доронин).
Наоми Кэмпбелл еще в девяностые получила прозвище «Черная пантера»
Синди Кроуфорд, миловидная «девушка-соседка», не сразу завоевала признание в мире моды. Ее знаменитую впоследствии родинку над губой поначалу замазывали на фото. Отличница, студентка университета все же обратила на себя внимание гигантов фэшн-индустрии, да и сама смогла создать отдельное направление в бизнесе, наладив выпуск и продажу видео-уроков фитнеса. В 2000 году Синди ушла из мира моды, появившись за время своей карьеры более чем на 600 обложек журналов.
Цифры и имена
Рекордом эта цифра не стала – официальный рекорд по количеству фото на обложке принадлежит еще одной супермодели девяностых – Клаудии Шиффер. На 2015 год это число составляло более тысячи. Скромная и застенчивая девочка из богатой немецкой семьи, Клаудия долгое время считала, что приглашения на фотосессии и демонстрации одежды – какое-то временное недоразумение. Но получилось так, что она стала музой сразу нескольких великих кутюрье, среди которых были Джанни Версаче и Карл Лагерфельд. Последний сравнивал ее с молодой Брижит Бардо.
Синди Кроуфорд недавно отпраздновала 24-ю годовщину свадьбы с Рэнди Гербером
Клаудия Шиффер славилась своим умением превращать в большие деньги все, к чему прикладывала руку, и, к слову, была самой высокооплачиваемой из супермоделей девяностых: один ее рабочий день обходился в 50000 долларов. Среди тех, кто в разное время был связан с Клаудией близкими отношениями, значатся принц Монако Альберт и иллюзионист Дэвид Копперфильд. В 2002 году Шиффер вышла за друга Гая Ричи, английского режиссера Мэтью Вона, в браке появилось трое детей.
Клаудия Шиффер участвовала в показах всех ведущих модельеров планеты
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии