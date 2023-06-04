Зачем в СССР мальчиков и девочек заставляли носить лифчики

Много различных предметов, которые еще несколько десятков лет были привычным делом, сегодня утратили свою актуальность. Есть и такие, о которых уже большинство наших современников даже не вспомнят, да и если бы им пришлось их увидеть, понять, что это и каково их предназначение, не смогут. Именно такие давно всеми позабытые предметы и хранятся в историческом музее. Здесь есть экспонаты изделий, которыми люди пользовались лет 30 назад, а есть и те, что вышли из обихода около трехсот лет назад. Одна из устаревших вещей заинтересует многих.
В детском журнале в 1956 году был опубликован рассказ о мальчике, который носил лифчик / Фото: lifchik-dlya-detey9
Если наши дети сегодня начнут читать рассказ «Трудный вечер» Артюховой Н., опубликованный в журнале «Мурзилка» в 56-м году, то очень бы удивились. Да и их родители тоже, пожалуй, остались бы в недоумении. Там описывается процедура снятия лифчика маленьким мальчиком. Достаточно забавное занятие. Непонятно только одно, что же за лифчик такой мог быть у мальчишки Леши, который он еще и носил. В нашем воображении сразу же появляется вполне понятный элемент нижнего женского белья.
Лифчиком называли специальное приспособление для удержания чулок на детских ножках / Фото: babiki.ru
На самом деле это просто специальное приспособление для детей, позволяющее удерживать чулки на ножках, которое активно применялось на протяжении пятидесяти лет. Поколение, выросшее в колготках, изделиях из синтетических прочных и эластичных тканей, знающее, что такое застежка-липучка и масса других важных и полезных элементов, не поймет, как можно было так одеть ребенка. А вот в прошлом веке этот вариант считался наиболее прогрессивным.
В начале двадцатого столетия для того, чтобы максимально надежно фиксировать белье на детях, разрабатывались полноценные системы, состоящие из выкройных лифчиков, спецподтяжек и бретелей.
Такая одежда не должна была сковывать движения / Фото: forum.moya-semya.ru
В отношении именно лифчиков для деток выдвигался ряд требований. Они должны были не сковывать движения и хорошо поддерживать некоторые предметы одежды. Существовало достаточно большое количество моделей этих изделий, но специалисты рекомендовали фасон, имеющий по талии пуговицы и достаточно широкие плечики. На пуговицы, расположенные по бокам, пристегивали юбочки и другие вещи, а мальчикам предлагались лифчики с резинками в нижней части, позволяющие удерживать панталоны.
В последующие десятилетия лифчики для деток с подвязками-полосками и пуговицами на спинке прочно вошли в жизни мальчиков и девочек. Они использовались массово, хотя маленьким владельцам таких вещей, скорее всего, они доставляли очень много проблем «технического» характера.
Лифчики мальчики носили до достижения младшего дошкольного возраста / Фото: yandex.ua
Очень маленьким мальчикам на протяжении многих лет таким же образом пристегивали и шортики. Для этого могли использоваться все те же лифчики или специальные жилетки, у которых на передней части были пуговки.
Достаточно проблемный вид одежды переставали одевать мальчикам при достижении ими младшего школьного возраста. Именно тогда в холода они переставали носить чулки и короткие штаны. Им на смену приходили школьные стандартные брюки.
Девочкам было сложно спрятать подтяжки с чулками под коротеньким платьицем / Фото: in.pinterest.com
Девочкам было сложнее. Как только становилось холодно, система дополнялась панталонами из шерстяной, байковой или фланелевой ткани, которые имели не очень привлекательный вид. Еще одна проблема – это невозможность их спрятать под платьем, если оно коротенькое. В младших классах у девочек этот факт вызывал стеснение. А вот в средних классах проблема решалась сама собой. Девочки уже носили чулки с фланелевым поясом, как это делали взрослые девушки и женщины.
В связи со сложностью использования в начале шестидесятых годов лифчик потихоньку стал уходить из жизни населения. Некоторое время еще пуговки для повязок от чулок пришивали к трусикам, но потом и эта необходимость отпала.
К 70-м годам лифчики утратили свою актуальность, на смену пришли комфортные колготки в рубчик / Фото: okean-v-butylke.ru
Но уже к концу шестидесятых годов в Советский Союз пришли сначала женские колготки, а потом и детские, что существенно все упростило. На фабриках, где изготавливались чулочно-носочные изделия, колготки производились в огромных количествах. В короткое время мамы поняли, насколько удобна и практична новая одежда и стали ее приобретать для своих деток.
О неудобных лифчиках для детей быстро забыли / Фото: m.fishki.net
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