Зачем в СССР мальчиков и девочек заставляли носить лифчики

В детском журнале в 1956 году был опубликован рассказ о мальчике, который носил лифчик / Фото: lifchik-dlya-detey9

Лифчиком называли специальное приспособление для удержания чулок на детских ножках / Фото: babiki.ru







Такая одежда не должна была сковывать движения / Фото: forum.moya-semya.ru

Лифчики мальчики носили до достижения младшего дошкольного возраста / Фото: yandex.ua

Девочкам было сложно спрятать подтяжки с чулками под коротеньким платьицем / Фото: in.pinterest.com

К 70-м годам лифчики утратили свою актуальность, на смену пришли комфортные колготки в рубчик / Фото: okean-v-butylke.ru

О неудобных лифчиках для детей быстро забыли / Фото: m.fishki.net