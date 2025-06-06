Почему же в музеях запрещено использовать вспышку

Как известно, фото со вспышкой в музеях запрещены /Фоот: ВКонтакте

Но так ли это вредно? /Фото:in.pinterest.com

Картины нельзя скрыть под стеклом полностью /Фото:akspic.ru

А вот от телефона вреда нет /Фото:foxnews.com

Так пытаются хоть как-то сохранить картины /Фото:foma.ru

Выцветшая картина /Фото:fabalabse.com

Хотя, эксперимент вреда вспышки не выявил /Фото:vuzopedia.ru

Даже Мона Лиза потеряла свои краски /Фото:Pinterest