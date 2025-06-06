Почему же в музеях запрещено использовать вспышку

Фотографирование экспонатов в музеях и картинных галереях стало привычным занятием для многих посетителей. Однако, часто можно столкнуться с запретом на использование вспышки при съемке. Причин для этого несколько, и они связаны как с сохранностью экспонатов, так и с общей атмосферой музея. В музеях всегда присутствует легкое волнение при попытке сделать снимок, даже без использования вспышки. А вдруг кто-то сделает замечание?!
Как известно, фото со вспышкой в музеях запрещены /Фоот: ВКонтакте
Эксперт в области химии Эмма Дэвис отмечает, что музеи часто предупреждают о потенциальных отрицательных эффектах, связанных с использованием вспышки при фотографировании произведений искусства.повреждению пигментов.
Во-первых, вспышка может нанести вред художественным произведениям. Многие экспонаты, особенно старинные картины, скульптуры и артефакты, сделаны из материалов, чувствительных к свету. Например, красители и пигменты, используемые в живописи, могут потускнеть или измениться под воздействием интенсивного света вспышки. Это приводит к ухудшению состояния произведения и потере его художественной ценности.
Во многих музеях особенно ценные экспонаты защищены специальными стеклянными витринами, однако запрет на использование вспышек остается в силе. Это связано с тем, что крупные скульптуры и масштабные картины невозможно скрыть за стеклом.
Но так ли это вредно? /Фото:in.pinterest.com
Свет ксеноновых ламп, которые все еще используются во множестве устройств, обладает тенденцией значительно ухудшать состояние поверхностей. Именно поэтому он активно применяется в лабораторных испытаниях для оценки устойчивости и долговечности материалов. Под постоянным воздействием ксенонового света может меняться как структура, так и внешний вид различных веществ — дерева, пластика, металла, красочные слои, гипсовые изделия. Это делает регулярные фотосъемки крайне вредными для произведений искусства, таких как картины и скульптуры.
Во-вторых, вспышка отвлекает других посетителей. Музеи и галереи – это места, где люди приходят не только для того, чтобы увидеть искусство, но и для того, чтобы насладиться атмосферой, вдумчиво рассматривать экспонаты и погрузиться в их историю. Яркие вспышки могут отвлекать и мешать концентрации, что создает дискомфорт для других зрителей.
Также стоит отметить, что многие современные камеры имеют достаточно высокие параметры светочувствительности. Это позволяет делать качественные фотографии без использования вспышки, что особенно актуально в условиях низкой освещенности, характерной для многих выставочных залов. Современные технологии помогают находить альтернативные решения без необходимости прибегать к вспышке.
Картины нельзя скрыть под стеклом полностью /Фото:akspic.ru
В музеях, где обычно запрещена съемка с использованием вспышки и иногда ограничены типы камер, фотографам необходимо искать альтернативные методы для получения качественных изображений. В этом поможет использование высокочувствительных камер, современные фотокамеры с большим сенсором и высокой чувствительностью к свету (ISO) могут обеспечить отличное качество изображения даже при низком уровне освещения, что часто встречается в музеях. Это позволяет снимать без вспышки и избегать повреждения экспонатов.
Также поможет съемка с длинной выдержкой, использование длинной выдержки и штатива (или стедикама) позволяет получать четкие снимки при минимальном освещении. Это, однако, возможно только в тех местах, где разрешена установка оборудования.
Использование смартфонов и мобильных приложений, ведь многие современные смартфоны оснащены хорошими камерами и могут делать качественные снимки даже в сложных условиях. Мобильные приложения для обработки фотографий также могут помочь улучшить результат. Освещение в музеях представляет собой сложную систему, которая должна быть настроена так, чтобы минимизировать ущерб и одновременно подчеркивать красоту произведений искусства.
А вот от телефона вреда нет /Фото:foxnews.com
Однако, если говорить о вспышке на мобильном телефоне, современные устройства, как правило, не способны нанести значительный вред. Более того, на сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что вспышка на телефоне может повредить пигменты картин. Вспышка смартфонов не светодиодная и не представляет опасности для произведений искусства. Подход к использованию вспышки в разных местах также разный: в некоторых музеях разрешают её использование, в других — нет.
Существует легкое решение для фотокамер с яркой вспышкой — выключать освещение на несколько минут раньше в течение дня. Маркетологи утверждают, что такой метод может быть не выгоден для музеев с финансовой стороны, поскольку неудачные снимки у посетителей могут подтолкнуть их к покупке сувенирных открыток в магазине.
На самом деле использование вспышки при фотографировании картин в музее может быть опасным. Даже если фотография платная, вспышка обычно запрещена из-за потенциального вреда произведениям искусства. Сотрудники музеев объясняют, что импульс вспышки может негативно повлиять на состояние красок произведений и вызвать их выцветание.
Так пытаются хоть как-то сохранить картины /Фото:foma.ru
Если оставить ткани, окрашенные в насыщенные цвета или с простыми узорами, под солнечными лучами на длительный срок, они действительно могут изменить свой цвет из-за воздействия ультрафиолетового излучения. Красные оттенки тускнеют особенно быстро, тогда как синие остаются ярче дольше, так как находятся ближе к ультрафиолетовому спектру. Это свидетельствует о том, что ультрафиолетовое излучение может негативно повлиять на картины, но только при длительном воздействии.
Сколько же кадров нужно сделать, чтобы это отразилось на состоянии произведения искусства? Время работы стандартной вспышки фотокамеры составляет 1/2000 секунды. Это значит, что для непрерывной подсветки объекта необходимо сделать 2000 снимков за одну секунду, что суммируется до 120 000 фотографий за минуту.
Чтобы добиться сходства между светом, который падает на предмет, и солнечным светом, требуется сделать 7,2 миллиона фотографий за один час. Тем не менее, изменение цвета картины маловероятно в такой короткий срок, так как процесс выгорания требует гораздо более длительного воздействия света.
Выцветшая картина /Фото:fabalabse.com
В 1995 году специалисты Лондонской национальной галереи провели любопытный эксперимент. Одни произведения оставили в стандартных условиях, другие снимали с использованием вспышки каждые 7 секунд с помощью камеры с ультрафиолетовым фильтром. Третий набор картин разместили в помещении, освещенном дневными лампами с ультрафиолетом и галогенными источниками, которые излучают незначительное количество ультрафиолетового света.
После детального анализа эксперты выяснили, что воздействие света от фотовспышки на картины не более опасно, чем равномерное освещение в художественном зале. Если бы в течение ста лет ежедневно по сто раз фотографировать одну и ту же картину с использованием фотовспышки, урон ей был бы не больший, чем от кратковременного воздействия солнечного света.
Хотя, эксперимент вреда вспышки не выявил /Фото:vuzopedia.ru
Существует и более вероятная версия. Вспышки (вместе со штативами) действительно способствуют созданию качественных фотографий шедевров. Ограничения на их использование при этом могут побуждать людей чаще посещать музеи. Кроме того, некоторые заведения предлагают профессиональную фотосъемку своих экспонатов за дополнительную плату.
Наконец, стоит упомянуть, что запрет на фотовспышку часто является частью культурной политики музеев и галерей. Этот подход к посещениями и восприятием искусства помогает сохранить порядок и уважение к произведениям искусства.
Даже Мона Лиза потеряла свои краски /Фото:Pinterest
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