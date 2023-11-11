12 скверных секретов стюардесс, которые им запрещают раскрывать авиакомпании

«Жуткие» секреты стюардесс.

1. Никогда не пейте воду «просто из стаканчика»

Вода в стаканчике может оказаться не лучшего качества.

2. Самый простой способ вывести стюардессу из себя – попросить её принести стаканчик колы или газировки

Эти пузырьки никогда не кончаются!

3. Стюардессы проходят обязательную медподготовку

Здоровье пассажиров в умелых руках.

4. Стюардессам не запрещено заигрывать с пассажирами

Флирт не запрещен, но пассажирам лучше не проявлять инициативу.

5. Если бортпроводница приветливо улыбается вам у входа…

Проверка-проверка.

6. У бортперсонала не всегда хватает времени на должную уборку салона

Иногда времени на уборку просто нет.

7. Пилоты и стюардессы никогда не едят ту же еду, которую подают пассажирам

У экипажа своё меню – не подозрительно ли?

8. Захотели осуществить давнюю мечту о романтическом «свидании» в туалетной кабинке высоко над землёй?

Притормозите с романтикой: туалет открывается снаружи.

9. Большинство авиакомпаний заставляет стюардесс подписывать особый пункт в контракте

За внешним лоском скрываются серьёзные нагрузки.

10. Кислорода в дыхательной маске – всего на 15 минут

15 минут дыхания.

11. В случае аварийной ситуации пассажирам советуют прижать голову как можно ближе к коленям

Положение, которое может спасти жизнь?

12. Хотите увеличить шансы на выживание в случае крушения?

Старайтесь держаться поближе к хвосту.