12 скверных секретов стюардесс, которые им запрещают раскрывать авиакомпании

«Жуткие» секреты стюардесс.
Профессия стюардессы овеяна какой-то особой романтикой. Ещё бы: небо, самолёт, красивые девушки в красивой униформе. Но проводить большую часть недели вдалеке от земли – не только ангельское развлечение, но и адский труд. И у каждой бортпроводницы хватает своих скелетов в шкафу. О больших секретах, которые замалчивают авиакомпании, поговорим сегодня.
1. Никогда не пейте воду «просто из стаканчика»
Вода в стаканчике может оказаться не лучшего качества.
И от кофе лучше тоже отказаться. Дело в том, что вся вода (кроме бутилированной) в самолёте находится в одном-единственном источнике. Да-да, одна цистерна для слива в туалете, мытья рук и, увы, нередко даже напитков в салоне. И моют её примерно раз в никогда. Так что ради собственного желудка, лучше не рисковать. И потратиться на воду в бутылке.
2. Самый простой способ вывести стюардессу из себя – попросить её принести стаканчик колы или газировки
Эти пузырьки никогда не кончаются!
Дело в том, что давление на высоте заставляет пузырьки газа «успокаиваться» в два-три раза дольше. А это значит, что наполнить толком один стакан займёт около полуминуты: пока пенка осядет и можно будет долить новую порцию, стюардесса успела бы приготовить вам кофе, а то и два. Пустая трата времени!
3. Стюардессы проходят обязательную медподготовку
Здоровье пассажиров в умелых руках.
И в экстренной ситуации могут провести реанимационные мероприятия и даже…принять роды. А что? На высоте всякое случается.
4. Стюардессам не запрещено заигрывать с пассажирами
Флирт не запрещен, но пассажирам лучше не проявлять инициативу.
А как ещё налаживать личную жизнь при таком жёстком графике? Просто имейте это в виду и не жалуйтесь потом.
5. Если бортпроводница приветливо улыбается вам у входа…
Проверка-проверка.
…то это, конечно, приятно и вежливо. Но таким образом они незаметно и быстро оценивают каждого пассажира дабы понять, кто может потенциально подкинуть проблем. Да-да, эти барышни скоры на выводы.
6. У бортперсонала не всегда хватает времени на должную уборку салона
Иногда времени на уборку просто нет.
А потому перед полётом лучше прихватить с собой влажные салфетки и дезинфектор – точно пригодятся.
7. Пилоты и стюардессы никогда не едят ту же еду, которую подают пассажирам
У экипажа своё меню – не подозрительно ли?
Потому что никто не может допустить риск, чтобы пилот (а то и оба!) застряли в туалете, а стюардессы зеленели от тошноты на глазах у изумлённой публики. Вот и делайте вывод о «полезности» еды на борту…
8. Захотели осуществить давнюю мечту о романтическом «свидании» в туалетной кабинке высоко над землёй?
Притормозите с романтикой: туалет открывается снаружи.
Лучше не рисковать и потратить задор на что-то другое. Между прочим, туалет можно открыть снаружи. На случай, если кому-то из пассажиров станет плохо внутри и он потеряет сознание. У стюардесс, естественно, есть ключ. И кто знает, как у них с личной жизнью и можно ли надеяться на понимание…
9. Большинство авиакомпаний заставляет стюардесс подписывать особый пункт в контракте
За внешним лоском скрываются серьёзные нагрузки.
Он гласит, что через два или три года полётов их внутренние органы становятся непригодными для трансплантации. Жутковатая деталь, которая даёт представление о влиянии «самой романтичной работы» на здоровье.
10. Кислорода в дыхательной маске – всего на 15 минут
15 минут дыхания.
Но не переживайте: примерно в 97% случаев этого достаточно для экстренной посадки. А в остальных трёх беспокоиться уже не о чем…
11. В случае аварийной ситуации пассажирам советуют прижать голову как можно ближе к коленям
Положение, которое может спасти жизнь?
В инструкции по технике безопасности указывают, что эта поза позволит защитить внутренние органы при падении. Увы, это не единственная причина. Эта же позиция делает смерть от удара о землю быстрой и безболезненной.
12. Хотите увеличить шансы на выживание в случае крушения?
Старайтесь держаться поближе к хвосту.
Выбирайте места поближе к хвосту самолёта. Процент выживших среди пассажиров «хвоста» определённо выше, чем среди их дальних соседей из бизнес-класса.
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