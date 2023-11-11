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12 скверных секретов стюардесс, которые им запрещают раскрывать авиакомпании



«Жуткие» секреты стюардесс.

 

Профессия стюардессы овеяна какой-то особой романтикой. Ещё бы: небо, самолёт, красивые девушки в красивой униформе. Но проводить большую часть недели вдалеке от земли – не только ангельское развлечение, но и адский труд. И у каждой бортпроводницы хватает своих скелетов в шкафу. О больших секретах, которые замалчивают авиакомпании, поговорим сегодня.

1. Никогда не пейте воду «просто из стаканчика»


Вода в стаканчике может оказаться не лучшего качества.

Вода в стаканчике может оказаться не лучшего качества.

 

И от кофе лучше тоже отказаться. Дело в том, что вся вода (кроме бутилированной) в самолёте находится в одном-единственном источнике. Да-да, одна цистерна для слива в туалете, мытья рук и, увы, нередко даже напитков в салоне. И моют её примерно раз в никогда. Так что ради собственного желудка, лучше не рисковать. И потратиться на воду в бутылке.

2. Самый простой способ вывести стюардессу из себя – попросить её принести стаканчик колы или газировки


Эти пузырьки никогда не кончаются!

Эти пузырьки никогда не кончаются!


Дело в том, что давление на высоте заставляет пузырьки газа «успокаиваться» в два-три раза дольше. А это значит, что наполнить толком один стакан займёт около полуминуты: пока пенка осядет и можно будет долить новую порцию, стюардесса успела бы приготовить вам кофе, а то и два. Пустая трата времени!

3. Стюардессы проходят обязательную медподготовку


Здоровье пассажиров в умелых руках.

Здоровье пассажиров в умелых руках.

 

И в экстренной ситуации могут провести реанимационные мероприятия и даже…принять роды. А что? На высоте всякое случается.

4. Стюардессам не запрещено заигрывать с пассажирами


Флирт не запрещен, но пассажирам лучше не проявлять инициативу.

Флирт не запрещен, но пассажирам лучше не проявлять инициативу.

 

А как ещё налаживать личную жизнь при таком жёстком графике? Просто имейте это в виду и не жалуйтесь потом.

5. Если бортпроводница приветливо улыбается вам у входа…


Проверка-проверка.

Проверка-проверка.

 

…то это, конечно, приятно и вежливо. Но таким образом они незаметно и быстро оценивают каждого пассажира дабы понять, кто может потенциально подкинуть проблем. Да-да, эти барышни скоры на выводы.

6. У бортперсонала не всегда хватает времени на должную уборку салона


Иногда времени на уборку просто нет.

Иногда времени на уборку просто нет.

 

А потому перед полётом лучше прихватить с собой влажные салфетки и дезинфектор – точно пригодятся.

7. Пилоты и стюардессы никогда не едят ту же еду, которую подают пассажирам


У экипажа своё меню – не подозрительно ли?

У экипажа своё меню – не подозрительно ли?

 

Потому что никто не может допустить риск, чтобы пилот (а то и оба!) застряли в туалете, а стюардессы зеленели от тошноты на глазах у изумлённой публики. Вот и делайте вывод о «полезности» еды на борту…

8. Захотели осуществить давнюю мечту о романтическом «свидании» в туалетной кабинке высоко над землёй?


Притормозите с романтикой: туалет открывается снаружи.

Притормозите с романтикой: туалет открывается снаружи.

 

Лучше не рисковать и потратить задор на что-то другое. Между прочим, туалет можно открыть снаружи. На случай, если кому-то из пассажиров станет плохо внутри и он потеряет сознание. У стюардесс, естественно, есть ключ. И кто знает, как у них с личной жизнью и можно ли надеяться на понимание…

9. Большинство авиакомпаний заставляет стюардесс подписывать особый пункт в контракте


За внешним лоском скрываются серьёзные нагрузки.

За внешним лоском скрываются серьёзные нагрузки.

 

Он гласит, что через два или три года полётов их внутренние органы становятся непригодными для трансплантации. Жутковатая деталь, которая даёт представление о влиянии «самой романтичной работы» на здоровье.

10. Кислорода в дыхательной маске – всего на 15 минут


15 минут дыхания.

15 минут дыхания.

 

Но не переживайте: примерно в 97% случаев этого достаточно для экстренной посадки. А в остальных трёх беспокоиться уже не о чем…

11. В случае аварийной ситуации пассажирам советуют прижать голову как можно ближе к коленям


Положение, которое может спасти жизнь?

Положение, которое может спасти жизнь?

 

В инструкции по технике безопасности указывают, что эта поза позволит защитить внутренние органы при падении. Увы, это не единственная причина. Эта же позиция делает смерть от удара о землю быстрой и безболезненной.

12. Хотите увеличить шансы на выживание в случае крушения?


Старайтесь держаться поближе к хвосту.

Старайтесь держаться поближе к хвосту.

 

Выбирайте места поближе к хвосту самолёта. Процент выживших среди пассажиров «хвоста» определённо выше, чем среди их дальних соседей из бизнес-класса.

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