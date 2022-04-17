15 сильных фильмов, над сценарием которых поработала сама жизнь

Фильмы, основанные на реальных событиях, пожалуй, лучшие в своём роде. Из такого кино мы узнаём об удивительных историях из жизни людей, о которых никогда не слышали, или о фактах в судьбе знаменитостей. Такие фильмы могут вселить надежду на лучшее, веру в то, что нет ничего невозможного, и всё, что вам нужно сделать, это не останавливаться на пути к собственному счастью и никогда не отказываться от своей мечты.
Публикуем подборку именно такого потрясающего кино.
Спасти мистера Бэнкса
Это правдивая история о легендарном Уолте Диснее и его сложных отношениях с Памелой Трэверс, автором известных детских книг о Мэри Поппинс. Дисней когда-то пообещал своим дочерям, что снимет фильм по мотивам их любимой книги. Но он не подозревал, что на выполнение обещания потребуется 20 лет уговоров. Биографический фильм «Спасти мистера Бэнкса» раскрывает скелеты в шкафу двух известных людей, выставляя секреты и тайны из прошлого.
Герцогиня
Это историческая драма, основанная на хронике жизни знаменитой Джорджианы Кавендиш, герцогини Девоншир. В 17 лет родители выдали её замуж за Уильяма Кавендиша, 5-го герцога Девонширского. Это был брак по расчёту, который дал ей всё, кроме любви. Она стала законодательницей моды, любящей матерью и мудрым политиком. Но на протяжении всей жизни отчаянно жаждала настоящей любви. Наконец, молодая герцогиня Девонширская влюбилась в будущего премьер-министра Англии, Чарльза Грея. Но что принёс ей этот роман?
Поймай меня, если сможешь
Фрэнк Абигнейл — один из самых неуловимых и легендарных самозванцев в истории США. Ещё до того, как ему исполнился 21 год, он успел поработать врачом, помощником прокурора и пилотом на пассажирской авиалинии. Абигнейл искусно подделывал чеки на огромные суммы и каждый раз успешно уходил от преследования ЦРУ. Но в итоге ему придётся взять на себя ответственность за содеянное.
Нокдаун
В конце 1920-х годов боксёр-тяжеловес Джеймс Брэддок был вынужден отказаться от спортивной карьеры после нескольких травм, повлёкших серьёзные проблемы со здоровьем. Великая депрессия, безработица и голод заставили его вернуться на боксёрский ринг, чтобы заработать немного денег для своей семьи. Никто в это не верил, но в карьере Брэддока началась череда новых побед.
Рэй
Невероятная история жизни великого американского соул-музыканта Рэя Чарльза. Он стал легендой и вошёл в историю джаза, но жизнь этого человека была полна взлётов и падений. Он родился в беднейшей семье, ослеп в детстве, страдал от расизма, пережил стремительный взлёт к мировой славе, боролся с наркозависимостью и стал всенародным любимцем.
Писатели свободы
Это не просто реальная история о молодой учительнице и её классе. Это история о надеждах, мечтах и начинаниях. Эрин Грюэлл получает почти неуправляемый класс, поделённый на расовые и клановые группы. Но она делает всё возможное, чтобы поощрить своих учеников к поступлению в колледж и даёт им надежду на лучшее завтра.
Джейн Остин
Грустная, но очень красивая история о любви Джейн Остин и Томаса Лефроя. Джейн — предпоследний ребёнок в семье приходского священника Джорджа Остина, который поставил перед собой цель найти мужа для дочери. Она мечтает стать писательницей и познать реальный мир истинной любви, радости и надежды. К сожалению, выйти замуж за мужчину своей мечты она не смогла, поэтому решила остаться в девах.
Переступить черту
Биографическая драма рассказывает историю легендарного кантри-музыканта Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. Несмотря на все проблемы, с которыми они сталкиваются, включая алкогольную зависимость и депрессии Джонни, они сохраняют верность друг другу на всю жизнь.
Покорители волн
Вдохновляющий и прекрасный фильм, в котором показана сила мечты и человеческого духа. Молодой Джей Мориарти решает бросить себе вызов и покорить одну из самых больших волн на Земле, 25-метровую стену воды Мэверик. Он обращается за помощью к местной легенде, бывшему сёрферу Фрости Хэссону, который пообещал своей жене никогда не возвращаться к сёрфингу.
Семь лет в Тибете
Фильм основан на реальной истории австрийского альпиниста Генриха Харрера, который подружился с молодым Далай-ламой. В силу обстоятельств Харрер оказался на территории Тибета, в таинственном городе Лхаса, где ему предстояло провести семь лет, которые навсегда изменили его жизнь.
Гордость
Летом 1984 года в Лондоне активисты по защите прав геев и лесбиянок решили поддержать шахтёров и их семей в разгар шахтёрских забастовок в Англии. Они запустили огромную кампанию и собрали деньги для профсоюза горняков. Но пожертвования от сексуальных меньшинств не все работники восприняли благосклонно, в том числе жители маленького городка в Уэльсе.
Тренер
Футбольный тренер Джим Уайт потерял работу и перебрался со своей семьёй в маленький городок на границе Калифорнии и Мексики. Однажды он решает подготовить команду местных ребят к соревнованиям по лёгкой атлетике. Как ни странно, ему удаётся превратить группу отстающих учеников из провинции в одну из лучших команд штата.
Мисс Поттер
Из этого фильма вы узнаете удивительную историю британской писательницы Беатрикс Поттер, которая имела смелость отстоять свои мечты перед семьёй и общественностью, проявив настойчивость и свободомыслие. Мисс Поттер замужеству предпочла карьеру успешной детской писательницы.
Мечты сбываются!
Невероятная и трогательная история о британском парне, который с самого детства мечтал стать оперным певцом. Его мечта обязательно сбудется, спустя многие годы, когда он примет участие в телевизионном шоу «Британия ищет таланты».
Невидимая сторона
Добропорядочная религиозная семья усыновляет бездомного чёрнокожего подростка, помогает ему завести новых друзей, поступить в высшее учебное заведение, развить уверенность в себе и стать известным игроком в американский футбол. Сандра Буллок за роль в этом фильме получила премию «Оскар».
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