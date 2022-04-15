Этнографические фотографии из Архангельской и Олонецкой губернии конца XIX – начала XX века

Дом Ломоносова в Архангельской области. Россия, 1887 год.

1. Монумент Ломоносову

Памятник Ломоносову. Россия, Архангельская область, Архангельск, 1887 год.

2. Святилище на месте отдыха Петра Великого

Часовня на месте отдыха Петра Великого во время его путешествия через Олонецкие леса . Россия, 1887 год.

3. Квартале для иностранцев

Улица в архангельском квартале для иностранцев. Россия, 1887 год.

4. Пороги на реке Кемь

Пороги на реке Кемь близ города с аналогичным названием. Россия, 1887 год.

5. Главная площадь

На главной площади Архангельска. Россия, 1887 год.

6. Мурманский берег

Мурманский берег. Россия, 1887 год.

7. Уличный рынок

Большой уличный рынок в Архангельске. Россия, 1887 год.

8. Дом Ломоносова

Дом Ломоносова в Архангельской области. Россия, 1887 год.

9. Спуск шлюпки на воду

Спуск шлюпки на Новой Земле. Россия, начало 20 века.

10. Кольский полуостров

Вид на Кольский полуостров. Россия, начало 20 века.

11. Идеальное место для охоты

Россия, начало 20 века. Место куда слетаются птицы на Новой Земле.Россия, начало 20 века.

12. Путешествие на другой берег

Вид на поморское село Ковда. Россия, 1887 год.

13. Поморское село

Вид на поморское село Умба. Россия, 1887 год.

14. Ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Россия, 1887 год.

15. Панорама ставропигиального мужского монастыря Русской православной церкви

Панорама Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря с моря. Россия , 1887 год.