Исторический маяк превратили в атмосферный гостиный двор с музеем и рестораном

1. История Маяк сэра Питера Скотта

Восточный маяк в 1901 году (Линкольншир, Великобритания). | Фото: ludhamarchive.org.uk.

Восточный маяк в 1933 году и его именитый жилец Питер Скотт (Линкольншир, Великобритания).

Территория Восточного маяка превратилась в живую коллекцию гусей и уток Питера Скотта.

2. Как Восточный маяк стал вдохновением для бессмертного литературного произведения

После войны Sir Peter Scott Lighthouse оказался никому не нужным (Линкольншир, Великобритания).

Вот в таком плачевном состоянии был маяк в 1985 году (Sir Peter Scott Lighthouse).

3. Новая жизнь Маяка сэра Питера Скотта

С 2011 года Sir Peter Scott Lighthouse обрел новых владельцев (Линкольншир, Великобритания).

Восстановили башню и любимое окно Питера Скотта (Sir Peter Scott Lighthouse). | Фото: lighthouseholidays.uk.

Старый маяк превратился в гостиный двор (Sir Peter Scott Lighthouse). | Фото: bridgewatch.org.uk.

Идиллическое природное окружение доступно для прогулок гостей (Sir Peter Scott Lighthouse).

Фасад башни маяка покрыли римским бетоном, который позволил избежать протечек сквозь трещины (Sir Peter Scott Lighthouse). | Фото: booking.com.

Облагородили прилегающую территорию Sir Peter Scott Lighthouse (Линкольншир, Великобритания).

Гостиная в преображенном маяке (Sir Peter Scott Lighthouse). | Фото: lincolnshirelife.co.uk.

Кухня-столовая находится на нижнем уровне (Sir Peter Scott Lighthouse).

Интерьеры спальных комнат в преображенном маяке (Sir Peter Scott Lighthouse).

Игровая и ванная комната также имеются (Sir Peter Scott Lighthouse).