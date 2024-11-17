Исторический маяк превратили в атмосферный гостиный двор с музеем и рестораном

Историческое навигационное сооружение, появившееся в 1830-х гг. на берегу реки Нене в окружении одних из самых впечатляющих пейзажей Линкольншира, было выкуплено в 2011 г. супружеской парой из Кента – Дугом и Сью Хилтон. Они попросту влюбились во внушительный Маяк сэра Питера Скотта (он же Маяк на Восточном берегу), считающийся одним из самых важных зданий с точки зрения глобальной охраны архитектурного и .. После многих десятилетий забвения, когда маяк обзавелся неравнодушными владельцами, началась новая страница в его истории, только теперь он привлекает любителей нетривиального отдыха.
1. История Маяк сэра Питера Скотта
Восточный маяк в 1901 году (Линкольншир, Великобритания). | Фото: ludhamarchive.org.uk.
Завершение строительства канала, продолжающего русло реки Нене длиной почти в 5 км, в 1830 году означало, что комплекс работ по иссушению земель длиной в не одну сотню лет, наконец-то подошел к финалу. Это стало спасением для огромной внутренней территории графства Линкольншир, что на востоке Англии, издревле известной как «Болота». Чтобы отметить это достижение, были построены два «праздничных» маяка – Западный и Восточный, которые служат ориентиром, указывающим на рукотворное устье реки Нене, входящее в акваторию Северного моря, известную как Уош.
Восточный маяк в 1933 году и его именитый жилец Питер Скотт (Линкольншир, Великобритания).
Территория Восточного маяка превратилась в живую коллекцию гусей и уток Питера Скотта.
Западный маяк построили на суше, Восточный же появился на косе с одной стороны омываемой морем, а с другой – водами реки, что в будущем и предопределило его уникальность. Изначально маяки не только предупреждали капитанов о прохождении сложных участков пути, они стали домом для семей смотрителей, которые могли бесплатно проживать в пристроенных помещениях. Поскольку целесообразность строительства и содержания этих маяков всегда ставилась под сомнение, их оформление несколько отличалось от подобных объектов, чтобы подчеркнуть их декоративность. Отсюда и верхний консольный ряд, и фиктивные окна, и форма башен, и безнадежно непрактичные окна в георгианском стиле, традиционном для жилых домов, стены из пористого кирпича (непригодного для навигационного сооружения) – все это привело к постепенному разрушению и вечной сырости. Это и стало причиной того, что смотрители здесь не задерживались, а сами структуры приходилось постоянно укреплять цементным раствором и делать окна «глухими».
2. Как Восточный маяк стал вдохновением для бессмертного литературного произведения
После войны Sir Peter Scott Lighthouse оказался никому не нужным (Линкольншир, Великобритания).
Спустя 100 лет Восточный маяк арендовал 24-летний Питер Маркхэм Скотт, сын известного исследователя Антарктики Роберта Фалькона, который и сам стал прославленным натуралистом. Молодой человек приложил немало усилий, чтобы отремонтировать разваливающееся строение, хотя это не очень-то и помогло избавиться от постоянной протечки. Правда, это обстоятельство совсем не огорчало энтузиаста. Он попросту пристроил одноэтажное спальное крыло и студию, а также на вершине башни знаменитое эркерное окно, из которого натуралист мог изучать жизнь диких гусей и пополнять постоянно растущую коллекцию пернатых, причем самых настоящих, ведь гуси и утки снова и снова возвращались в заливы, окружающие маяк.
Вот в таком плачевном состоянии был маяк в 1985 году (Sir Peter Scott Lighthouse).
Интересный факт: В это время американский писатель Пол Галлико, который не раз останавливался на маяке у своего друга Питера, написал небольшое произведение о возрождающей силе дружбы и любви на фоне ужасов войны. Он опубликовал «Снежного гуся», что впоследствии стало шедевром, принесшим мировую славу ему самому, а Маяк восточной стороны стал одним из самых известных в истории современной литературы.
3. Новая жизнь Маяка сэра Питера Скотта
С 2011 года Sir Peter Scott Lighthouse обрел новых владельцев (Линкольншир, Великобритания).
Восстановили башню и любимое окно Питера Скотта (Sir Peter Scott Lighthouse). | Фото: lighthouseholidays.uk.
Историческое здание, находящееся на берегу реки Нене в окружении одних из самых впечатляющих пейзажей Линкольншира, в 2011 году было приобретено супружеской парой Дугом и Сью Хилтон. Как признается дуэт, увидев объявление в журнале о продаже маяка, они были в восторге, что представилась такая возможность, и сразу же отправились на смотрины. Супруги просто влюбились и в сам маяк, и в живописную местность, поэтому, когда получили разрешение на покупку, радости семейства не было предела. За несколько месяцев был составлен проект, нацеленный на создание захватывающего центра для посетителей, в состав которого должны были входить музей, кафетерий, сувенирная лавка и обширные лаундж-зоны на лоне природы для проведения памятных мероприятий.
Старый маяк превратился в гостиный двор (Sir Peter Scott Lighthouse). | Фото: bridgewatch.org.uk.
Идиллическое природное окружение доступно для прогулок гостей (Sir Peter Scott Lighthouse).
Несколько лет ушло на восстановление целостности фасадов маяка и всех пристроек, на замену крыши, облицовку фасада башни, которую покрыли специальным известковым материалом, называемым римским цементом, избавив тем самым стены от протечек, что позволило организовать несколько выставочных пространств. Это было как нельзя кстати, поскольку с момента покупки маяка мистеру и миссис Хилтон посчастливилось наткнуться на ряд памятных вещей, связанных с Питером Скоттом, в том числе его олимпийскую медаль по парусному спорту 1938 года, медали по планеризму, кепку Королевского яхт-клуба и набор покерных костей, которыми он играл с композитором Штраусом, множество зарисовок и гравюр, взятых с некоторых картин Скотта о дикой природе. Кстати, в гостиной можно увидеть гравюру с изображением летящих гусей с личной подписью самого автора.
Фасад башни маяка покрыли римским бетоном, который позволил избежать протечек сквозь трещины (Sir Peter Scott Lighthouse). | Фото: booking.com.
Облагородили прилегающую территорию Sir Peter Scott Lighthouse (Линкольншир, Великобритания).
Были спроектированы и созданы новые пруды, в садах добавили землю, чтобы высадить как можно больше местной растительности, а гаражи преобразовали в дополнительное галерейное пространство. Пока шли восстановительные работы, супруги просчитали, что Центр для посетителей будет точно не рентабельным и не поможет ни закончить реконструкцию, ни поддерживать собственность в надлежащем виде. По этой причине они к концу 2023 года провели основательные восстановительные работы, после которых маяк обзавелся гостиной-галереей, кухней-столовой, игровой, двумя спальнями и ванными комнатами. Все они отапливаются в холодную пору, чтобы постояльцы жили в комфорте в любое время года.
Гостиная в преображенном маяке (Sir Peter Scott Lighthouse). | Фото: lincolnshirelife.co.uk.
Кухня-столовая находится на нижнем уровне (Sir Peter Scott Lighthouse).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что кардинальные изменения не производились. Были отреставрированы все имеющиеся комнаты, восстановили даже эркер, который был главным наблюдательным пунктом Питера Скотта, а также башню с мигающими огоньками, правда,они стали уже автоматизированными. Единственным дополнением стала трансформация подвального помещения, где появилась вторая спальня, бытовка с отопительным оборудованием, водяными насосами и др. Приспособлениями. В лучшую сторону изменилась и территория, которая многие годы была заброшенной. Теперь здесь имеются как хорошо организованные лаундж-зоны, так и уединенные убежища, забетонированные площадки и аллеи, позволяющие прогуливаться вдоль береговой линии.
Интерьеры спальных комнат в преображенном маяке (Sir Peter Scott Lighthouse).
Игровая и ванная комната также имеются (Sir Peter Scott Lighthouse).
В заключение следует упомянуть, что для обеспечения долгосрочного сохранения исторического Маяка и заповедной территории, супруги сдают его полностью или частично в аренду для организации различных мероприятий, ретритов, поэтических и художественных курсов. Проведенное время или ночлег в одном из самых необычных мест Великобритании, позволяет посетителям на собственном опыте ощутить огромную силу маяка и красоту этого места.
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