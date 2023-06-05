Как сверхдержавы спасали своих агентов, и Почему немецкий мост прозвали «шпионским»

Обмены военнопленными – часто практикующиеся в международных отношениях явления с глубокими историческими корнями. В XX же веке открытые вооруженные противостояния все чаще сменялись тайными разведывательными операциями. Тогда-то и зародились традиции обмена «провалившимися» агентами. О самых первых и наиболее знаковых обменах разведчиками между спецслужбами СССР и Запада – в нашем материале.
1. Как сын китайского маршала в советских комсомольцах ходил
Инженер «Уралмаша» Цзян Цзинго. /Фото: kulturologia.ru
Обмены «шпионами» в Советском Союзе известны еще с 1930-х годов прошедшего столетия. Один из первых известных случаев – спасение спецслужбами СССР орудующих в Китае разведчиков. Тогда Якова Бронина обменяли на Цзян Цзинго. Последний был арестован в Свердловске после шанхайского задержания советского агента. В 1933-35 гг. Бронин был представителем разведки СССР на китайской территории, сменив на этом посту легендарного советского разведчика Зорге. Китайцы приговорили Бронина к 15 годам заключения, 2 из которых он провел в знаменитом сегодня городе Ухань. Обмен «посланника» Москвы на Цзян Цзинго состоялся в 1937-м. Причем, последний был родным сыном маршала Чан Кайши. Цзинго приехал в Советский Союз еще в 1925-м.
Наследник главы национальной китайской партии Гоминьдан досконально овладел русским языком, получил качественное образование, вступил в комсомол и уверенно двигался вверх по карьерной лестнице. В Свердловске он работал на «Уралмаше», параллельно редактируя газету «За тяжёлое машиностроение». Здесь же он женился и успел дважды стать отцом.
Стоит отметить, что дальнейшая жизнь обоих мужчин складывалась вполне мирно. Вернувшийся в Союз Бронин не стал жертвой «большого террора» по примеру многих коллег, а прожил долгую жизнь в родном Тукумсе. Цзян Цзинго дослужился до президента Китайской Республики (Тайвань), переизбравшись дважды. А его свердловская супруга Фаина Вахрева (в замужестве Цзян Фанлян) стала уважаемой первой леди на родине высокопоставленного супруга.
Роль «Шпионского моста»
Обмен на Глиникском мосту: кадр из фильма «Мертвый сезон». /Фото: cdni.rbth.com
Часто военные историки называют первым международным обменом разведчиками инцидент 10 февраля 1962-го на Глиникском «шпионском» мосту между Берлином и Потсдамом (граница между ГДР и Западным Берлином). В тот день представители СССР и США передали друг другу американского летчика Пауэрса и советского разведчика Абеля соответственно.
Советский военный агент (настоящие имя Вильям Генрихович Фишер) находился с 1948 года в США, контролируя степень возможности военного конфликта с СССР, создавая каналы нелегальной связи с Центром и добывая данные о ядерном потенциале американцев. После предательства соратников попал под арест в 1957-м. Антисоветских показаний в суде не дал, а попытки склонить к сотрудничеству категорически отмел. Фишеру дали на чужбине 30 лет каторжной тюрьмы в Атланте.
Советская разведка боролась за Абеля с момента вынесения приговора, наводя мосты с иностранными коллегами и встраивая в цепочку «нужных» людей. Все решил международный скандал в мае 1960-го, когда над Свердловском (ныне Екатеринбург) сбили американский самолет-разведчик, снимавший военные объекты. Пилот Пауэрс спасся, покинув кабину с парашютом, но был осужден на 10 лет. Американская общественность предложила совершить обмен, вспомнив историю с Абелем. Но профессиональный кадровый разведчик не шел в сравнение с простым летчиком, так что после переговоров Абеля обменяли на троих американцев. Вернувшись домой, Фишер (он же Абель) отправился на оздоровительный отдых, после чего еще долго работал в центральном аппарате внешней разведки и готовил разведчиков-нелегалов. Пилоту Пауэрсу повезло меньше: в 1977-м он погиб при крушении вертолета.
Самый массовый обмен
Разведчики Молодый и Абель. /Фото: img1.fedpress.ru
Глиникский мост еще не раз отметился местом обмена между сверхдержавами в Холодную войну. Спустя два года после Абеля здесь же меняли легендарного Конона Молодого на британца Гревилла Винна. А в 1985-м на этом же мосту состоялся самый крупный обмен разведчиками в истории. 11 июня отсюда на Запад отпустили 23 агента ЦРУ, отбывающих на тот момент наказание в тюрьмах ГДР и Польши. Советский Союз, в свою очередь, вызволил четырёх «шпионов» Восточного блока, в числе которых – опытный польский разведчик Мариан Захарски. Переговоры о столь массовом обмене велись долгих 8 лет. Причем, началось все с предложения об освобождении человека, которого в итоге среди обменянных так и не оказалось.
Выбывший из обменных списков
Натан Щаранский. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Речь шла о не попавшем на процедуру обмена советском правозащитнике Щаранском.
В итоге его обменяли, но случилось это уже в феврале 1986-го после множества демонстраций по миру, а также личного участия авторитетных политиков Европы и США. Причиной несогласованности обменного списка в 1985 году было то, что Москва потребовала от американцев громких признаний. СССР настаивал, что русский диссидент, осуждённый в 1978 году на 13 лет заключения, занимался шпионажем в интересах ЦРУ. Но американский президент Дж. Картер отказался менять правозащитника на шпиона. В 1970-е Щаранский, проживая в Москве, курировал правозащитную «Хельсинскую группу» и был одним из евреев-активистов, требовавших от властей СССР свободного выезда на израильскую родину. Также Щаранский обвинялся в том, что организовывал встречи с зарубежными журналистами, передавая на запад данные о нарушениях советским режимом прав человека.
Натан Щаранский является сегодня известным общественным и государственным деятелем Израиля, потому как перешел через «шпионский» мост на Запад. В компании еще двух граждан ФРГ и уроженца Чехословакии его обменяли на арестованных американцами четы чехословацких агентов Кехер, советского разведчика Землякова, его польского коллеги Качмарека и агента ГДР Шарфенорта. После репатриации в Израиль Щаранского с почётом встречали местные премьер-министр Перес и его заместитель.
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