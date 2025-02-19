Нюансы, которые необходимо учитывать, если вы затеяли ремонт в хрущёвке

Квартира в хрущевке – это настоящая лотерея. Никогда не знаешь, какие сюрпризы тебе приготовила старая советская постройка. Однако несколько моментов все-таки предусмотреть можно.







Сегодня мы расскажем, на что следует обратить внимание во время ремонта в хрущевке, чтобы потом не пришлось пожинать плоды своего безразличия.

1. Крохотные кухни и ванные комнаты

2. Плохая тепло- и звукоизоляция

3. Неровные потолки

4. Слабая электропроводка

5. Старые коммуникации

6. Неровные и скрипящие полы

7. Трудности в остеклении балкона

В хрущевках очень маленькие кухни и санузлыВсе мы знаем про главную особенность хрущевок – маленькую площадь. И если в основных комнатах, вроде спальни и гостиной, еще можно развернуться, то на кухне и в санузле места совсем мало. При этом в большинстве жилых домов советского образца проведен газ, поэтому просто снести стену и объединить зону готовки с гостиной не получится. В этом случае есть два варианта решения проблемы – предусмотреть глухую перегородку, например, из стекла, или отказаться от газа.Перепланировка в хрущевке возможно, но, как и в любом другом жилом доме, требует согласования с соответствующими инстанциями. По новым правилам даже расширить дверное проем нельзя самостоятельно, не говоря уже о других, более сложных строительных манипуляциях.Более быстрым и бюджетным решением, которое не отнимет много нервных клеток, будет работа с имеющимся пространством. Самые простые варианты – выбирать встраиваемую технику, компактную мебель в цвет стен на тонких ножках или без них. В санузле вместо ванны установите душевую кабинку, на кухне сделайте барную стойку из подоконника. Задействуйте стены, углы, ниши и прочие ресурсы, которые у вас есть. Тогда даже маленькая площадь не станет помехой для обустройства комфортного пространства.В хрущевке важно создать дополнительную звукоизоляцию.Еще один характерный признак хрущевских застроек – это тонкие стены, которые обеспечивают минимальную тепло- и шумоизоляцию. Как результат – зимой в квартире очень холодно и иногда возникает ощущение, что вы живете с соседями в одной комнате. Особенно плохо дела обстоят с угловыми квартирами, где стены сильно промерзают, в результате чего образуется конденсат.Как можно исправить положение? Утеплить жилье снаружи, а также сделать дополнительную изоляцию пола и стен. Если в квартире старые деревянные окна, их нужно заменить на современные пластиковые изделия, которые смогут защитить вас от шума снаружи и сквозняков. Дополнительно можно использовать плотные длинные шторы и ковры, которые обеспечивают тепло ногам и частично поглощают звуки, а также установить вдоль стен высокую мебель, например, шкафы.Такой потолок портит интерьер квартиры.Процесс возведения хрущевок не был идеальным – многое делали на скорую руку, игнорируя банальные строительные нормы. Как результат – неровные потолки, которые не только визуально портят интерьер, но также затрудняют монтаж электропроводки и установку потолочных светильников.Есть два варианта решения проблемы. Первый и самый очевидный – это натяжной потолок. Он скроет все дефекты потолка, а также идеально подойдет для встроенных осветительных приборов. Однако у натяжной конструкции есть один большой минус – она опускает потолок, а в хрущевках он и так низкий. Поэтому если не хотите чувствовать себя как в тесной каморке, используйте штукатурку – она позволит максимально выровнять поверхность, и потом ее можно будет покрасить в подходящий цвет.Электропроводку, скорее всего, придется менять.В Советском Союзе не было такого количества электрических приборов, как сейчас. Поначалу в квартирах стояли разве что холодильники – бытовая техника посерьезнее появилась уже в 70-х годах. Соответственно электросети были рассчитаны на минимальное количество устройств, а к современным нагрузкам они оказались попросту не готовы. Старые алюминиевые провода очень быстро нагреваются, создавая риск возгорания, а если вы пытаетесь подключить несколько приборов одновременно, выбивает пробки.Поэтому после того, как вы купили квартиру в хрущевке, первым делом проверьте качество электропроводки. Если она находится в совсем плачевном состоянии, замените ее новой, качественной и современной. Заодно на этом этапе вы сможете предусмотреть нужное количество розеток и подумать, где они будут располагаться, чтобы вам было комфортно.Старая ржавая труба в квартире.Кроме старой проводки, в хрущевках есть проблемы и с другими коммуникациями – в частности, с водопроводными и канализационными трубами. Так как они металлические, ржавчина не заставляет себя долго ждать, поэтому течи становятся вашими верными товарищами на протяжении всего периода проживания в квартире. Засоры – еще одни частая проблема, которая появляется из-за «старости» труб и их низкого качества.Если вы не хотите жить как на пороховой бочке, каждый день ожидая, что трубы прорвет, сразу замените их современными металлопластиковыми или полипропиленовыми изделиями. Однако учтите, что самостоятельно вы можете установить только трубы в своей квартире, а вот общедомовые коммуникации трогать нельзя. Чтобы уточнить этот момент, обратитесь за консультацией в управляющую компанию.И не забудьте проверить вентиляцию: если трубы часто забиваются, повышается уровень влажности и появляется плесень. Чтобы устранить ее и привести вентиляцию в порядок, вызовите специалистов с УК – этими вопросами также занимаются они.В комнатах разный уровень пола.В хрущевках неровный не только потолок, но и полы – в каждой комнате их уровень разный, поэтому когда речь заходит об укладке нового ламината или линолеума возникает много вопросов. Кроме того, советские строители укладывали покрытия на лаги, которые спустя много лет рассохлись, что привело к появлению назойливого скрипа во время ходьбы.Идеальным решением проблемы было бы залить тяжелую стяжку пола – тогда полы стали бы идеально ровными. Однако в хрущевках этого делать нельзя из-за появления дополнительной нагрузки на перекрытия. Чтобы не допустить ошибок, проконсультируйтесь с профессионалом – спросите у него, как лучше выравнять пол, не нарушая правил.Что касается старых лагов, то, скорее всего, они не подлежат восстановлению, поэтому потребуется тотальная замена. Не хотите расставаться со старым советским паркетом из-за его аутентичности? Тогда обязательно отциклюйте его, покройте маслом или лаком, а также проведите ряд других восстановительных работ.Узнайте у специалистов, можно ли застеклить балкон.Если вам повезло купить квартиру с балконом, есть сразу две новости. Хорошая – теперь у вас есть дополнительная площадь, что в крохотной квартире является настоящей удачей. Плохая – не факт, что вы сможете застеклить балкон, так как его конструкция может быть не рассчитана на дополнительные нагрузки. Чтобы узнать наверняка, не приведет ли остекление к деформации или обрушению плиты, обратитесь к специалистам. Они проверят степень изношенности балкона, сделают необходимые расчеты, а затем озвучат вам вердикт.Если результат будет неутешительным, не торопитесь забрасывать балкон. Отличный вариант – сезонное использование. Например, летом там можно будет организовать зону отдыха или уголок для комнатных растений, которые нуждаются в большом количестве солнечного света.