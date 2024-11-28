Идеальный образ летнего отдыха: 5 манящих бунгало и вилл над водой

1. Роскошные бунгало над водой на острове Бора-Бора (Французская Полинезия)

Остров Бора-Бора славится роскошными бунгало над водой.

Любителей экзотического отдыха ждут незабываемые моменты (остров Бора-Бора).

В каждом бунгало гостей ждет изысканное убранство и полное расслабление (остров Бора-Бора).

2. Фешенебельный курорт над водой Resort Doha by Anantara на Банановом острове (Катар)

Курортный комплекс Resort Doha by Anantara на частном Банановом острове.

Гостям Resort Doha by Anantara доступны и расслабляющий отдых, и экстремальные приключения (Катар).

На острове все по высшему разряду, а вот алкоголь категорически запрещен (Resort Doha by Anantara, Катар).

3. Отельный комплекс Niyama Private Islands (Мальдивы)

Частный остров Niyama с колоритными бунгало с высоты.

Роскошный интерьер и бассейн инфинити (Niyama Private Islands, Мальдивы).

4. Частный остров Сонг Саа с 18-ю бунгало над водой (Камбоджа)

Потрясающий отдых на частном острове Сонг Саа гарантирован всем гостям (Камбоджа).

На острове Сонг Саа каждый постоялец может потешить королевские амбиции и отлично отдохнуть (Камбоджа).

5. Незабываемый отдых на архипелаге Анамбас (Заповедник Бава, Индонезия)

Райский уголок колоритной роскоши на индонезийских островах Анамбас принимает гостей с 2018 года (Bawah Reserve, Индонезия).

Идиллический мир вдали от повседневности ждет каждого гостя (Bawah Reserve, Индонезия).