Идеальный образ летнего отдыха: 5 манящих бунгало и вилл над водой

Если речь заходит о летнем отдыхе в экзотических станах или на островах, сразу же возникают манящие образы бассейнов с видом на лазурную лагуну, а то и незабываемый прыжок в голубые воды теплых морей прямо с террасы, а то и спальни номера. По этой причине бунгало и виллы над водой становятся предметом фантазий об идеальном месте, куда можно сбежать хоть на несколько дней, чтобы напрочь забыть о вечной суете.
1. Роскошные бунгало над водой на острове Бора-Бора (Французская Полинезия)
Остров Бора-Бора славится роскошными бунгало над водой.
Остров Бора-Бора — потрясающая жемчужина Французской Полинезии, славящаяся своей завораживающей красотой и непревзойденным спокойствием. Этот живописный остров, расположенный среди вод Тихого океана (южная часть), может похвастаться нетронутыми белоснежными пляжами, кристально чистыми бирюзовыми водами и пышными тропическими ландшафтами, которые очаровывают путешественников со всего мира.
Любителей экзотического отдыха ждут незабываемые моменты (остров Бора-Бора).
В каждом бунгало гостей ждет изысканное убранство и полное расслабление (остров Бора-Бора).
Бора-Бора занимает почетное место среди самых востребованных туристических направлений, привлекая как новичков, так и видавших виды путешественников, молодоженов, любителей водных развлечений и подводных приключений. Знаменитая гора Отеману, возвышающаяся над живописным ландшафтом, легендарная лагуна Бора-Бора, которая стала убежищем для потрясающего разнообразия морской жизни, обилие удивительных бунгало, расположенных прямо над водой лагуны – все это обещает наполнить отдых потрясающими впечатлениями. И это, не говоря о том, что каждый найдет себе убежище на любой вкус и на любой кошелек.
2. Фешенебельный курорт над водой Resort Doha by Anantara на Банановом острове (Катар)
Курортный комплекс Resort Doha by Anantara на частном Банановом острове.
На частном острове недалеко от Дохи, столицы Катара, находится воплощение экстравагантности и роскоши в Персидском заливе. Речь идет потрясающем курортном комплексе с массой общественных зон, отельных корпусов и 11 надводных бунгало, построенных в мальдивском стиле, но с фантастическим размахом, который можно найти только на Ближнем Востоке. Шикарные виллы Resort Doha by Anantara с двумя и тремя спальнями (площадью от 250 квадратных метров), каждая из которых может похвастаться большим консольным бассейном, изысканным интерьером, двухцветной мебелью с геометрическими узорами, перголами, задрапированными вуалью, обрамляющими лаундж-зону на открытом воздухе.
Гостям Resort Doha by Anantara доступны и расслабляющий отдых, и экстремальные приключения (Катар).
Помимо индивидуальных удобств, обеспечивающих полное уединение, гостей ждет масса приключений на воде, включающих занятие экстремальными и модными видами спорта, а также максимальное расслабление в единственном на частном острове СПА-центре, окруженном экзотическими садами, которые создают впечатление, что действительно находишься в раю.
На острове все по высшему разряду, а вот алкоголь категорически запрещен (Resort Doha by Anantara, Катар).
Интересный факт от Novate.ru: На частном острове среди живописной природы и восточной роскоши гостям доступны практически все удобства и развлечения. Здесь рай для гурманов, каждого обслужат на высшем уровне во всех семи ресторанах и барах, а вот алкоголь на Банановом острове недоступен в любое время суток. Эти ограничения продиктованы местными обычаями.
3. Отельный комплекс Niyama Private Islands (Мальдивы)
Частный остров Niyama с колоритными бунгало с высоты.
Мало найдется людей, которых не очаруют надводные бунгало Ниямы, каждое из которых гарантирует колоритный интерьер, возможность полного уединения, приема душа на открытом воздухе, личный бассейн с террасой и лестницей, ведущую прямо в лагуну.
Роскошный интерьер и бассейн инфинити (Niyama Private Islands, Мальдивы).
Примечательно: Niyama Private Islands стал точкой притяжения для любителей активного отдыха. Увлеченных энтузиастов ждет много индивидуальных и групповых приключений сразу на двух островах-близнецах Ниямы, с говорящими названиями – названных «Игра» и «Отдых». На них можно найти занятия как на суше, так и на воде, хотя последняя гарантирует более насыщенный список активностей. Гостям доступны занятия серфингом, пэдлбордингом, виндсерфингом, кайтсерфингом, водные лыжи, велосипедные прогулки и йога. Отельный комплекс все больше привлекает семьи с детьми, это обстоятельство сделало остров-курорт постоянным фаворитом ежегодной премии «Выбор читателей».
4. Частный остров Сонг Саа с 18-ю бунгало над водой (Камбоджа)
Потрясающий отдых на частном острове Сонг Саа гарантирован всем гостям (Камбоджа).
Камбоджийский архипелаг Ко Ронг с его живописной растительностью и экзотическими обитателями из мира фауны, расположенный в 20 километрах от известного курортного города Сиануквиль, также входит в список лучших мест, где можно отдохнуть над водой. 18 островных вилл и надводных бунгало позволят отточить искусство ничего не делать даже самых закоренелых трудоголиков, ведь умиротворяющая обстановка, не лишенная гламура, но без помпезностей обстановка действительно настраивает на отдых.
На острове Сонг Саа каждый постоялец может потешить королевские амбиции и отлично отдохнуть (Камбоджа).
Для гостей уединенного острова, затерянного среди вод Сиамского залива, предусмотрены комфортабельные бунгало и виллы с собственными видовыми бассейнами. Для каждого постояльца открывается уникальная возможность наслаждаться жизнью на природе, ну а самые отчаянные смогут испытать себя на прочность, попытавшись пройти по пешеходному мосту на соседний остров Ко Бонг. Именно там удастся понаблюдать за птицами и другими животными в условиях дикой природы, ведь в полной мере насладиться экзотическим окружением и уединением на Сонг Саа вряд ли удастся.
5. Незабываемый отдых на архипелаге Анамбас (Заповедник Бава, Индонезия)
Райский уголок колоритной роскоши на индонезийских островах Анамбас принимает гостей с 2018 года (Bawah Reserve, Индонезия).
Не только частные острова могут похвастаться роскошью и экстравагантностью. Индонезийский заповедник Бава может составить им конкуренцию, ведь осталось мало мест, где еще сохранился рай на земле. В заповедную зону архипелага Анамбас входит шесть островов, три голубые лагуны и 13 белых пляжей. И самое главное, до него можно добраться лишь на гидросамолете или частной яхте, так что мечтающие об уединении среди роскошной природы могут смело бронировать одно из бунгало, особенно из тех, какие расположены над водой.
Идиллический мир вдали от повседневности ждет каждого гостя (Bawah Reserve, Индонезия).
Устроители курорта на Анамбасе сделали все, чтобы отдых удался даже у самых привередливых гостей, каждый из которых может без ограничений любоваться природным великолепием, не выходя из романтичного бунгало над водой. Колоритные «хижины», оформленные в традиционном для этих мест деревенском стиле, предложат комфорт, покой и райские наслаждения. Если же кому и этого окажется недостаточно, к их услугам лестницы, прикрепленные к балконам, которые позволят спуститься вниз к богатым морскими обитателями отмелям. Ну и, конечно же, особо романтичные натуры могут бесконечно наслаждаться захватывающими закатами и восходами солнца, отправиться в рестораны на верхушках деревьев или решиться на поход по индонезийским джунглям, а может и покататься вокруг островов на прозрачных каяках.
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