Реальные и воображаемые болезни

Даже если у человека появляются реальные симптомы какого-либо заболевания, само заболевание может оказаться мнимым. В некоторых случаях наши хвори имеют под собой скорее психологическую, нежели физиологическую подоплёку.
Рассмотрим 4 явления, причины которых кроются в человеческой психике.
1. Эффект плацебо
Эффект плацебо представляет собой феномен улучшения здоровья человека благодаря тому, что он верит в эффективность каких-либо методов лечения (таблеток, процедур, упражнений). При этом плацебо (или лекарство) может быть обычной пустышкой или витаминами. От степени уверенности в эффективность лекарства зависит исход лечения.
Гарвардский исследователь Тед Капчук уже давно изучает возможности лечения при помощи плацебо без обмана пациентов, что является основной проблемой в таком лечении. В 2010 году он установил, что пациенты, которым давали «обманки» (и которые знали об этом) шли на поправку наравне с пациентами, принимающими реальный медицинские препараты. Это доказывало, что лечение при помощи плацебо работает даже тогда, когда больной знает, что его «обманывают».
В 70-е годы учёные обнаружили, что после приёма плацебо в мозгу происходит химическая реакция, похожая на ту, что происходит после приёма лекарств.
2. Эффект ноцебо
Этот эффект прямо противоположен эффекту плацебо. В словаре Мерриама-Уэбстера даётся следующее определение данному термину: «безвредное вещество, которое при приёме вызывает отрицательный эффект из-за негативных ожиданий или психологического состояния пациента».
Вот пример, который отлично иллюстрирует данное явление. После зариновой атаки в токийском метро, произошедшей в 1995 году, больницы были переполнены пациентами, испытывающими симптомы отравления газом – тошноту и головокружение, которые постоянно муссировали в СМИ. Однако никто из них, на самом деле, не подвергался воздействию нервнопаралитического газа.
3. Исцеление при помощи позитивного мышления
После того как врач-невролог Джо Диспенза был сбит машиной и оказался в инвалидном кресле, ему предложили провести операцию на позвоночнике, чтобы мужчина опять смог ходить, испытывая,однако, при этом чудовищные боли. Диспенза решительно отказался от операции, а через три месяца встал на ноги и чувствовал себя великолепно. Врач утверждает, что у него получилось вылечить себя при помощи силы самовнушения.
А всё потому, что Джо Диспенза практиковал мето-медицину – методику, которая помогает людям находить психологические корни своих недугов и устранять их. Вот одни пример из врачебной практики Джо, доказывающий эффективность этой альтернативной медицины:
Одна из его пациенток была больна системной красной волчанкой, которая является аутоиммунным заболеванием, заставляющим организм фактически атаковать самого себя. Другими словами иммунная система воспринимает собственные клетки как чужеродные и начинает с ними бороться.
После тщательной диагностики и психоанализа врач пришёл к выводу, что всё дело в образе мышления больной. Она просто-напросто недооценивала себя, считала, что недостойна любви, и в её голове укоренилось глубокое чувство ненависти по отношению к себе. Все эти факторы систематически разрушали её тело и дали толчок заболеванию.
После того, как пациентка осознала психологическую причину своего недуга, она полностью выздоровела.
4. Психосоматические заболевания
Психосоматические или психофизиологические заболевания лишь наполовину имеют физиологическую природу возникновения. Они диагностируются у пациентов, имеющих различные реальные симптомы того или иного заболевания, возникающих по причине психологического или эмоционального характера. Истерия стала самым первым официальным психосоматическим расстройством и была описана ещё в 19 веке.
«Соматоформные расстройства» – более современное название этих групп болезненных состояний. Всемирная организация здравоохранения признаёт психосоматические заболевания и отмечает, что их проявление отличается в разных странах мира и зависит от принятых там культурных норм.
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