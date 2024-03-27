Как сложились судьбы 5 самых известных в СССР экстрасенсов

В советское время официальные источники категорически отрицали существование любых проявлений сверхспособностей у человека. Однако на самом деле в обществе активно муссировались слухи о том, что представители партийной элиты нередко прибегают к услугам магов и экстрасенсов. А в конце 1980-х годов с телевизионных экранов экстрасенсы стали исцелять недуги и избавлять зрителей от зависимостей. Как сложились судьбы самих целителей и магов?
Вольф Мессинг
Вольф Мессинг. / Фото: www.yandex.net
О Вольфе Мессинге и его способностях ходили многочисленные легенды, в том числе и о его сотрудничестве с самим Иосифом Виссарионовичем. Многие факты подтверждения так и не нашли, а сам Мессинг говорил о том, что он не читает мысли, а улавливает малейшие движения мышц человека. Однако знакомые Вольфа Мессинга утверждают, что он обладал даром предвидения. К примеру, за год до окончания Великой Отечественной войны он предсказал победу в то время, когда «будет цвести сирень».
После побега из Польши в начале Второй мировой войны Вольф Мессинг обосновался в Советском Союзе, где стал весьма популярным эстрадным артистом, который называл свои выступления «психологическими опытами». На личные средства Мессинга во время войны били построены два советских истребителя. За свои «опыты» Мессинг получал весьма неплохие гонорары и считался очень обеспеченным человеком.
Вольф Мессинг. / Фото: www.frognews.ru
В последние годы жизни Вольф Мессинг неоднократно обращался за помощью к психиатру Михаилу Буянову, который помогал артисту избавиться от многочисленных фобий. Страдал он также от болезни ног, заработанной ещё в военные годы. В 1974 году Мессингу сделали операцию сосудов ног, но через два дня у него стремительно развился отёк лёгких и отказали почки. 8 ноября 1974 года артиста не стало.
Джуна (Евгения Давиташвили)
Джуна. / Фото: www.segodnya.ua
В числе пациентов Джуны называли не только советских партийных деятелей и артистов, но ещё зарубежных актёров и режиссёров, неоднократно прибегавших к помощи целительницы. Многие свидетельствовали об улучшении здоровья и способностях Джуны не только снимать боль, но и ставить диагнозы даже по фотографиям.
Евгения Давиташвили была очень популярна, а в её доме собирались знаменитые актёры, режиссёры, поэты и художники. Да и сама целительница писала картины и пела. Она активно сотрудничала с КГБ и умела поддерживать ореол тайны вокруг себя.
Джуна. / Фото: www.peoples.ru
Когда погиб в 2001 году единственный сын Джуны, она сама словно утратила смысл существования, стала вести замкнутый образ жизни и больше не занималась целительством. Скончалась в 2015 году в 65 лет.
Алан Чумак
Алан Чумак. / Фото: www.intex-press.by
Именно Алан Чумак начал с экранов телевизоров заряжать воду, кремы и мази. Люди искренне верили в исцеляющую силу заряженных веществ и использовали их едва ли не от всех недугов, невзирая на критику врачей в адрес «заряжателя». Интересно, что сам Чумак обнаружил у себя сверхспособности в то время, когда ещё работал журналистом и писал разоблачительную статью о шарлатанах-экстрасенсах.
Алан Чумак. / Фото: www.yatakdumayu.ru
После ограничения нетрадиционных методов лечения приказом Минздрава Алан Чумак пытался заниматься политикой, после стал писать книги. Скончался в 2017 году в 83 года.
Анатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский. / Фото: www.twimg.com
Примерно одновременно с Чумаком на телевидении появился и Анатолий Кашпировский, врач-психотерапевт. Он собирал миллионы зрителей у экранов, а на его реальных сеансах в разных городах и странах всегда были аншлаги. Кашпировский лечил буквально от всего и даже принимал участие в хирургических операциях, утверждая, что даже с экрана может загипнотизировать человека, который не будет ощущать боли.
Анатолий Кашпировский. / Фото: www.mega-stars.ru
После запрета Минздрава Анатолий Кашпировский продолжал деятельность в качестве психотерапевта, даже принимал участие в 1995 году в переговорах с террористами, захватившими больницу в Будённовске. С его помощью удалось спасти часть заложников, хотя в какой-то момент стало плохо самому Кашпировскому. Тем не менее, именно он пошёл на переговоры к Басаеву и в течение нескольких часов общался с террористами.
В настоящее время Анатолий Кашпировский проводит множество творческих встреч в разных городах и странах, но категорически не согласен с тем, что его называют экстрасенсом. Он не желает иметь ничего общего с магией и экстрасенсорикой, настаивая на звании исключительно врача-психотерапевта.
Юрий Лонго
Юрий Лонго. / Фото: www.livejournal.com
Иллюзионист с момента появления на телевизионных экранах в 1990-е годы позиционировал себя, как белого мага и колдуна. Он проводил сеансы магии, неизменно появляясь на телеэкранах в белом балахоне и со множеством цепей. Он обладал таким даром внушения, что многие зрители верили в то, что он действительно воскрешает мёртвых и общается с духами давно ушедших людей. У Юрия Лонго даже была собственная школа колдунов в Москве, а филиалы её действовали в США, Австралии, Германии и Израиле.
Юрий Лонго. / Фото: www.teleprogramma.pro
Позже «колдун» увлёкся любовной магией, он гордился своим мастерством обольщения, а также именитыми клиентами, пользовавшимися его услугами. Юрий Лонго практиковал до самой своей смерти в 2006 году. За несколько дней до ухода маг перенёс инфаркт, но отказался от госпитализации. Через 3 дня, 17 февраля, Лонго скончался, по официальной версии от аневризмы аорты. Секретарь утверждал, что на самом деле причиной смерти стало отравление чёрной икрой, банку с которой ему подарила неизвестная женщина.
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