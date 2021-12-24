5 хитростей от наших мам и бабушек, или Как «выживали» в советском быту

Как выживали в советском быту.

1. Крутой телевизор

В Советском Союзе телевизор был большой ценностью и собирал возле себя всю семью. /Фото: static-nur.akamaized.net

Изобретательности советских людей нет границ . /Фото: pics.meshok.net

2. Зачем нужна спичка в помаде?

Притча о том, как спичка в СССР экономила большие деньги. /Фото: pics.meshok.net

3. Починка капроновых колготок

В Советском Союзе чулки были на вес золота. /Фото: bracatus.com

Капроновые колготы — самая универсальная вещь в мире. /Фото: upload.avamd.info

Немного терпения, и получится чудный коврик для дома. /Фото: cdn2.arhivurokov.ru

4. Тюнинг посуды

Сурово и сердито, но безопасно и дешево. /Фото: s00.yaplakal.com

5. Обман сливного бачка

Кирпич — очень полезное изобретение. Но его возможности знает не каждый. /Фото: ecotechnica.com.ua