5 хитростей от наших мам и бабушек, или Как «выживали» в советском быту

Как выживали в советском быту.
Наши люди славятся своей изобретательностью и смекалкой. Умелые руки, немного фантазии и вещи, которые кто-то другой давно бы выбросил, прослужат еще не один год. А в условиях дефицита СССР людям приходилось подключать свою смекалку на полную катушку, приспосабливая для обихода абсолютно любые вещи. Домашние изобретения часто просто спасали домохозяек Советского Союза, компенсируя недостаток на прилавках рынков и магазинов практически всего.
1. Крутой телевизор
В Советском Союзе телевизор был большой ценностью и собирал возле себя всю семью. /Фото: static-nur.akamaized.net
Большинство изобретений в СССР были направлены не только на экономию денег, но и достижение практичности и функциональности. Одной из таких фишек был «вращающийся телевизор». Не каждый в те времена мог себе позволить приобрести поворачивающуюся тумбу под телевизор, вот и приходилось придумывать что-то оригинальное. Интернета с лайфаками не было, но на помощь приходили различные журналы с рубриками полезных советов по типу «сделай сам».
Чтобы модифицировать телевизор, предлагалось использовать так называемый диск здоровья. По сути это был просто крутящийся металлический диск с диаметром до 30 см. Закрепив его на тумбе и поставив сверху телевизор, можно было наслаждаться обзором экрана на все 360 градусов. Если у вас дома завалялась такая штука, вполне можно воспользоваться таким советом.
Изобретательности советских людей нет границ. /Фото: pics.meshok.net
2. Зачем нужна спичка в помаде?
Притча о том, как спичка в СССР экономила большие деньги. /Фото: pics.meshok.net
Косметика для макияжа была не из дешевых, поэтому советские модницы использовали ее на всю катушку. На пару недель, а то и месяцев, продлить срок службы помады помогала обычная спичка. А это же колоссальная экономия! Когда помадой уже нельзя было накрасить губы привычным способом, в ход шла спичка. С ее помощью можно было достать остатки помады, которой оставалось еще довольно много.
Блеска в те времена еще не было, но и тут народные умелицы находили выход. Они использовали вазелин, достать который было легко и недорого. Нанесли немножко на губы и красивый блеск обеспечен!
3. Починка капроновых колготок
В Советском Союзе чулки были на вес золота. /Фото: bracatus.com
Чулки были большим дефицитом. К ним относились очень трепетно и надевали только по особенным, праздничным случаям. Если на капроновых колготках случайно появлялась дырочка или затяжка, отправлять их в мусорку никто даже не задумывался. В ход шли подручные средства для починки. Одним из универсальных способов считалось зашивание волосом. Даже самые аккуратные ювелиры могли позавидовать такой работе! Чулки натягивались на лампочку и потом со всей осторожностью штопались волосом.
Капроновые колготы — самая универсальная вещь в мире. /Фото: upload.avamd.info
Когда колготки совсем изнашивались и не подлежали ремонту, их оставляли для хозяйственных нужд. В капроне отлично хранится лук, картофель и чеснок, а еще из него получался отличный фильтр для процеживания вина, сока или других напитков. Такой фильтр был актуален и для пылесоса, когда нужно найти мелкую вещицу с пола.
Журнал «Наука и техника» советовал приспосабливать старые капроновые чулки для ремонта теннисных ракеток или ракеток для бадминтона. А умелые хозяйки применяли их также для:
• чистки и полировки обуви, кухонной утвари и мебели;
• продления службы веника, который не будет рассыпаться;
• ароматизации помещений (в чулки прятали пахучие травки или кожуру цитрусовых и развешивали по дому);
• улучшения кухонной скалки (если надеть на нее капрон, то тесто не будет прилипать);
• отжимания творога или варенья.
Немного терпения, и получится чудный коврик для дома. /Фото: cdn2.arhivurokov.ru
Когда использованных колготок накапливалось достаточное количество, их разрезали на полосы. Эти полосы сплетали в косичку, из которой потом делали очень полезные в доме коврики. Для этой затеи в ход шла и старая изношенная одежда: майки, футболки, носки, любой трикотаж. Ничего не выбрасывалось! Большинство из этих ценных секретов стоит взять на заметку и в наше время.
4. Тюнинг посуды
Сурово и сердито, но безопасно и дешево. /Фото: s00.yaplakal.com
В советские времена на крышках кастрюль не было современной пластиковой защиты. Чтобы не обжигаться о ручку, под нее подкладывали пробку от вина или брусочек из дерева. Так можно было быстро поднимать крышку и не беспокоиться о высокой температуре. Но если под рукой не было даже таких полезных мелочей, советские умельцы брали туго скрученную газету. Если на вашей кухне осталась добротная посуда времен СССР, можно вспомнить эти советы и сделать готовку более безопасной.
5. Обман сливного бачка
Кирпич — очень полезное изобретение. Но его возможности знает не каждый. /Фото: ecotechnica.com.ua
Этот советский лайфхак пригодится и в современном мире. Особенно, если вспомнить цены на коммунальные услуги. Чтобы сэкономить на оплате воды в Советском Союзе люди клали в сливной бачок кирпич. Благодаря такой хитрости в унитаз набиралось меньше воды и ее расход, конечно же, существенно сокращался. Можете смеяться сколько угодно, но не так давно в современном быту такую идею смекалистых советских граждан переняли и американцы.
Одна калифорнийская компания использовала ее как свою разработку. Только вместо обычного кирпича они использовали резиновый. Принцип работы тот же — экономия воды. Американцы утверждают, что таким образом можно сократить расход воды на 11 тысяч литров в год.
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