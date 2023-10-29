Откуда взялся Домовой, за что он отвечает и как получить его поддержку и защиту

С глубокой древности человечество свято верило, что у каждого жилища есть дух-хранитель. И, невзирая на то, что живем мы в век высочайших технологий и сверхъестественных достижений, очень многих из нас по-прежнему сложно разубедить в том, что вокруг существуют потусторонние Высшие силы, которые помогают и оберегают, а иногда и пакостят нам. Речь, конечно же, пойдет о Домовом, в канун "дня именин" которого хотелось бы дать несколько дельных советов как заполучить поддержку и помощь невидимой силы.
История рождения мифического существа
Иконография святого Ефрема Сирина.
Ежегодно 10 февраля христиане чтят память причисленного к лику святых Ефрема Сирина, богослова, поэта и философа, жившего в четвертом веке нашей эры. Заслуги святого перед христианством были в его философских трудах, которых насчитывалось около тысячи. В них он выступал защитником семейных ценностей и наставником людей на путь истинный. Именно в писаниях Ефрема и появились первые упоминания о невидимой энергетической сущности, живущей под одной крышей с людьми, которая могла быть и добрым помощником, и злым гением. Лишь от поведения домочадцев зависело как себя эта сущность проявит. Как вы уже догадались, речь шла, о так именуемом в народе - Домовом.
Домовой — друг вашего дома или враг?
«Картины от печки» Александра Маскаева.
Со времен бытия Ефрема Сирина прошли века, но единого мнения по поводу происхождения мифической сущности не существует и по сей день. Одни утверждают, что эта сущность является одним из умерших предков Рода, который при жизни относился неподобающим образом к своим родным и к дому. По этой причине он и оставлен на земле Высшими силами для перевоспитания, чтобы научился помогать и наставлять других. Иные полагают, что Домовой посылается Богом каждому дому в помощь и защиту. Однако, как бы не расходились мнения оппонентов, ясно одно: Домовой по своей сути — "покровитель и хранитель домашнего очага, защитник от болезней и бедствий". И люди по-прежнему пытаются подружиться с ним и всячески задобрить.
Где живет, что любит, а что терпеть не может...
«Картины от печки» Александра Маскаева.
В старые добрые времена считалось, что любимое место обитания Домового - теплый уголок за печью, чердак или чулан. В современной же квартире это - кухня, где можно и погреться, и отведать угощение. Домовой - большой сластена, он обожает выпечку, молочко, сахарок, кашку, хлеб. И не насколько важно, чем решила хозяйка угостить домового, лишь бы - от души. А еще согласно давнему поверью, чтобы задобрить старичка семья, вставая из-за стола после общего ужина, должна была оставлять на своих тарелках остатки еды. И тогда уж наверняка удавалось наладить дружеские отношения с хозяином дома всем его домочадцам.
Возьмите и вы за правило, хотя бы один раз в месяц подносить угощение своему Домовичку, и присмотритесь, как поменяется быт вашего дома.
«Картины от печки» Александра Маскаева.
Любят Домовые, чтобы все чистенько и порядке было, так как ненужный хлам и сломанные вещи несут в себе негатив, с которым сложно бороться светлым духам. А еще они не выносят скандалов и повышенных тонов, и в знак протеста могут громыхать посудой, стучать дверьми, припрятывать нужные вещи. В тех домах, где домовым неуютно, хозяевам постоянно приходится чинить электроприборы, менять перегоревшие лампочки, и покупать новую посуду, взамен разбившейся.
«Картины от печки» Александра Маскаева.
С точки зрения науки эзотерики Домовые подпитываются энергетикой, исходящей от проживающих в доме. Если в жилище царит мир, уют и порядок, то существа имеют вполне упитанный вид. В запущенном грязном доме, где постоянные скандалы и ругань, домовички худеют и могут даже уйти из дома.
«Картины от печки» Александра Маскаева.
Однако на самом деле увидеть духа очень большая редкость, а вот слышать можно достаточно часто, особенно по ночам. Скрип половиц, шуршание по углам и тихие вздохи - таково проявление сущностей в реальном мире. Правда, бывали случаи, когда, в преддверии счастливого события или надвигающейся беды, желая предупредить о надвигающейся опасности они показывались людям. И, по словам очевидцев, которым якобы доводилось краешком глаза видеть Домового – это "небольшое и подвижное существо, размером чуть больше кошки, полностью покрытое шерстью". Поговаривают, что кошки и малые дети до 3-х лет видят довольно отчетливо хозяина дома.
«Картины от печки» Александра Маскаева.
Когда дух по какой-либо причине начинает обижаться или сердиться на живущих в доме - начинают пропадать вещи. Но это лишь временная мера. Домовой - он как строгий родитель, хотя и рассердится, но причинять вред не станет. Отойдет немного - и отдаст спрятанное. А если у его подопечных какие-то проблемы, то ли во взаимоотношениях, то ли на работе - он обязательно даст подсказку в принятии верного решения.
Именины Домового
«Картины от печки» Александра Маскаева.
По народной традиции 10 февраля отмечается день именин Домового. Накануне, в ночь с 9 на 10 февраля хозяйка готовит подношение Хозяину дома, выкладывая на блюдо кусочек пирога, конфеты-леденцы, монетки, новую колоду игральных карт, небольшую куколку, и рядом ставя стакан с молоком или рюмочку с вином. Если Домовой останется доволен подарками, то будет верным помощником и защитником вашего дома.
Но есть еще один день в году, о котором нужно не забыть. Это день Федора - 9 июня. В этот день Домовой ложится спать на венике и, чтобы его не вымести из дома вместе с мусором, мести пол веником возбраняется.
«Картины от печки» Александра Маскаева.
И в завершение хотелось бы заметить, что вера современного человека в Домового, который незримо помогает и наставляет нас — это не только дань древней традиции, но и чудесный способ «оздоровить» отношения в семье и быт в доме. Ведь своего хранителя домашнего очага мы формируем сами: и чем больше в доме тепла и любви — тем сильнее, добрее и заботливее наш светлый дух. А наше хорошее настроение, согласие во взаимоотношениях — для Домового лучшая благодарность за его труды и хлопоты о нашем благополучии.
«Картины от печки» Александра Маскаева.
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