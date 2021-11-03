Если кроссовки дурно пахнут: 7 способов решить надоевшую проблему

Как удалить неприятный запах обуви
О вечерней тренировке в спортзале наутро чаще всего напоминает крепатура в мышцах и… запах кроссовок. Если позанимались спортом усердно, а после еще и забыли вынести обувь на балкон для проветривания, будьте готовы к неприятным последствиям в виде нежелательных «ароматов». Чтобы исправить положение, ни в коем случае не пробуйте маскировать нежелательный запах при помощи дезодоранта, так только усугубите положение. Лучше воспользуйтесь одним из этих советов.
1. Пищевая сода и кофе-фильтр
Сода абсорбирует неприятные запахи.
Сода – золотой помощник по дому. Это и отличное чистящее средство, и подспорье в борьбе с неприятными запахами. Возьмите чистый фильтр-пакетик для кофемашины, насыпьте в него чайную ложку соды, капните любимое эфирное масло и завяжите обычной резинкой. Такой кулечек абсорбирует неприятный запах, а масло выполнит функцию естественного ароматизатора. Поместите кофе-фильтры внутрь обуви, оставьте на ночь.
2. Ватные диски
Пара капель эфирного масла для быстрой реанимации обуви.
Лимонное эфирное масло можно нанести также на ватный диск или просто небольшой шарик из ваты. Поместите внутрь неприятно пахнущего кроссовка. Через время вы почувствуете, что обувь свежа и ее можно вновь надевать.
3. Сила солнца
Солнце убивает микробы.
Простой совет, как быстро улучшить состояние обуви, если под рукой нет никаких чистящих и ароматизирующих компонентов. Просто подставьте кроссовки под солнечные лучи (например, положите на подоконник балкона или окна). Когда обувь прогреется, неприятные запахи исчезнут, поскольку бактерии не будут размножаться внутри кроссовок.
4. Мощь морозильной камеры
Заморозка обуви в холодильнике.
Если с солнечными днями напряженка, то попробуйте действовать по-другому. Поместите обувь в пакете в морозильную камеру, оставьте на 12 часов. В этом случае бактерии, провоцирующие неприятный запах, будут уничтожены холодом.
5. Используйте кожуру лимона или апельсина
Кожура апельсина или лимона избавит обувь от запаха.
Для обуви, которой не страшно легкое увлажнение, используйте шкурку от лимона или апельсина. Натуральный ароматизатор подействует не менее эффективно, чем эфирное масло.
6. Дезинфицируйте медицинским спиртом
Дезинфекция медицинским спиртом.
Спирт можно налить в распылитель и обработать им обувь внутри. Учитывая его антибактериальное действие, от плохого запаха не останется и следа, кроме того, спирт подсушит влажные кроссовки, поскольку имеет свойство быстро испаряться.
7. Туалетное мыло
Туалетное мыло - надежный помощник в борьбе с неприятным запахом.
Еще один работающий метод – использование туалетного мыла. Поместите сухой брусок внутрь кроссовка, и он абсорбирует загрязнение, оставив после себя приятный аромат.
Наверняка хотя бы одно из этих средств найдется у вас дома, так что используйте эти способы без опаски, и ваша обувь всегда будет безупречна.
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