Почему о месте захоронения Фредди Меркьюри не знают даже родители: Чего боялся легендарный музыкант

Последнее желание Фредди

Британский певец, автор песен и продюсер Фредди Меркьюри из британской рок-группы Queen со своей подругой Мэри Остин.

Фредди Меркьюри и Мэри Остин во время празднования 38-летия Меркьюри в ночном клубе Xenon, Лондон, Великобритания, сентябрь 1984 года.

Скромные похороны

Легендарный вокалист скончался 24 ноября 1991 года.

Фредди Меркьюри и Джим Хаттон.

Элтон Джон и цветы, которые он принёс, на похоронах Фредди Меркьюри в крематории Западного Лондона, 27 ноября 1991 года.

Поклонники собираются возле Кенсингтона, Западный Лондон, дома певца Фредди Меркьюри . До сих пор они каждый год в день его рождения и смерти приносят сюда цветы.

Секретное место

Памятник Фредди Меркьюри в Монтрё.

Теории и слухи

Монумент на кладбище Кенсал-Грин в Лондоне.

Мемориальная доска Фарруху Булсара.