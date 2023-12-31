Почему о месте захоронения Фредди Меркьюри не знают даже родители: Чего боялся легендарный музыкант

Фронтмен легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри был одной из величайших мировых звёзд. Его жизнь трагично оборвалась в 1991 году. Великий вокалист проиграл битву со страшным недугом, с чумой 20 века — СПИДом. По сей день никто не знает, где он похоронен, кроме его бывшей возлюбленной Мэри Остин. Она была его музой и любовью всей жизни. Ей он посвящал свои песни и доверял все свои тайны. Именно она стала наследницей всего его состояния и исполнительницей последнего на этом свете желания. Фредди хотел, чтобы никто не знал, где он похоронен. Любимая Мэри исполнила его волю...
Последнее желание Фредди
Британский певец, автор песен и продюсер Фредди Меркьюри из британской рок-группы Queen со своей подругой Мэри Остин.
Перед смертью Фредди сказал: «Если я хочу пирамиду в Кенсингтоне и могу себе это позволить, я её получу». На самом же деле певец хотел нечто совсем противоположное. Фредди не хотел монументальных памятников и пышных похорон. Он просто хотел покоиться с миром. Именно так он и сказал однажды своей Мэри. Певец очень боялся, что его тело выкопают и растащат на сувениры. Поэтому он и попросил Остин, чтобы никто не знал о месте его последнего упокоения. Своей возлюбленной он доверил исполнить его последнее в этой жизни желание: сохранить тайну местонахождения его могилы.
Фредди Меркьюри и Мэри Остин во время празднования 38-летия Меркьюри в ночном клубе Xenon, Лондон, Великобритания, сентябрь 1984 года.
Скромные похороны
Легендарный вокалист скончался 24 ноября 1991 года.
Когда Фредди умер 24 ноября 1991 года, Мэри Остин, несмотря на всё своё горе совершенно точно знала, что собирается сделать. Желанием Фредди было, чтобы похороны не были пышными и многолюдными. Он хотел, чтобы их провели в соответствии с традиционными зороастрийскими обрядами и обычаями его предков. Похоронную церемонию провели в полном соответствии с его последней волей, на историческом авестийском языке. Проходило всё в крематории Западного Лондона. На мероприятии присутствовало менее четырёх десятков человек. Среди них его коллеги по Queen, Мэри Остин, Элтон Джон и партнёр Фредди Джим Хаттон.
Фредди Меркьюри и Джим Хаттон.
Элтон Джон и цветы, которые он принёс, на похоронах Фредди Меркьюри в крематории Западного Лондона, 27 ноября 1991 года.
После кремации тела Меркьюри Мэри взяла урну с его прахом и поставила её в его старой спальне. Она старалась не заходить в эту комнату. Всё, что там её окружало, вызывало слишком много тяжёлых болезненных воспоминаний. Лишь через два года Остин нашла в себе силы вновь вернуться сюда и забрать то, что осталось от великого вокалиста и перенести к месту последнего пристанища.
Поклонники собираются возле Кенсингтона, Западный Лондон, дома певца Фредди Меркьюри. До сих пор они каждый год в день его рождения и смерти приносят сюда цветы.
Секретное место
Впоследствии Мэри часто спрашивали о том, как проходил этот день? День, когда она похоронила Фредди. Остин рассказывала, что она постаралась незаметно улизнуть с урной из дома. Это должен был быть самый обычный день, чтобы персонал ничего не заподозрил. Ведь служащие всегда сплетничают, это неизбежно. А если бы обо всём пронюхала пресса — это была бы катастрофа.
Памятник Фредди Меркьюри в Монтрё.
Фредди больше всего на свете боялся, что фанаты могут осквернить его могилу. Таких случаев масса. Он хотел, чтобы местонахождение его захоронения никто никогда не узнал. Эту последнюю тайну своего близкого человека Мэри свято хранит по сей день. Она пригласила его родителей прочесть за сына их последние молитвы, но место его последнего пристанища им не раскрыла. Она — единственный человек на Земле, кто знает этот секрет.
Теории и слухи
О месте захоронения Фредди Меркьюри бытует множество различных теорий и ещё больше слухов. Одна из версий гласит, что он был похоронен под цветущей вишней, под которой очень любил сидеть в свои последние дни. Дерево растёт в его особняке Гарден Лодж в Кенсингтоне. Другие считают, что его прах Мэри отвезла на его родной Занзибар, место, где он был рождён и вырос.
Есть теория, которая предполагает, что он похоронен на лондонском кладбище Кенсал-Грин. Дело в том, что там в 2015 году в память о нём был воздвигнут постамент. Мемориальная табличка на нём сообщает: «В память о Фаррухе Булсара» (это настоящее имя звезды). Ниже есть ещё текст на французском: «Pour Etre Toujours Pres De Toi Avec Tout Mon Amour». В переводе это значит: «Всегда быть рядом с тобой со всей моей любовью». Внизу в качестве подписи красуется заглавная буква «М».
Монумент на кладбище Кенсал-Грин в Лондоне.
Мемориальная доска Фарруху Булсара.
Тут стоит заметить, что табличку несколько лет назад похитили. Так что страхи Фредди были совсем небеспочвенными. Кое-кто считает, что её забрала сама Мэри. Никаких комментариев от неё получить не удалось. Она говорит, что тайну того, где находятся останки певца, она унесёт с собой в могилу. Некоторые даже утверждают, что Остин просто развеяла пепел Меркьюри, а все её истории о побеге из Гарден Лодж – это лишь хитрые уловки. Она просто желала сбить всех со следа.
Возможно, никто никогда не узнает, где находится место последнего упокоения фронтмена легендарных Queen. Всё, что Мэри Остин поведала об этом, лишь указывает на то, где он точно не похоронен...
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