С нами не соскучишься!

8 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatiana Boukina
    А как же соль? Ведь яйца обычно варят в подсоленной воде. Соль точно не полезна для растений.Почему выливать в...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    Я в СССР жил в полутора км. от пивзавода по прямой, когда происходил разлив пива в бочки, в бутылки, в общем в тару, ...«Живое пиво»: уни...
  • Александр Стародубцев
    как звонили, так и звонят. При обращении куда либо в интернете или организациях где фиксируется Ваш номер, максимум ч...Секреты, о которы...

Как убрать 20-летний нагар с советской сковородки

Нагар со сковороды будет сходить сам! Воспользуйтесь простым, но реально рабочим способом удаления нагара с советской сковороды.

Как убрать 20-летний нагар с советской сковородки

Итак, вам понадобится старая сковорода с нагаром, нашатырный спирт и плотный мусорный пакет. Хорошенько пропитайте сковороду нашатырным спиртом, затем поместите в пакет (лучше два), завяжите, оставьте на 18 часов.

Как убрать 20-летний нагар с советской сковородки

Когда вы развяжете пакет, то увидите следующее: нагар размягчился, и его можно счистить просто ножом!

Как убрать 20-летний нагар с советской сковородки

Однако, чтобы полностью удалить его со дна, лучше все воспользоваться щёткой по металлу.

Как убрать 20-летний нагар с советской сковородки

Чистенькая сковорода готова прослужить вам ещё не один десяток лет! После чистки её желательно прокалить с солью и смазать маслом.

Как убрать 20-летний нагар с советской сковородки
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Сковородауход

Картина дня

наверх