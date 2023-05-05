Как убрать 20-летний нагар с советской сковородки

Нагар со сковороды будет сходить сам! Воспользуйтесь простым, но реально рабочим способом удаления нагара с советской сковороды.







Итак, вам понадобится старая сковорода с нагаром, нашатырный спирт и плотный мусорный пакет. Хорошенько пропитайте сковороду нашатырным спиртом, затем поместите в пакет (лучше два), завяжите, оставьте на 18 часов.







Когда вы развяжете пакет, то увидите следующее: нагар размягчился, и его можно счистить просто ножом!







Однако, чтобы полностью удалить его со дна, лучше все воспользоваться щёткой по металлу.







Чистенькая сковорода готова прослужить вам ещё не один десяток лет! После чистки её желательно прокалить с солью и смазать маслом.





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