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Хитрая подкормка для рассады

Как же знающие огородники добиваются крепкой рассады любой культуры? Секрет не только в качественном материале, но и в подкормках!
Полейте всю рассаду одним замечательным удобрением, а результат увидите своими глазами уже через пару дней. Стебель будет крепкий, толстенький, рассада — дружной и коренастой!


Полезная подкормка для рассады



Такой раствор готовят даже опытные биологи. Он предотвращает пожелтение, вытягивание рассады, а также стимулирует её расти и развиваться.



Подходит абсолютно всем культурам: томатам, перцам, огурцам, кабачкам и т. д. Подкормка заменяет все магазинные удобрения для рассады. Готовится в домашних условиях легко и просто!



Для приготовления подкормки возьмите 3 л воды. Растворите 100 мл молока или молочной сыворотки. Также можно заменить 1 ч. л. сметаны.



Сюда же добавьте 2 капли йода. Тщательно размешайте, перелейте в бутылочку с пульверизатором. Опрыскайте всю рассаду. Особенно на такую подкормку откликаются томаты! Уже через пару дней рассаду не узнать.



Обрабатывать рассаду можно 1 раз в 2 недели. Такой же состав очень полезен и для уже подросших растений! Он не только стимулирует плодоношение, но и защищает от вредителей.
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подкормкаРассада

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