Невероятные столы с эпоксидной смолой

Столы, декорированные эпоксидной смолой, выглядят не просто роскошно — они фантастически красивы! При правильном подходе к работе можно создать настоящий шедевр, от которого невозможно отвести взгляд.

Немного фантазии и терпения, материалов и времени — это небольшая плата за такой потрясающий результат. Оцените, насколько красивыми могут быть столы с эпоксидной смолой:

Настоящий дизайнерский шедевр из эпоксидки и дерева



Кажется, на этот стол можно смотреть бесконечно долго





С чёрной вставкой из эпоксидной смолы стол смотрится гораздо интереснее





Можно добавить к эпоксидке больше материалов, например, обыкновенные камни





Удивительные и пленительные разводы





Ощущение, будто смотришь с горы на текущую горную реку вдоль берегов





Вдохновение, подаренное природой





Даже эпоксидная смола без красителя смотрится просто шикарно





Этот стол заслуживает звания лучшего декора интерьера



Восхитительный переход цветов вдоль деревянной основы





В эпоксидную смолу можно также добавить ракушки и другой морской декор



Захватывающе красиво и стильно





Чудесный столик из эпоксидной смолы и деревянных спилов





Зелёный вариант смотрится очень свежо и необычно





Восхитительное сочетание голубых оттенков





Необычная форма — изюминка этого эпоксидного стола





По-настоящему современный декор интерьера



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